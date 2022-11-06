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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 207208209210
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:53

  Bolt написав:
  airmax78 написав:Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820
Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.

Не відкриває.

"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами"
І відосік з величезним натовпом.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:34

  airmax78 написав:
  Bolt написав:
  airmax78 написав:Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820
Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.

Не відкриває.

"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами"
І відосік з величезним натовпом.

В принципі згоден, після війни підкинуть нам пару баксів на відбудову, ніяких інвестицій в економіку України крім СГ не буде.
Ще тут, бо не хочеттся виходити з зони комфорту, а от дітей шкода. Але емігрувати, щоб давати їм старт в нормальній країні не має ні сил, ні бажання 🤷‍♂️. Тут в ВУЗи прилаштую, а далі вже самі.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 20:32

  Bolt написав:Ще тут, бо не хочеттся виходити з зони комфорту, а от дітей шкода. Але емігрувати, щоб давати їм старт в нормальній країні не має ні сил, ні бажання 🤷‍♂️. Тут в ВУЗи прилаштую, а далі вже самі.

Емігрувати не складно і, мабуть, набагато простіше у 20-25 років. Коли ще особливо ніщо не тримає. Головне - вірний напрямок освіти вибрати: ІТ чи фінанси. Ну і англійська, звичайно, мінімум В2. А там за наявності бодай якихось здібностей відкриті усі кордони. Від Сінгапуру до США.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 21:11

  airmax78 написав:
  Bolt написав:
  airmax78 написав:Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820
Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.

Не відкриває.

"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами"
І відосік з величезним натовпом.

І що?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 21:52

  Denik написав:Про міграцію розкажу наступне:
З 2006 року йде енергетична, економічна та інформаційна війна з росією. В результаті з України виїдуть (або будуть вивезені) ті, хто орієнтувався на російську пропаганду.
Частина виїде на Захід (США, Європа) - тих, хто орієнтувався на західний надвисокий рівень споживання.
Але і ті і ті попадуть в пастки. Хто виїхали в педерацію потраплять не в нафтовий рай, а в північну корею.
Ті, хто виїхав на Захід - сплатить втридорга за "зелений перехід" з західною цнотою та мораллю, перший раз за космічні ціни за традиційні енергносії, другий раз саме за цноту і мораль:
- не можна будувати нові АЕС;
- не можна будувати нові ГЕС/ГАЕС бо від водосховищ гине природа;
- як це зносити приватну власність для будівництва ЛЕП;
- треба робити автомобілі на водороді;
- вітртурбіни шумлять;
- електромобілі - це дорго;
- в електромобілі має бути щонайменше 300 миль запас ходу;
- всі ліси треба перевести в заповідний фонд, як лісгоспи рубають ліси;
- і тому подібне))).

Маячня та жодного правдивого факту. Нащо тут ця гнила пропаганда?
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 01:19

  BIGor написав:
  airmax78 написав:"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами"
І відосік з величезним натовпом.

І що?

А те що коли з країни виїжджають всі нормальні люди вона перетворюється в кращому випадку на Молдову, в гіршому - на Росію чи Північну Корею. Ті хто зараз виїжджає і не планує повертатись зраджують тих, хто вмирає за Україну на фронті.
airmax78
 
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  #<1 ... 207208209210
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