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#<1 ... 206207208209 Додано: Суб 05 лис, 2022 19:13 rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:

Вы ненавидите мексиканцев?

Или они чем-то хуже?

Или украинцы какие-то исключительные? Вы ненавидите мексиканцев?Или они чем-то хуже?Или украинцы какие-то исключительные?

Расшифровываю: живущие по соседству мексиканцы украинцами не являются. Также как и живущие с ними по соседству бывшие граждане Украины. Является ли украинцем BlGor или Вы - естественно нет. И я перестану быть украинцем если останусь в Вене. Расшифровываю: живущие по соседству мексиканцы украинцами не являются. Также как и живущие с ними по соседству бывшие граждане Украины. Является ли украинцем BlGor или Вы - естественно нет. И я перестану быть украинцем если останусь в Вене.



Уточните, пожалуйста, они перестанут быть гражданами Украины, украинцами по происхождению или еще как-то?

И cчитаете-ли вы, что живущие по соседству мексиканцы остаются мексиканцами или нет?

Спасибо. Уточните, пожалуйста, они перестанут быть гражданами Украины, украинцами по происхождению или еще как-то?И cчитаете-ли вы, что живущие по соседству мексиканцы остаются мексиканцами или нет?Спасибо.



Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.



Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствами

и останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо него - с Севера, Юга и даже юго-запада.

И не факт что она исчезнет. Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствамии останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо него - с Севера, Юга и даже юго-запада.И не факт что она исчезнет. fox767676 Повідомлень: 452 З нами з: 13.06.20 Подякував: 217 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лис, 2022 22:12 fox767676 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Расшифровываю: живущие по соседству мексиканцы украинцами не являются. Также как и живущие с ними по соседству бывшие граждане Украины. Является ли украинцем BlGor или Вы - естественно нет. И я перестану быть украинцем если останусь в Вене. Расшифровываю: живущие по соседству мексиканцы украинцами не являются. Также как и живущие с ними по соседству бывшие граждане Украины. Является ли украинцем BlGor или Вы - естественно нет. И я перестану быть украинцем если останусь в Вене.



Уточните, пожалуйста, они перестанут быть гражданами Украины, украинцами по происхождению или еще как-то?

И cчитаете-ли вы, что живущие по соседству мексиканцы остаются мексиканцами или нет?

Спасибо. Уточните, пожалуйста, они перестанут быть гражданами Украины, украинцами по происхождению или еще как-то?И cчитаете-ли вы, что живущие по соседству мексиканцы остаются мексиканцами или нет?Спасибо.



Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.



Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствами

и останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо него - с Севера, Юга и даже юго-запада.

И не факт что она исчезнет. Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствамии останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо него - с Севера, Юга и даже юго-запада.И не факт что она исчезнет.



Миллионы украинцев по всему миру, в том чтобы называться украинцами которым отказывает Максим, проводят массовые митинги перед зданиями правительств тех стран, где находятся, оказывая моральное давление на руководство стран помогать Украине.

Миллионы украинцев по всему миру собирают гуманитарку и деньги для Украины и ЗСУ и тех, кто остался в Украине.

Миллионы украинцев по всему миру переводят деньги своим родным, которые, ПОЧЕМУ-ТО не работают на американские финансовые компании, а сидят или вообще без работы или на таких грошах, которых даже на еду не хватает.

Десятки тысяч украинцев вернулись в Украину из стран, где давно живут, многие из них уже получили второе гражданство. Взяли оружие в руки и защищают Украину.

Если останутся живы, наверняка вернутся к своим семьям в забугорье.

Но все они не украинцы. Или недоукраинцы. Ибо так постановил боец невидимого фронта из батальона "Відень". Наверное, он избранный, раз наделен правом судить и не быть судимым. Миллионы украинцев по всему миру, в том чтобы называться украинцами которым отказывает Максим, проводят массовые митинги перед зданиями правительств тех стран, где находятся, оказывая моральное давление на руководство стран помогать Украине.Миллионы украинцев по всему миру собирают гуманитарку и деньги для Украины и ЗСУ и тех, кто остался в Украине.Миллионы украинцев по всему миру переводят деньги своим родным, которые, ПОЧЕМУ-ТО не работают на американские финансовые компании, а сидят или вообще без работы или на таких грошах, которых даже на еду не хватает.Десятки тысяч украинцев вернулись в Украину из стран, где давно живут, многие из них уже получили второе гражданство. Взяли оружие в руки и защищают Украину.Если останутся живы, наверняка вернутся к своим семьям в забугорье.Но все они не украинцы. Или недоукраинцы. Ибо так постановил боец невидимого фронта из батальона "Відень". Наверное, он избранный, раз наделен правом судить и не быть судимым. rjkz

Повідомлень: 13932 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7266 раз. Подякували: 4363 раз. Профіль 3 3 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 01:18 Re: Еміграція, заробітчанство Какие двойные стандарты? Ни Вы ни Бигор не собираетесь возвращаться. Я вернусь как только будет возможность свободного пересечения границы в обе стороны. airmax78 Повідомлень: 41219 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5096 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 08:24 rjkz написав: fox767676 написав: rjkz написав:

Уточните, пожалуйста, они перестанут быть гражданами Украины, украинцами по происхождению или еще как-то?

И cчитаете-ли вы, что живущие по соседству мексиканцы остаются мексиканцами или нет?

Спасибо. Уточните, пожалуйста, они перестанут быть гражданами Украины, украинцами по происхождению или еще как-то?И cчитаете-ли вы, что живущие по соседству мексиканцы остаются мексиканцами или нет?Спасибо.



Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.



Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствами

и останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо него - с Севера, Юга и даже юго-запада.

И не факт что она исчезнет. Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствамии останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо него - с Севера, Юга и даже юго-запада.И не факт что она исчезнет.



Миллионы украинцев по всему миру, в том чтобы называться украинцами которым отказывает Максим, проводят массовые митинги перед зданиями правительств тех стран, где находятся, оказывая моральное давление на руководство стран помогать Украине.

Миллионы украинцев по всему миру собирают гуманитарку и деньги для Украины и ЗСУ и тех, кто остался в Украине.

Миллионы украинцев по всему миру переводят деньги своим родным, которые, ПОЧЕМУ-ТО не работают на американские финансовые компании, а сидят или вообще без работы или на таких грошах, которых даже на еду не хватает.

Десятки тысяч украинцев вернулись в Украину из стран, где давно живут, многие из них уже получили второе гражданство. Взяли оружие в руки и защищают Украину.

Если останутся живы, наверняка вернутся к своим семьям в забугорье.

Но все они не украинцы. Или недоукраинцы. Ибо так постановил боец невидимого фронта из батальона "Відень". Наверное, он избранный, раз наделен правом судить и не быть судимым. Миллионы украинцев по всему миру, в том чтобы называться украинцами которым отказывает Максим, проводят массовые митинги перед зданиями правительств тех стран, где находятся, оказывая моральное давление на руководство стран помогать Украине.Миллионы украинцев по всему миру собирают гуманитарку и деньги для Украины и ЗСУ и тех, кто остался в Украине.Миллионы украинцев по всему миру переводят деньги своим родным, которые, ПОЧЕМУ-ТО не работают на американские финансовые компании, а сидят или вообще без работы или на таких грошах, которых даже на еду не хватает.Десятки тысяч украинцев вернулись в Украину из стран, где давно живут, многие из них уже получили второе гражданство. Взяли оружие в руки и защищают Украину.Если останутся живы, наверняка вернутся к своим семьям в забугорье.Но все они не украинцы. Или недоукраинцы. Ибо так постановил боец невидимого фронта из батальона "Відень". Наверное, он избранный, раз наделен правом судить и не быть судимым.





Зачем этот пафос. Если бы "миллионы украинцев" были украинцами, то не было бы никаких зухвалых рашистских автобрегов и "бессмертных" пуков. Декларации про гуммеанитарную помощь в основном носят преувиличенный и спекулятивный характер, чтобы оправдать собственное дезертирство Зачем этот пафос. Если бы "миллионы украинцев" были украинцами, то не было бы никаких зухвалых рашистских автобрегов и "бессмертных" пуков. Декларации про гуммеанитарную помощь в основном носят преувиличенный и спекулятивный характер, чтобы оправдать собственное дезертирство fox767676 Повідомлень: 452 З нами з: 13.06.20 Подякував: 217 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 10:13 airmax78 написав: Какие двойные стандарты? Ни Вы ни Бигор не собираетесь возвращаться. Я вернусь как только будет возможность свободного пересечения границы в обе стороны. Какие двойные стандарты? Ни Вы ни Бигор не собираетесь возвращаться. Я вернусь как только будет возможность свободного пересечения границы в обе стороны. Ти реально використовуєш подвійні стандарти, тобі є куди вертатись - тебе чекає 4к новенька квартирка в центрі столиці. А мені куди? В депресивне пгт у не свою стару квартиру? Ти реально використовуєш подвійні стандарти, тобі є куди вертатись - тебе чекає 4к новенька квартирка в центрі столиці. А мені куди? В депресивне пгт у не свою стару квартиру? BIGor

Повідомлень: 6861 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1460 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 13:11 BIGor написав: airmax78 написав: Какие двойные стандарты? Ни Вы ни Бигор не собираетесь возвращаться. Я вернусь как только будет возможность свободного пересечения границы в обе стороны. Какие двойные стандарты? Ни Вы ни Бигор не собираетесь возвращаться. Я вернусь как только будет возможность свободного пересечения границы в обе стороны. Ти реально використовуєш подвійні стандарти, тобі є куди вертатись - тебе чекає 4к новенька квартирка в центрі столиці. А мені куди? В депресивне пгт у не свою стару квартиру? Ти реально використовуєш подвійні стандарти, тобі є куди вертатись - тебе чекає 4к новенька квартирка в центрі столиці. А мені куди? В депресивне пгт у не свою стару квартиру?



І скоріше за всього темну та холодну, без працюючої інфраструктури навколо, з відсутністю будь-яких гарантій що це не повториться І скоріше за всього темну та холодну, без працюючої інфраструктури навколо, з відсутністю будь-яких гарантій що це не повториться fox767676 Повідомлень: 452 З нами з: 13.06.20 Подякував: 217 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 16:06 BIGor написав: airmax78 написав: Какие двойные стандарты? Ни Вы ни Бигор не собираетесь возвращаться. Я вернусь как только будет возможность свободного пересечения границы в обе стороны. Какие двойные стандарты? Ни Вы ни Бигор не собираетесь возвращаться. Я вернусь как только будет возможность свободного пересечения границы в обе стороны. Ти реально використовуєш подвійні стандарти, тобі є куди вертатись - тебе чекає 4к новенька квартирка в центрі столиці. А мені куди? В депресивне пгт у не свою стару квартиру? Ти реально використовуєш подвійні стандарти, тобі є куди вертатись - тебе чекає 4к новенька квартирка в центрі столиці. А мені куди? В депресивне пгт у не свою стару квартиру?

Саме про те й мова: навіщо відбудовувати депресивну країну, якщо можна поїхати туди де вже все хтось за вас зробив? Чи залишаєтесь ви при цьому українцем? Тільки зовнішньо і за акцентом.

І мені ж новеньку квартиру ніхто не подарував. Саме про те й мова: навіщо відбудовувати депресивну країну, якщо можна поїхати туди де вже все хтось за вас зробив? Чи залишаєтесь ви при цьому українцем? Тільки зовнішньо і за акцентом.І мені ж новеньку квартиру ніхто не подарував. airmax78 Повідомлень: 41219 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5096 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 16:29 Re: Еміграція, заробітчанство https://t.me/c/1336932928/19820

Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими. Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат:Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими. airmax78 Повідомлень: 41219 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5096 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 16:49 airmax78 написав: Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820

Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими. Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат:Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.



Це більше проблема Молдови , а не її економічно активних громадян.

Молдова мала набагато гірші стартові можливості ніж Україна. А Україна мала майже все , і все просрала на безперервних політичних срачах та корупції.

Зброю, ядерну і конвенційну, міліони громадян втратила вже в перше десятиліття.

Не зробили ніяких висновків, ще 2 десятиліття займалися якоюсь маячнею, замість того щоб займатися ОПК та інтеграціею з НАТО.

Ми з вами зробили невдалі інвестиції, розраховуючи що "якось пронесе".

Мабуть те ж саме було століття тому - хтось почав тікати в Америку після перщих революційних рухів, а хтось , більш азартний поставив на щасливе майбутнє після перемоги махновців\петлюрівців\більшовиків. Ставка виявилася хибною, як показав голодомор, хоча може комусь пощастило розпаювати панську землю та пожити добре пару років при НЕПі. Це більше проблема Молдови , а не її економічно активних громадян.Молдова мала набагато гірші стартові можливості ніж Україна. А Україна мала майже все , і все просрала на безперервних політичних срачах та корупції.Зброю, ядерну і конвенційну, міліони громадян втратила вже в перше десятиліття.Не зробили ніяких висновків, ще 2 десятиліття займалися якоюсь маячнею, замість того щоб займатися ОПК та інтеграціею з НАТО.Ми з вами зробили невдалі інвестиції, розраховуючи що "якось пронесе".Мабуть те ж саме було століття тому - хтось почав тікати в Америку після перщих революційних рухів, а хтось , більш азартний поставив на щасливе майбутнє після перемоги махновців\петлюрівців\більшовиків. Ставка виявилася хибною, як показав голодомор, хоча може комусь пощастило розпаювати панську землю та пожити добре пару років при НЕПі. fox767676 Повідомлень: 452 З нами з: 13.06.20 Подякував: 217 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 16:58 airmax78 написав: Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820

Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими. Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат:Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.

Не відкриває. Не відкриває. Bolt Повідомлень: 1362 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 89 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 206207208209 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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