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airmax78 написав:Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820 Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.
Не відкриває.
"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами" І відосік з величезним натовпом.
airmax78 написав:Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820 Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.
Не відкриває.
"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами" І відосік з величезним натовпом.
В принципі згоден, після війни підкинуть нам пару баксів на відбудову, ніяких інвестицій в економіку України крім СГ не буде. Ще тут, бо не хочеттся виходити з зони комфорту, а от дітей шкода. Але емігрувати, щоб давати їм старт в нормальній країні не має ні сил, ні бажання 🤷♂️. Тут в ВУЗи прилаштую, а далі вже самі.
Bolt написав:Ще тут, бо не хочеттся виходити з зони комфорту, а от дітей шкода. Але емігрувати, щоб давати їм старт в нормальній країні не має ні сил, ні бажання 🤷♂️. Тут в ВУЗи прилаштую, а далі вже самі.
Емігрувати не складно і, мабуть, набагато простіше у 20-25 років. Коли ще особливо ніщо не тримає. Головне - вірний напрямок освіти вибрати: ІТ чи фінанси. Ну і англійська, звичайно, мінімум В2. А там за наявності бодай якихось здібностей відкриті усі кордони. Від Сінгапуру до США.
airmax78 написав:Какие двойные стандарты? Ни Вы ни Бигор не собираетесь возвращаться. Я вернусь как только будет возможность свободного пересечения границы в обе стороны.
Ти реально використовуєш подвійні стандарти, тобі є куди вертатись - тебе чекає 4к новенька квартирка в центрі столиці. А мені куди? В депресивне пгт у не свою стару квартиру?
Саме про те й мова: навіщо відбудовувати депресивну країну, якщо можна поїхати туди де вже все хтось за вас зробив? Чи залишаєтесь ви при цьому українцем? Тільки зовнішньо і за акцентом. І мені ж новеньку квартиру ніхто не подарував.
airmax78 написав:Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820 Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.
Не відкриває.
"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами" І відосік з величезним натовпом.
rjkz написав:Про зеленую энергетику - это очень важно, и Байден про это говорит и все только и делают что говорят и в ресторанах и в метро и в школах и детских садах. Очень модно про это говорить. Под разговоры про это выделяют дохреналионны денег, но на самом деле, всем на это пофиг, кроме девочки Греты.
Нехай в США видбуток нафти сягне 12,8 млн. барелей на день як в 2019, а потім поговоримо )))