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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 лис, 2022 19:13
rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Вы ненавидите мексиканцев?
Или они чем-то хуже?
Или украинцы какие-то исключительные?
Расшифровываю: живущие по соседству мексиканцы украинцами не являются. Также как и живущие с ними по соседству бывшие граждане Украины. Является ли украинцем BlGor или Вы - естественно нет. И я перестану быть украинцем если останусь в Вене.
Уточните, пожалуйста, они перестанут быть гражданами Украины, украинцами по происхождению или еще как-то?
И cчитаете-ли вы, что живущие по соседству мексиканцы остаются мексиканцами или нет?
Спасибо.
Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.
Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствами
и останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо него - с Севера, Юга и даже юго-запада.
И не факт что она исчезнет.
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fox767676
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Додано: Суб 05 лис, 2022 22:12
fox767676 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Расшифровываю: живущие по соседству мексиканцы украинцами не являются. Также как и живущие с ними по соседству бывшие граждане Украины. Является ли украинцем BlGor или Вы - естественно нет. И я перестану быть украинцем если останусь в Вене.
Уточните, пожалуйста, они перестанут быть гражданами Украины, украинцами по происхождению или еще как-то?
И cчитаете-ли вы, что живущие по соседству мексиканцы остаются мексиканцами или нет?
Спасибо.
Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.
Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствами
и останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо него - с Севера, Юга и даже юго-запада.
И не факт что она исчезнет.
Миллионы украинцев по всему миру, в том чтобы называться украинцами которым отказывает Максим, проводят массовые митинги перед зданиями правительств тех стран, где находятся, оказывая моральное давление на руководство стран помогать Украине.
Миллионы украинцев по всему миру собирают гуманитарку и деньги для Украины и ЗСУ и тех, кто остался в Украине.
Миллионы украинцев по всему миру переводят деньги своим родным, которые, ПОЧЕМУ-ТО не работают на американские финансовые компании, а сидят или вообще без работы или на таких грошах, которых даже на еду не хватает.
Десятки тысяч украинцев вернулись в Украину из стран, где давно живут, многие из них уже получили второе гражданство. Взяли оружие в руки и защищают Украину.
Если останутся живы, наверняка вернутся к своим семьям в забугорье.
Но все они не украинцы. Или недоукраинцы. Ибо так постановил боец невидимого фронта из батальона "Відень". Наверное, он избранный, раз наделен правом судить и не быть судимым.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 22:30
rjkz написав:
Миллионы украинцев по всему миру, в том чтобы называться украинцами которым отказывает Максим, проводят массовые митинги перед зданиями правительств тех стран, где находятся, оказывая моральное давление на руководство стран помогать Украине.
Миллионы украинцев по всему миру собирают гуманитарку и деньги для Украины и ЗСУ и тех, кто остался в Украине.
Миллионы украинцев по всему миру переводят деньги своим родным, которые, ПОЧЕМУ-ТО не работают на американские финансовые компании, а сидят или вообще без работы или на таких грошах, которых даже на еду не хватает.
Десятки тысяч украинцев вернулись в Украину из стран, где давно живут, многие из них уже получили второе гражданство. Взяли оружие в руки и защищают Украину.
Если останутся живы, наверняка вернутся к своим семьям в забугорье.
Но все они не украинцы. Или недоукраинцы. Ибо так постановил боец невидимого фронта из батальона "Відень". Наверное, он избранный, раз наделен правом судить и не быть судимым.
Cамое смешное, что Максимка причислил себя к украинцам (7 месяцев
в Австрии), а меня уже к не-украинцам, хотя я всего 0,5 месяца
как в Польше. Наверное делит украинцев на сорта, и почитывает одну книгу известного австрийца.
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Додано: Нед 06 лис, 2022 00:54
BIGor написав: rjkz написав:
Миллионы украинцев по всему миру, в том чтобы называться украинцами которым отказывает Максим, проводят массовые митинги перед зданиями правительств тех стран, где находятся, оказывая моральное давление на руководство стран помогать Украине.
Миллионы украинцев по всему миру собирают гуманитарку и деньги для Украины и ЗСУ и тех, кто остался в Украине.
Миллионы украинцев по всему миру переводят деньги своим родным, которые, ПОЧЕМУ-ТО не работают на американские финансовые компании, а сидят или вообще без работы или на таких грошах, которых даже на еду не хватает.
Десятки тысяч украинцев вернулись в Украину из стран, где давно живут, многие из них уже получили второе гражданство. Взяли оружие в руки и защищают Украину.
Если останутся живы, наверняка вернутся к своим семьям в забугорье.
Но все они не украинцы. Или недоукраинцы. Ибо так постановил боец невидимого фронта из батальона "Відень". Наверное, он избранный, раз наделен правом судить и не быть судимым.
Cамое смешное, что Максимка причислил себя к украинцам (7 месяцев
в Австрии), а меня уже к не-украинцам, хотя я всего 0,5 месяца
как в Польше. Наверное делит украинцев на сорта, и почитывает одну книгу известного австрийца.
Мне не понятно или это циничное лицемерие и он понимает что пишет или он на самом деле двустандартный, для него одни нормы морали, для остальных - другие?
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rjkz
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Додано: Нед 06 лис, 2022 01:18
Какие двойные стандарты? Ни Вы ни Бигор не собираетесь возвращаться. Я вернусь как только будет возможность свободного пересечения границы в обе стороны.
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Додано: Нед 06 лис, 2022 08:24
rjkz написав: fox767676 написав: rjkz написав:
Уточните, пожалуйста, они перестанут быть гражданами Украины, украинцами по происхождению или еще как-то?
И cчитаете-ли вы, что живущие по соседству мексиканцы остаются мексиканцами или нет?
Спасибо.
Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.
Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствами
и останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо него - с Севера, Юга и даже юго-запада.
И не факт что она исчезнет.
Миллионы украинцев по всему миру, в том чтобы называться украинцами которым отказывает Максим, проводят массовые митинги перед зданиями правительств тех стран, где находятся, оказывая моральное давление на руководство стран помогать Украине.
Миллионы украинцев по всему миру собирают гуманитарку и деньги для Украины и ЗСУ и тех, кто остался в Украине.
Миллионы украинцев по всему миру переводят деньги своим родным, которые, ПОЧЕМУ-ТО не работают на американские финансовые компании, а сидят или вообще без работы или на таких грошах, которых даже на еду не хватает.
Десятки тысяч украинцев вернулись в Украину из стран, где давно живут, многие из них уже получили второе гражданство. Взяли оружие в руки и защищают Украину.
Если останутся живы, наверняка вернутся к своим семьям в забугорье.
Но все они не украинцы. Или недоукраинцы. Ибо так постановил боец невидимого фронта из батальона "Відень". Наверное, он избранный, раз наделен правом судить и не быть судимым.
Зачем этот пафос. Если бы "миллионы украинцев" были украинцами, то не было бы никаких зухвалых рашистских автобрегов и "бессмертных" пуков. Декларации про гуммеанитарную помощь в основном носят преувиличенный и спекулятивный характер, чтобы оправдать собственное дезертирство
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Додано: Нед 06 лис, 2022 08:27
rjkz написав:
Продолжение такое. Уже будучи владелицей своей квартиры и помогая выплачивать родителям, она встретила молодого человека, они поженились, у них двое маленьких детей, старшая в этом году пошла в элементари скул, младшему только 3 года, отдали в нечто вроде При-при-кей в частной школе, куда ходит мой старший.
Она взяла матернити лив, и он затянулся на 5 лет.
А яка різниця віку її та мч?
ava121 написав:
Много желчи в сторону уехавших.
Щось теперішнє життя в Києві або в Західній Україні не виглядає як "кидання під танки"
ava121 написав:
Человеческая природа не подразумевает желание бросаться под танки с гранатой в большинстве случаев.
Відкрию Вам секрет війна - це те не те, щоб кидатися під танки. Основне - це дуже примітивний побут в зоні бойових дій...
ava121 написав:
Не могу понять почему столько ненависти к уехавшим...
Немає ненависті. Просто трохи смішно від тих, хто бояться невідмо чого та гордяться невідомо чим.
rjkz написав:
Про зеленую энергетику - это очень важно, и Байден про это говорит и все только и делают что говорят и в ресторанах и в метро и в школах и детских садах. Очень модно про это говорить. Под разговоры про это выделяют дохреналионны денег, но на самом деле, всем на это пофиг, кроме девочки Греты.
Я повернусь до теми "зеленої" енергетики в контексті еміграції в розвинуті країни десь в січні-лютому, коли нормально запрацює ембарго на російську нафту.
Тут питання ще в тому, що "американський образ життя" виник наприкінці 50-их роки, коли населення було вдвічі меншим. А вся традиційна енергетика в США, окрім сланцевим нафті та газу відповідає 80-им рокам, коли населення було 240, а не 340, як зараз...
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Додано: Нед 06 лис, 2022 09:13
rjkz написав:
Вы ненавидите мексиканцев?
Или они чем-то хуже?
Или украинцы какие-то исключительные?
Тільки 17% мексиканців отримають вищу світу...
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Додано: Нед 06 лис, 2022 09:39
Denik написав: rjkz написав:
Продолжение такое. Уже будучи владелицей своей квартиры и помогая выплачивать родителям, она встретила молодого человека, они поженились, у них двое маленьких детей, старшая в этом году пошла в элементари скул, младшему только 3 года, отдали в нечто вроде При-при-кей в частной школе, куда ходит мой старший.
Она взяла матернити лив, и он затянулся на 5 лет.
А яка різниця віку її та мч?
ava121 написав:
Много желчи в сторону уехавших.
Щось теперішнє життя в Києві або в Західній Україні не виглядає як "кидання під танки"
ava121 написав:
Человеческая природа не подразумевает желание бросаться под танки с гранатой в большинстве случаев.
Відкрию Вам секрет війна - це те не те, щоб кидатися під танки. Основне - це дуже примітивний побут в зоні бойових дій...
ava121 написав:
Не могу понять почему столько ненависти к уехавшим...
Немає ненависті. Просто трохи смішно від тих, хто бояться невідмо чого та гордяться невідомо чим.
rjkz написав:
Про зеленую энергетику - это очень важно, и Байден про это говорит и все только и делают что говорят и в ресторанах и в метро и в школах и детских садах. Очень модно про это говорить. Под разговоры про это выделяют дохреналионны денег, но на самом деле, всем на это пофиг, кроме девочки Греты.
Я повернусь до теми "зеленої" енергетики в контексті еміграції в розвинуті країни десь в січні-лютому, коли нормально запрацює ембарго на російську нафту.
Тут питання ще в тому, що "американський образ життя" виник наприкінці 50-их роки, коли населення було вдвічі меншим. А вся традиційна енергетика в США, окрім сланцевим нафті та газу відповідає 80-им рокам, коли населення було 240, а не 340, як зараз...
я бачу тут багато бажаючих так званих патріотів "кидати українців під танки",
не кидаєшся під танк - то і не українець
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Додано: Нед 06 лис, 2022 09:53
rjkz написав:
Пошел служить на флот, ветеран иракской войны, сейчас владелец небольшого бизнеса, работает и сам и несколько работников наравне с ним.
Он патриот США, но не Молдовы.
Мабуть флот винний, навчанням людей на службі, високими зарплатами, яку на 95% можна відкладати та пільгами на освіту після служби в армії.
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