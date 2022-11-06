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#<1 ... 207208209210 Додано: Нед 06 лис, 2022 17:53 Bolt написав: airmax78 написав: Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820

Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими. Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат:Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.

Не відкриває. Не відкриває.

"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами"

І відосік з величезним натовпом. "У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами"І відосік з величезним натовпом. airmax78 Повідомлень: 41221 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5096 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 18:34 airmax78 написав: Bolt написав: airmax78 написав: Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820

Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими. Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат:Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.

Не відкриває. Не відкриває.

"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами"

І відосік з величезним натовпом. "У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами"І відосік з величезним натовпом.

В принципі згоден, після війни підкинуть нам пару баксів на відбудову, ніяких інвестицій в економіку України крім СГ не буде.

Ще тут, бо не хочеттся виходити з зони комфорту, а от дітей шкода. Але емігрувати, щоб давати їм старт в нормальній країні не має ні сил, ні бажання 🤷‍♂️. Тут в ВУЗи прилаштую, а далі вже самі. В принципі згоден, після війни підкинуть нам пару баксів на відбудову, ніяких інвестицій в економіку України крім СГ не буде.Ще тут, бо не хочеттся виходити з зони комфорту, а от дітей шкода. Але емігрувати, щоб давати їм старт в нормальній країні не має ні сил, ні бажання 🤷‍♂️. Тут в ВУЗи прилаштую, а далі вже самі. Bolt Повідомлень: 1364 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 89 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 20:32 Bolt написав: Ще тут, бо не хочеттся виходити з зони комфорту, а от дітей шкода. Але емігрувати, щоб давати їм старт в нормальній країні не має ні сил, ні бажання 🤷‍♂️. Тут в ВУЗи прилаштую, а далі вже самі. Ще тут, бо не хочеттся виходити з зони комфорту, а от дітей шкода. Але емігрувати, щоб давати їм старт в нормальній країні не має ні сил, ні бажання 🤷‍♂️. Тут в ВУЗи прилаштую, а далі вже самі.

Емігрувати не складно і, мабуть, набагато простіше у 20-25 років. Коли ще особливо ніщо не тримає. Головне - вірний напрямок освіти вибрати: ІТ чи фінанси. Ну і англійська, звичайно, мінімум В2. А там за наявності бодай якихось здібностей відкриті усі кордони. Від Сінгапуру до США. Емігрувати не складно і, мабуть, набагато простіше у 20-25 років. Коли ще особливо ніщо не тримає. Головне - вірний напрямок освіти вибрати: ІТ чи фінанси. Ну і англійська, звичайно, мінімум В2. А там за наявності бодай якихось здібностей відкриті усі кордони. Від Сінгапуру до США. Gastarbaiter Повідомлень: 2231 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 21:09 airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав: Какие двойные стандарты? Ни Вы ни Бигор не собираетесь возвращаться. Я вернусь как только будет возможность свободного пересечения границы в обе стороны. Какие двойные стандарты? Ни Вы ни Бигор не собираетесь возвращаться. Я вернусь как только будет возможность свободного пересечения границы в обе стороны. Ти реально використовуєш подвійні стандарти, тобі є куди вертатись - тебе чекає 4к новенька квартирка в центрі столиці. А мені куди? В депресивне пгт у не свою стару квартиру? Ти реально використовуєш подвійні стандарти, тобі є куди вертатись - тебе чекає 4к новенька квартирка в центрі столиці. А мені куди? В депресивне пгт у не свою стару квартиру?

Саме про те й мова: навіщо відбудовувати депресивну країну, якщо можна поїхати туди де вже все хтось за вас зробив? Чи залишаєтесь ви при цьому українцем? Тільки зовнішньо і за акцентом.

І мені ж новеньку квартиру ніхто не подарував. Саме про те й мова: навіщо відбудовувати депресивну країну, якщо можна поїхати туди де вже все хтось за вас зробив? Чи залишаєтесь ви при цьому українцем? Тільки зовнішньо і за акцентом.І мені ж новеньку квартиру ніхто не подарував.

Який Ви все-таки лицемір. Який Ви все-таки лицемір. BIGor

Повідомлень: 6864 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1460 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 21:11 airmax78 написав: Bolt написав: airmax78 написав: Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820

Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими. Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат:Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.

Не відкриває. Не відкриває.

"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами"

І відосік з величезним натовпом. "У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами"І відосік з величезним натовпом.

І що? І що? BIGor

Повідомлень: 6864 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1460 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 21:14 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими. Масова еміграціяз України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.

Так Ви ж виїхали і ще хочете з України вивести закордон 350 куе (після продажу квартири в Києві). Щось слова не пересікаються з ділом. Так Ви ж виїхали і ще хочете з України вивести закордон 350 куе (після продажу квартири в Києві). Щось слова не пересікаються з ділом. BIGor

Повідомлень: 6864 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1460 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 21:33 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Про зеленую энергетику - это очень важно, и Байден про это говорит и все только и делают что говорят и в ресторанах и в метро и в школах и детских садах. Очень модно про это говорить. Под разговоры про это выделяют дохреналионны денег, но на самом деле, всем на это пофиг, кроме девочки Греты. Про зеленую энергетику - это очень важно, и Байден про это говорит и все только и делают что говорят и в ресторанах и в метро и в школах и детских садах. Очень модно про это говорить. Под разговоры про это выделяют дохреналионны денег, но на самом деле, всем на это пофиг, кроме девочки Греты.

Нехай в США видбуток нафти сягне 12,8 млн. барелей на день як в 2019, а потім поговоримо ))) Нехай в США видбуток нафти сягне 12,8 млн. барелей на день як в 2019, а потім поговоримо ))) Denik Повідомлень: 1716 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 207208209210 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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