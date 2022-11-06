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airmax78 написав:Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820 Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.
Не відкриває.
"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами" І відосік з величезним натовпом.
airmax78 написав:Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820 Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.
Не відкриває.
"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами" І відосік з величезним натовпом.
В принципі згоден, після війни підкинуть нам пару баксів на відбудову, ніяких інвестицій в економіку України крім СГ не буде. Ще тут, бо не хочеттся виходити з зони комфорту, а от дітей шкода. Але емігрувати, щоб давати їм старт в нормальній країні не має ні сил, ні бажання 🤷♂️. Тут в ВУЗи прилаштую, а далі вже самі.
Bolt написав:Ще тут, бо не хочеттся виходити з зони комфорту, а от дітей шкода. Але емігрувати, щоб давати їм старт в нормальній країні не має ні сил, ні бажання 🤷♂️. Тут в ВУЗи прилаштую, а далі вже самі.
Емігрувати не складно і, мабуть, набагато простіше у 20-25 років. Коли ще особливо ніщо не тримає. Головне - вірний напрямок освіти вибрати: ІТ чи фінанси. Ну і англійська, звичайно, мінімум В2. А там за наявності бодай якихось здібностей відкриті усі кордони. Від Сінгапуру до США.
airmax78 написав:Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820 Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.
Не відкриває.
"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами" І відосік з величезним натовпом.
Denik написав:Про міграцію розкажу наступне: З 2006 року йде енергетична, економічна та інформаційна війна з росією. В результаті з України виїдуть (або будуть вивезені) ті, хто орієнтувався на російську пропаганду. Частина виїде на Захід (США, Європа) - тих, хто орієнтувався на західний надвисокий рівень споживання. Але і ті і ті попадуть в пастки. Хто виїхали в педерацію потраплять не в нафтовий рай, а в північну корею. Ті, хто виїхав на Захід - сплатить втридорга за "зелений перехід" з західною цнотою та мораллю, перший раз за космічні ціни за традиційні енергносії, другий раз саме за цноту і мораль: - не можна будувати нові АЕС; - не можна будувати нові ГЕС/ГАЕС бо від водосховищ гине природа; - як це зносити приватну власність для будівництва ЛЕП; - треба робити автомобілі на водороді; - вітртурбіни шумлять; - електромобілі - це дорго; - в електромобілі має бути щонайменше 300 миль запас ходу; - всі ліси треба перевести в заповідний фонд, як лісгоспи рубають ліси; - і тому подібне))).
Маячня та жодного правдивого факту. Нащо тут ця гнила пропаганда?
airmax78 написав:Какие двойные стандарты? Ни Вы ни Бигор не собираетесь возвращаться. Я вернусь как только будет возможность свободного пересечения границы в обе стороны.
Ти реально використовуєш подвійні стандарти, тобі є куди вертатись - тебе чекає 4к новенька квартирка в центрі столиці. А мені куди? В депресивне пгт у не свою стару квартиру?
У Вас, в голове глупости. У хатку-мазанку із грубкою - та це більше за найкращі мрії. Бо вугілля вже нема, бо вже все вкрали... Та наявність свічок - бо гасову лампу знайти можливо, але гасу - ні.(авіаційний інколи спалахує). Та соняшну зарядну для телефона і ноута. - це є реалії. Хто не здався та, не виїхав(Вірив у ЗСУ) - у таких умовах(з прильотами)