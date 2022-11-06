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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 207208209210
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 10:13

  airmax78 написав:Какие двойные стандарты? Ни Вы ни Бигор не собираетесь возвращаться. Я вернусь как только будет возможность свободного пересечения границы в обе стороны.
Ти реально використовуєш подвійні стандарти, тобі є куди вертатись - тебе чекає 4к новенька квартирка в центрі столиці. А мені куди? В депресивне пгт у не свою стару квартиру?
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