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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 207208209210
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:53

  Bolt написав:
  airmax78 написав:Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820
Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.

Не відкриває.

"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами"
І відосік з величезним натовпом.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:34

  airmax78 написав:
  Bolt написав:
  airmax78 написав:Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820
Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.

Не відкриває.

"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами"
І відосік з величезним натовпом.

В принципі згоден, після війни підкинуть нам пару баксів на відбудову, ніяких інвестицій в економіку України крім СГ не буде.
Ще тут, бо не хочеттся виходити з зони комфорту, а от дітей шкода. Але емігрувати, щоб давати їм старт в нормальній країні не має ні сил, ні бажання 🤷‍♂️. Тут в ВУЗи прилаштую, а далі вже самі.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 20:32

  Bolt написав:Ще тут, бо не хочеттся виходити з зони комфорту, а от дітей шкода. Але емігрувати, щоб давати їм старт в нормальній країні не має ні сил, ні бажання 🤷‍♂️. Тут в ВУЗи прилаштую, а далі вже самі.

Емігрувати не складно і, мабуть, набагато простіше у 20-25 років. Коли ще особливо ніщо не тримає. Головне - вірний напрямок освіти вибрати: ІТ чи фінанси. Ну і англійська, звичайно, мінімум В2. А там за наявності бодай якихось здібностей відкриті усі кордони. Від Сінгапуру до США.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 21:09

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Какие двойные стандарты? Ни Вы ни Бигор не собираетесь возвращаться. Я вернусь как только будет возможность свободного пересечения границы в обе стороны.
Ти реально використовуєш подвійні стандарти, тобі є куди вертатись - тебе чекає 4к новенька квартирка в центрі столиці. А мені куди? В депресивне пгт у не свою стару квартиру?

Саме про те й мова: навіщо відбудовувати депресивну країну, якщо можна поїхати туди де вже все хтось за вас зробив? Чи залишаєтесь ви при цьому українцем? Тільки зовнішньо і за акцентом.
І мені ж новеньку квартиру ніхто не подарував.

Який Ви все-таки лицемір.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 21:11

  airmax78 написав:
  Bolt написав:
  airmax78 написав:Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820
Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.

Не відкриває.

"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами"
І відосік з величезним натовпом.

І що?
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 21:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.

Так Ви ж виїхали і ще хочете з України вивести закордон 350 куе (після продажу квартири в Києві). Щось слова не пересікаються з ділом.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 21:33

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Про зеленую энергетику - это очень важно, и Байден про это говорит и все только и делают что говорят и в ресторанах и в метро и в школах и детских садах. Очень модно про это говорить. Под разговоры про это выделяют дохреналионны денег, но на самом деле, всем на это пофиг, кроме девочки Греты.

Нехай в США видбуток нафти сягне 12,8 млн. барелей на день як в 2019, а потім поговоримо )))
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