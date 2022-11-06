Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 207208209210> Додано: Суб 05 лис, 2022 19:13 rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:

Вы ненавидите мексиканцев?

Или они чем-то хуже?

Или украинцы какие-то исключительные? Вы ненавидите мексиканцев?Или они чем-то хуже?Или украинцы какие-то исключительные?

Расшифровываю: живущие по соседству мексиканцы украинцами не являются. Также как и живущие с ними по соседству бывшие граждане Украины. Является ли украинцем BlGor или Вы - естественно нет. И я перестану быть украинцем если останусь в Вене. Расшифровываю: живущие по соседству мексиканцы украинцами не являются. Также как и живущие с ними по соседству бывшие граждане Украины. Является ли украинцем BlGor или Вы - естественно нет. И я перестану быть украинцем если останусь в Вене.



Уточните, пожалуйста, они перестанут быть гражданами Украины, украинцами по происхождению или еще как-то?

И cчитаете-ли вы, что живущие по соседству мексиканцы остаются мексиканцами или нет?

Спасибо. Уточните, пожалуйста, они перестанут быть гражданами Украины, украинцами по происхождению или еще как-то?И cчитаете-ли вы, что живущие по соседству мексиканцы остаются мексиканцами или нет?Спасибо.



Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.



Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствами

и останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо него - с Севера, Юга и даже юго-запада.

И не факт что она исчезнет. Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствамии останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо него - с Севера, Юга и даже юго-запада.И не факт что она исчезнет. fox767676 Повідомлень: 448 З нами з: 13.06.20 Подякував: 217 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лис, 2022 22:12 fox767676 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Расшифровываю: живущие по соседству мексиканцы украинцами не являются. Также как и живущие с ними по соседству бывшие граждане Украины. Является ли украинцем BlGor или Вы - естественно нет. И я перестану быть украинцем если останусь в Вене. Расшифровываю: живущие по соседству мексиканцы украинцами не являются. Также как и живущие с ними по соседству бывшие граждане Украины. Является ли украинцем BlGor или Вы - естественно нет. И я перестану быть украинцем если останусь в Вене.



Уточните, пожалуйста, они перестанут быть гражданами Украины, украинцами по происхождению или еще как-то?

И cчитаете-ли вы, что живущие по соседству мексиканцы остаются мексиканцами или нет?

Спасибо. Уточните, пожалуйста, они перестанут быть гражданами Украины, украинцами по происхождению или еще как-то?И cчитаете-ли вы, что живущие по соседству мексиканцы остаются мексиканцами или нет?Спасибо.



Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.



Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствами

и останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо него - с Севера, Юга и даже юго-запада.

И не факт что она исчезнет. Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствамии останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо него - с Севера, Юга и даже юго-запада.И не факт что она исчезнет.



Миллионы украинцев по всему миру, в том чтобы называться украинцами которым отказывает Максим, проводят массовые митинги перед зданиями правительств тех стран, где находятся, оказывая моральное давление на руководство стран помогать Украине.

Миллионы украинцев по всему миру собирают гуманитарку и деньги для Украины и ЗСУ и тех, кто остался в Украине.

Миллионы украинцев по всему миру переводят деньги своим родным, которые, ПОЧЕМУ-ТО не работают на американские финансовые компании, а сидят или вообще без работы или на таких грошах, которых даже на еду не хватает.

Десятки тысяч украинцев вернулись в Украину из стран, где давно живут, многие из них уже получили второе гражданство. Взяли оружие в руки и защищают Украину.

Если останутся живы, наверняка вернутся к своим семьям в забугорье.

Но все они не украинцы. Или недоукраинцы. Ибо так постановил боец невидимого фронта из батальона "Відень". Наверное, он избранный, раз наделен правом судить и не быть судимым. Миллионы украинцев по всему миру, в том чтобы называться украинцами которым отказывает Максим, проводят массовые митинги перед зданиями правительств тех стран, где находятся, оказывая моральное давление на руководство стран помогать Украине.Миллионы украинцев по всему миру собирают гуманитарку и деньги для Украины и ЗСУ и тех, кто остался в Украине.Миллионы украинцев по всему миру переводят деньги своим родным, которые, ПОЧЕМУ-ТО не работают на американские финансовые компании, а сидят или вообще без работы или на таких грошах, которых даже на еду не хватает.Десятки тысяч украинцев вернулись в Украину из стран, где давно живут, многие из них уже получили второе гражданство. Взяли оружие в руки и защищают Украину.Если останутся живы, наверняка вернутся к своим семьям в забугорье.Но все они не украинцы. Или недоукраинцы. Ибо так постановил боец невидимого фронта из батальона "Відень". Наверное, он избранный, раз наделен правом судить и не быть судимым. rjkz

Повідомлень: 13933 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7267 раз. Подякували: 4363 раз. Профіль 3 3 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лис, 2022 22:30 rjkz написав: Миллионы украинцев по всему миру, в том чтобы называться украинцами которым отказывает Максим, проводят массовые митинги перед зданиями правительств тех стран, где находятся, оказывая моральное давление на руководство стран помогать Украине.

Миллионы украинцев по всему миру собирают гуманитарку и деньги для Украины и ЗСУ и тех, кто остался в Украине.

Миллионы украинцев по всему миру переводят деньги своим родным, которые, ПОЧЕМУ-ТО не работают на американские финансовые компании, а сидят или вообще без работы или на таких грошах, которых даже на еду не хватает.

Десятки тысяч украинцев вернулись в Украину из стран, где давно живут, многие из них уже получили второе гражданство. Взяли оружие в руки и защищают Украину.

Если останутся живы, наверняка вернутся к своим семьям в забугорье.

Но все они не украинцы. Или недоукраинцы. Ибо так постановил боец невидимого фронта из батальона "Відень". Наверное, он избранный, раз наделен правом судить и не быть судимым. Миллионы украинцев по всему миру, в том чтобы называться украинцами которым отказывает Максим, проводят массовые митинги перед зданиями правительств тех стран, где находятся, оказывая моральное давление на руководство стран помогать Украине.Миллионы украинцев по всему миру собирают гуманитарку и деньги для Украины и ЗСУ и тех, кто остался в Украине.Миллионы украинцев по всему миру переводят деньги своим родным, которые, ПОЧЕМУ-ТО не работают на американские финансовые компании, а сидят или вообще без работы или на таких грошах, которых даже на еду не хватает.Десятки тысяч украинцев вернулись в Украину из стран, где давно живут, многие из них уже получили второе гражданство. Взяли оружие в руки и защищают Украину.Если останутся живы, наверняка вернутся к своим семьям в забугорье.Но все они не украинцы. Или недоукраинцы. Ибо так постановил боец невидимого фронта из батальона "Відень". Наверное, он избранный, раз наделен правом судить и не быть судимым.

Cамое смешное, что Максимка причислил себя к украинцам (7 месяцев в Австрии), а меня уже к не-украинцам, хотя я всего 0,5 месяца как в Польше. Наверное делит украинцев на сорта, и почитывает одну книгу известного австрийца. Cамое смешное, что Максимка причислил себя к украинцам (в Австрии), а меня уже к не-украинцам, хотя я всегокак в Польше. Наверное делит украинцев на сорта, и почитывает одну книгу известного австрийца. BIGor

Повідомлень: 6863 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1461 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 00:54 BIGor написав: rjkz написав: Миллионы украинцев по всему миру, в том чтобы называться украинцами которым отказывает Максим, проводят массовые митинги перед зданиями правительств тех стран, где находятся, оказывая моральное давление на руководство стран помогать Украине.

Миллионы украинцев по всему миру собирают гуманитарку и деньги для Украины и ЗСУ и тех, кто остался в Украине.

Миллионы украинцев по всему миру переводят деньги своим родным, которые, ПОЧЕМУ-ТО не работают на американские финансовые компании, а сидят или вообще без работы или на таких грошах, которых даже на еду не хватает.

Десятки тысяч украинцев вернулись в Украину из стран, где давно живут, многие из них уже получили второе гражданство. Взяли оружие в руки и защищают Украину.

Если останутся живы, наверняка вернутся к своим семьям в забугорье.

Но все они не украинцы. Или недоукраинцы. Ибо так постановил боец невидимого фронта из батальона "Відень". Наверное, он избранный, раз наделен правом судить и не быть судимым. Миллионы украинцев по всему миру, в том чтобы называться украинцами которым отказывает Максим, проводят массовые митинги перед зданиями правительств тех стран, где находятся, оказывая моральное давление на руководство стран помогать Украине.Миллионы украинцев по всему миру собирают гуманитарку и деньги для Украины и ЗСУ и тех, кто остался в Украине.Миллионы украинцев по всему миру переводят деньги своим родным, которые, ПОЧЕМУ-ТО не работают на американские финансовые компании, а сидят или вообще без работы или на таких грошах, которых даже на еду не хватает.Десятки тысяч украинцев вернулись в Украину из стран, где давно живут, многие из них уже получили второе гражданство. Взяли оружие в руки и защищают Украину.Если останутся живы, наверняка вернутся к своим семьям в забугорье.Но все они не украинцы. Или недоукраинцы. Ибо так постановил боец невидимого фронта из батальона "Відень". Наверное, он избранный, раз наделен правом судить и не быть судимым.

Cамое смешное, что Максимка причислил себя к украинцам (7 месяцев в Австрии), а меня уже к не-украинцам, хотя я всего 0,5 месяца как в Польше. Наверное делит украинцев на сорта, и почитывает одну книгу известного австрийца. Cамое смешное, что Максимка причислил себя к украинцам (в Австрии), а меня уже к не-украинцам, хотя я всегокак в Польше. Наверное делит украинцев на сорта, и почитывает одну книгу известного австрийца.



Мне не понятно или это циничное лицемерие и он понимает что пишет или он на самом деле двустандартный, для него одни нормы морали, для остальных - другие? Мне не понятно или это циничное лицемерие и он понимает что пишет или он на самом деле двустандартный, для него одни нормы морали, для остальных - другие? rjkz

Повідомлень: 13933 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7267 раз. Подякували: 4363 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 01:18 Re: Еміграція, заробітчанство Какие двойные стандарты? Ни Вы ни Бигор не собираетесь возвращаться. Я вернусь как только будет возможность свободного пересечения границы в обе стороны. airmax78 Повідомлень: 41217 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5096 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 08:24 rjkz написав: fox767676 написав: rjkz написав:

Уточните, пожалуйста, они перестанут быть гражданами Украины, украинцами по происхождению или еще как-то?

И cчитаете-ли вы, что живущие по соседству мексиканцы остаются мексиканцами или нет?

Спасибо. Уточните, пожалуйста, они перестанут быть гражданами Украины, украинцами по происхождению или еще как-то?И cчитаете-ли вы, что живущие по соседству мексиканцы остаются мексиканцами или нет?Спасибо.



Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.



Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствами

и останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо него - с Севера, Юга и даже юго-запада.

И не факт что она исчезнет. Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствамии останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо него - с Севера, Юга и даже юго-запада.И не факт что она исчезнет.



Миллионы украинцев по всему миру, в том чтобы называться украинцами которым отказывает Максим, проводят массовые митинги перед зданиями правительств тех стран, где находятся, оказывая моральное давление на руководство стран помогать Украине.

Миллионы украинцев по всему миру собирают гуманитарку и деньги для Украины и ЗСУ и тех, кто остался в Украине.

Миллионы украинцев по всему миру переводят деньги своим родным, которые, ПОЧЕМУ-ТО не работают на американские финансовые компании, а сидят или вообще без работы или на таких грошах, которых даже на еду не хватает.

Десятки тысяч украинцев вернулись в Украину из стран, где давно живут, многие из них уже получили второе гражданство. Взяли оружие в руки и защищают Украину.

Если останутся живы, наверняка вернутся к своим семьям в забугорье.

Но все они не украинцы. Или недоукраинцы. Ибо так постановил боец невидимого фронта из батальона "Відень". Наверное, он избранный, раз наделен правом судить и не быть судимым. Миллионы украинцев по всему миру, в том чтобы называться украинцами которым отказывает Максим, проводят массовые митинги перед зданиями правительств тех стран, где находятся, оказывая моральное давление на руководство стран помогать Украине.Миллионы украинцев по всему миру собирают гуманитарку и деньги для Украины и ЗСУ и тех, кто остался в Украине.Миллионы украинцев по всему миру переводят деньги своим родным, которые, ПОЧЕМУ-ТО не работают на американские финансовые компании, а сидят или вообще без работы или на таких грошах, которых даже на еду не хватает.Десятки тысяч украинцев вернулись в Украину из стран, где давно живут, многие из них уже получили второе гражданство. Взяли оружие в руки и защищают Украину.Если останутся живы, наверняка вернутся к своим семьям в забугорье.Но все они не украинцы. Или недоукраинцы. Ибо так постановил боец невидимого фронта из батальона "Відень". Наверное, он избранный, раз наделен правом судить и не быть судимым.





Зачем этот пафос. Если бы "миллионы украинцев" были украинцами, то не было бы никаких зухвалых рашистских автобрегов и "бессмертных" пуков. Декларации про гуммеанитарную помощь в основном носят преувиличенный и спекулятивный характер, чтобы оправдать собственное дезертирство Зачем этот пафос. Если бы "миллионы украинцев" были украинцами, то не было бы никаких зухвалых рашистских автобрегов и "бессмертных" пуков. Декларации про гуммеанитарную помощь в основном носят преувиличенный и спекулятивный характер, чтобы оправдать собственное дезертирство fox767676 Повідомлень: 448 З нами з: 13.06.20 Подякував: 217 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 08:27 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Продолжение такое. Уже будучи владелицей своей квартиры и помогая выплачивать родителям, она встретила молодого человека, они поженились, у них двое маленьких детей, старшая в этом году пошла в элементари скул, младшему только 3 года, отдали в нечто вроде При-при-кей в частной школе, куда ходит мой старший.

Она взяла матернити лив, и он затянулся на 5 лет. Продолжение такое. Уже будучи владелицей своей квартиры и помогая выплачивать родителям, она встретила молодого человека, они поженились, у них двое маленьких детей, старшая в этом году пошла в элементари скул, младшему только 3 года, отдали в нечто вроде При-при-кей в частной школе, куда ходит мой старший.Она взяла матернити лив, и он затянулся на 5 лет.

А яка різниця віку її та мч? ava121 написав: Много желчи в сторону уехавших. Много желчи в сторону уехавших.

Щось теперішнє життя в Києві або в Західній Україні не виглядає як "кидання під танки" ava121 написав: Человеческая природа не подразумевает желание бросаться под танки с гранатой в большинстве случаев. Человеческая природа не подразумевает желание бросаться под танки с гранатой в большинстве случаев.

Відкрию Вам секрет війна - це те не те, щоб кидатися під танки. Основне - це дуже примітивний побут в зоні бойових дій...

ava121 написав: Не могу понять почему столько ненависти к уехавшим... Не могу понять почему столько ненависти к уехавшим...

Немає ненависті. Просто трохи смішно від тих, хто бояться невідмо чого та гордяться невідомо чим. rjkz написав: Про зеленую энергетику - это очень важно, и Байден про это говорит и все только и делают что говорят и в ресторанах и в метро и в школах и детских садах. Очень модно про это говорить. Под разговоры про это выделяют дохреналионны денег, но на самом деле, всем на это пофиг, кроме девочки Греты. Про зеленую энергетику - это очень важно, и Байден про это говорит и все только и делают что говорят и в ресторанах и в метро и в школах и детских садах. Очень модно про это говорить. Под разговоры про это выделяют дохреналионны денег, но на самом деле, всем на это пофиг, кроме девочки Греты.

Я повернусь до теми "зеленої" енергетики в контексті еміграції в розвинуті країни десь в січні-лютому, коли нормально запрацює ембарго на російську нафту.



Тут питання ще в тому, що "американський образ життя" виник наприкінці 50-их роки, коли населення було вдвічі меншим. А вся традиційна енергетика в США, окрім сланцевим нафті та газу відповідає 80-им рокам, коли населення було 240, а не 340, як зараз... А яка різниця віку її та мч?Щось теперішнє життя в Києві або в Західній Україні не виглядає як "кидання під танки"Відкрию Вам секрет війна - це те не те, щоб кидатися під танки. Основне - це дуже примітивний побут в зоні бойових дій...Немає ненависті. Просто трохи смішно від тих, хто бояться невідмо чого та гордяться невідомо чим.Я повернусь до теми "зеленої" енергетики в контексті еміграції в розвинуті країни десь в січні-лютому, коли нормально запрацює ембарго на російську нафту.Тут питання ще в тому, що "американський образ життя" виник наприкінці 50-их роки, коли населення було вдвічі меншим. А вся традиційна енергетика в США, окрім сланцевим нафті та газу відповідає 80-им рокам, коли населення було 240, а не 340, як зараз... Denik Повідомлень: 1717 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 09:13 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Вы ненавидите мексиканцев?

Или они чем-то хуже?

Или украинцы какие-то исключительные? Вы ненавидите мексиканцев?Или они чем-то хуже?Или украинцы какие-то исключительные?

Тільки 17% мексиканців отримають вищу світу... Тільки 17% мексиканців отримають вищу світу... Denik Повідомлень: 1717 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 09:39 не кидаєшся під такнк - то і не українець Denik написав: rjkz написав: Продолжение такое. Уже будучи владелицей своей квартиры и помогая выплачивать родителям, она встретила молодого человека, они поженились, у них двое маленьких детей, старшая в этом году пошла в элементари скул, младшему только 3 года, отдали в нечто вроде При-при-кей в частной школе, куда ходит мой старший.

Она взяла матернити лив, и он затянулся на 5 лет. Продолжение такое. Уже будучи владелицей своей квартиры и помогая выплачивать родителям, она встретила молодого человека, они поженились, у них двое маленьких детей, старшая в этом году пошла в элементари скул, младшему только 3 года, отдали в нечто вроде При-при-кей в частной школе, куда ходит мой старший.Она взяла матернити лив, и он затянулся на 5 лет.

А яка різниця віку її та мч? ava121 написав: Много желчи в сторону уехавших. Много желчи в сторону уехавших.

Щось теперішнє життя в Києві або в Західній Україні не виглядає як "кидання під танки" ava121 написав: Человеческая природа не подразумевает желание бросаться под танки с гранатой в большинстве случаев. Человеческая природа не подразумевает желание бросаться под танки с гранатой в большинстве случаев.

Відкрию Вам секрет війна - це те не те, щоб кидатися під танки. Основне - це дуже примітивний побут в зоні бойових дій...

ava121 написав: Не могу понять почему столько ненависти к уехавшим... Не могу понять почему столько ненависти к уехавшим...

Немає ненависті. Просто трохи смішно від тих, хто бояться невідмо чого та гордяться невідомо чим. rjkz написав: Про зеленую энергетику - это очень важно, и Байден про это говорит и все только и делают что говорят и в ресторанах и в метро и в школах и детских садах. Очень модно про это говорить. Под разговоры про это выделяют дохреналионны денег, но на самом деле, всем на это пофиг, кроме девочки Греты. Про зеленую энергетику - это очень важно, и Байден про это говорит и все только и делают что говорят и в ресторанах и в метро и в школах и детских садах. Очень модно про это говорить. Под разговоры про это выделяют дохреналионны денег, но на самом деле, всем на это пофиг, кроме девочки Греты.

Я повернусь до теми "зеленої" енергетики в контексті еміграції в розвинуті країни десь в січні-лютому, коли нормально запрацює ембарго на російську нафту.



Тут питання ще в тому, що "американський образ життя" виник наприкінці 50-их роки, коли населення було вдвічі меншим. А вся традиційна енергетика в США, окрім сланцевим нафті та газу відповідає 80-им рокам, коли населення було 240, а не 340, як зараз... А яка різниця віку її та мч?Щось теперішнє життя в Києві або в Західній Україні не виглядає як "кидання під танки"Відкрию Вам секрет війна - це те не те, щоб кидатися під танки. Основне - це дуже примітивний побут в зоні бойових дій...Немає ненависті. Просто трохи смішно від тих, хто бояться невідмо чого та гордяться невідомо чим.Я повернусь до теми "зеленої" енергетики в контексті еміграції в розвинуті країни десь в січні-лютому, коли нормально запрацює ембарго на російську нафту.Тут питання ще в тому, що "американський образ життя" виник наприкінці 50-их роки, коли населення було вдвічі меншим. А вся традиційна енергетика в США, окрім сланцевим нафті та газу відповідає 80-им рокам, коли населення було 240, а не 340, як зараз...

я бачу тут багато бажаючих так званих патріотів "кидати українців під танки",

не кидаєшся під танк - то і не українець я бачу тут багато бажаючих так званих патріотів "кидати українців під танки",не кидаєшся під танк - то і не українець flyman

Повідомлень: 29857 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1439 раз. Подякували: 2570 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 09:53 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Пошел служить на флот, ветеран иракской войны, сейчас владелец небольшого бизнеса, работает и сам и несколько работников наравне с ним.

Он патриот США, но не Молдовы. Пошел служить на флот, ветеран иракской войны, сейчас владелец небольшого бизнеса, работает и сам и несколько работников наравне с ним.Он патриот США, но не Молдовы.

Мабуть флот винний, навчанням людей на службі, високими зарплатами, яку на 95% можна відкладати та пільгами на освіту після служби в армії. Мабуть флот винний, навчанням людей на службі, високими зарплатами, яку на 95% можна відкладати та пільгами на освіту після служби в армії. Denik Повідомлень: 1717 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 207208209210> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: antey1969 і 2 гостейМодератори: Faceless