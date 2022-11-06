Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: Вы ненавидите мексиканцев? Или они чем-то хуже? Или украинцы какие-то исключительные?
Расшифровываю: живущие по соседству мексиканцы украинцами не являются. Также как и живущие с ними по соседству бывшие граждане Украины. Является ли украинцем BlGor или Вы - естественно нет. И я перестану быть украинцем если останусь в Вене.
Уточните, пожалуйста, они перестанут быть гражданами Украины, украинцами по происхождению или еще как-то? И cчитаете-ли вы, что живущие по соседству мексиканцы остаются мексиканцами или нет? Спасибо.
Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.
Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствами и останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо него - с Севера, Юга и даже юго-запада. И не факт что она исчезнет.
airmax78 написав:Расшифровываю: живущие по соседству мексиканцы украинцами не являются. Также как и живущие с ними по соседству бывшие граждане Украины. Является ли украинцем BlGor или Вы - естественно нет. И я перестану быть украинцем если останусь в Вене.
Уточните, пожалуйста, они перестанут быть гражданами Украины, украинцами по происхождению или еще как-то? И cчитаете-ли вы, что живущие по соседству мексиканцы остаются мексиканцами или нет? Спасибо.
Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.
Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствами и останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо него - с Севера, Юга и даже юго-запада. И не факт что она исчезнет.
Миллионы украинцев по всему миру, в том чтобы называться украинцами которым отказывает Максим, проводят массовые митинги перед зданиями правительств тех стран, где находятся, оказывая моральное давление на руководство стран помогать Украине. Миллионы украинцев по всему миру собирают гуманитарку и деньги для Украины и ЗСУ и тех, кто остался в Украине. Миллионы украинцев по всему миру переводят деньги своим родным, которые, ПОЧЕМУ-ТО не работают на американские финансовые компании, а сидят или вообще без работы или на таких грошах, которых даже на еду не хватает. Десятки тысяч украинцев вернулись в Украину из стран, где давно живут, многие из них уже получили второе гражданство. Взяли оружие в руки и защищают Украину. Если останутся живы, наверняка вернутся к своим семьям в забугорье. Но все они не украинцы. Или недоукраинцы. Ибо так постановил боец невидимого фронта из батальона "Відень". Наверное, он избранный, раз наделен правом судить и не быть судимым.
rjkz написав: Уточните, пожалуйста, они перестанут быть гражданами Украины, украинцами по происхождению или еще как-то? И cчитаете-ли вы, что живущие по соседству мексиканцы остаются мексиканцами или нет? Спасибо.
Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.
Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствами и останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо него - с Севера, Юга и даже юго-запада. И не факт что она исчезнет.
Миллионы украинцев по всему миру, в том чтобы называться украинцами которым отказывает Максим, проводят массовые митинги перед зданиями правительств тех стран, где находятся, оказывая моральное давление на руководство стран помогать Украине. Миллионы украинцев по всему миру собирают гуманитарку и деньги для Украины и ЗСУ и тех, кто остался в Украине. Миллионы украинцев по всему миру переводят деньги своим родным, которые, ПОЧЕМУ-ТО не работают на американские финансовые компании, а сидят или вообще без работы или на таких грошах, которых даже на еду не хватает. Десятки тысяч украинцев вернулись в Украину из стран, где давно живут, многие из них уже получили второе гражданство. Взяли оружие в руки и защищают Украину. Если останутся живы, наверняка вернутся к своим семьям в забугорье. Но все они не украинцы. Или недоукраинцы. Ибо так постановил боец невидимого фронта из батальона "Відень". Наверное, он избранный, раз наделен правом судить и не быть судимым.
Зачем этот пафос. Если бы "миллионы украинцев" были украинцами, то не было бы никаких зухвалых рашистских автобрегов и "бессмертных" пуков. Декларации про гуммеанитарную помощь в основном носят преувиличенный и спекулятивный характер, чтобы оправдать собственное дезертирство
airmax78 написав:Какие двойные стандарты? Ни Вы ни Бигор не собираетесь возвращаться. Я вернусь как только будет возможность свободного пересечения границы в обе стороны.
Ти реально використовуєш подвійні стандарти, тобі є куди вертатись - тебе чекає 4к новенька квартирка в центрі столиці. А мені куди? В депресивне пгт у не свою стару квартиру?
Саме про те й мова: навіщо відбудовувати депресивну країну, якщо можна поїхати туди де вже все хтось за вас зробив? Чи залишаєтесь ви при цьому українцем? Тільки зовнішньо і за акцентом. І мені ж новеньку квартиру ніхто не подарував.
Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820 Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.
airmax78 написав:Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820 Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.
Це більше проблема Молдови , а не її економічно активних громадян. Молдова мала набагато гірші стартові можливості ніж Україна. А Україна мала майже все , і все просрала на безперервних політичних срачах та корупції. Зброю, ядерну і конвенційну, міліони громадян втратила вже в перше десятиліття. Не зробили ніяких висновків, ще 2 десятиліття займалися якоюсь маячнею, замість того щоб займатися ОПК та інтеграціею з НАТО. Ми з вами зробили невдалі інвестиції, розраховуючи що "якось пронесе". Мабуть те ж саме було століття тому - хтось почав тікати в Америку після перщих революційних рухів, а хтось , більш азартний поставив на щасливе майбутнє після перемоги махновців\петлюрівців\більшовиків. Ставка виявилася хибною, як показав голодомор, хоча може комусь пощастило розпаювати панську землю та пожити добре пару років при НЕПі.
airmax78 написав:Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820 Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.