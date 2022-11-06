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airmax78 написав:Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820 Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.
Не відкриває.
"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами" І відосік з величезним натовпом.
airmax78 написав:Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820 Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.
Не відкриває.
"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами" І відосік з величезним натовпом.
В принципі згоден, після війни підкинуть нам пару баксів на відбудову, ніяких інвестицій в економіку України крім СГ не буде. Ще тут, бо не хочеттся виходити з зони комфорту, а от дітей шкода. Але емігрувати, щоб давати їм старт в нормальній країні не має ні сил, ні бажання 🤷♂️. Тут в ВУЗи прилаштую, а далі вже самі.