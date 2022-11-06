RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 207208209210
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:53

  Bolt написав:
  airmax78 написав:Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820
Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.

Не відкриває.

"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами"
І відосік з величезним натовпом.
airmax78
 
Повідомлень: 41221
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5096 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:34

  airmax78 написав:
  Bolt написав:
  airmax78 написав:Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820
Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.

Не відкриває.

"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами"
І відосік з величезним натовпом.

В принципі згоден, після війни підкинуть нам пару баксів на відбудову, ніяких інвестицій в економіку України крім СГ не буде.
Ще тут, бо не хочеттся виходити з зони комфорту, а от дітей шкода. Але емігрувати, щоб давати їм старт в нормальній країні не має ні сил, ні бажання 🤷‍♂️. Тут в ВУЗи прилаштую, а далі вже самі.
Bolt
 
Повідомлень: 1363
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 207208209210
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5388)
06.11.2022 20:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.