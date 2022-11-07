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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 207208209210 Додано: Нед 06 лис, 2022 17:53 Bolt написав: airmax78 написав: Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820

Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими. Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат:Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.

Не відкриває. Не відкриває.

"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами"

І відосік з величезним натовпом. "У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами"І відосік з величезним натовпом. airmax78 Повідомлень: 41222 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5096 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 18:34 airmax78 написав: Bolt написав: airmax78 написав: Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820

Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими. Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат:Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.

Не відкриває. Не відкриває.

"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами"

І відосік з величезним натовпом. "У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами"І відосік з величезним натовпом.

В принципі згоден, після війни підкинуть нам пару баксів на відбудову, ніяких інвестицій в економіку України крім СГ не буде.

Ще тут, бо не хочеттся виходити з зони комфорту, а от дітей шкода. Але емігрувати, щоб давати їм старт в нормальній країні не має ні сил, ні бажання 🤷‍♂️. Тут в ВУЗи прилаштую, а далі вже самі. В принципі згоден, після війни підкинуть нам пару баксів на відбудову, ніяких інвестицій в економіку України крім СГ не буде.Ще тут, бо не хочеттся виходити з зони комфорту, а от дітей шкода. Але емігрувати, щоб давати їм старт в нормальній країні не має ні сил, ні бажання 🤷‍♂️. Тут в ВУЗи прилаштую, а далі вже самі. Bolt Повідомлень: 1364 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 89 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 20:32 Bolt написав: Ще тут, бо не хочеттся виходити з зони комфорту, а от дітей шкода. Але емігрувати, щоб давати їм старт в нормальній країні не має ні сил, ні бажання 🤷‍♂️. Тут в ВУЗи прилаштую, а далі вже самі. Ще тут, бо не хочеттся виходити з зони комфорту, а от дітей шкода. Але емігрувати, щоб давати їм старт в нормальній країні не має ні сил, ні бажання 🤷‍♂️. Тут в ВУЗи прилаштую, а далі вже самі.

Емігрувати не складно і, мабуть, набагато простіше у 20-25 років. Коли ще особливо ніщо не тримає. Головне - вірний напрямок освіти вибрати: ІТ чи фінанси. Ну і англійська, звичайно, мінімум В2. А там за наявності бодай якихось здібностей відкриті усі кордони. Від Сінгапуру до США. Емігрувати не складно і, мабуть, набагато простіше у 20-25 років. Коли ще особливо ніщо не тримає. Головне - вірний напрямок освіти вибрати: ІТ чи фінанси. Ну і англійська, звичайно, мінімум В2. А там за наявності бодай якихось здібностей відкриті усі кордони. Від Сінгапуру до США. Gastarbaiter Повідомлень: 2231 З нами з: 26.02.18 Подякував: 608 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 21:11 airmax78 написав: Bolt написав: airmax78 написав: Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820

Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими. Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат:Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.

Не відкриває. Не відкриває.

"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами"

І відосік з величезним натовпом. "У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами"І відосік з величезним натовпом.

І що? І що? BIGor

Повідомлень: 6863 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1461 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лис, 2022 21:52 Denik написав: Про міграцію розкажу наступне:

З 2006 року йде енергетична, економічна та інформаційна війна з росією. В результаті з України виїдуть (або будуть вивезені) ті, хто орієнтувався на російську пропаганду.

Частина виїде на Захід (США, Європа) - тих, хто орієнтувався на західний надвисокий рівень споживання.

Але і ті і ті попадуть в пастки. Хто виїхали в педерацію потраплять не в нафтовий рай, а в північну корею.

Ті, хто виїхав на Захід - сплатить втридорга за "зелений перехід" з західною цнотою та мораллю, перший раз за космічні ціни за традиційні енергносії, другий раз саме за цноту і мораль:

- не можна будувати нові АЕС;

- не можна будувати нові ГЕС/ГАЕС бо від водосховищ гине природа;

- як це зносити приватну власність для будівництва ЛЕП;

- треба робити автомобілі на водороді;

- вітртурбіни шумлять;

- електромобілі - це дорго;

- в електромобілі має бути щонайменше 300 миль запас ходу;

- всі ліси треба перевести в заповідний фонд, як лісгоспи рубають ліси;

- і тому подібне))). Про міграцію розкажу наступне:З 2006 року йде енергетична, економічна та інформаційна війна з росією. В результаті з України виїдуть (або будуть вивезені) ті, хто орієнтувався на російську пропаганду.Частина виїде на Захід (США, Європа) - тих, хто орієнтувався на західний надвисокий рівень споживання.Але і ті і ті попадуть в пастки. Хто виїхали в педерацію потраплять не в нафтовий рай, а в північну корею.Ті, хто виїхав на Захід - сплатить втридорга за "зелений перехід" з західною цнотою та мораллю, перший раз за космічні ціни за традиційні енергносії, другий раз саме за цноту і мораль:- не можна будувати нові АЕС;- не можна будувати нові ГЕС/ГАЕС бо від водосховищ гине природа;- як це зносити приватну власність для будівництва ЛЕП;- треба робити автомобілі на водороді;- вітртурбіни шумлять;- електромобілі - це дорго;- в електромобілі має бути щонайменше 300 миль запас ходу;- всі ліси треба перевести в заповідний фонд, як лісгоспи рубають ліси;- і тому подібне))).

Маячня та жодного правдивого факту. Нащо тут ця гнила пропаганда? Маячня та жодного правдивого факту. Нащо тут ця гнила пропаганда? BIGor

Повідомлень: 6863 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1461 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 01:19 BIGor написав: airmax78 написав: "У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами"

І відосік з величезним натовпом. "У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами"І відосік з величезним натовпом.

І що? І що?

А те що коли з країни виїжджають всі нормальні люди вона перетворюється в кращому випадку на Молдову, в гіршому - на Росію чи Північну Корею. Ті хто зараз виїжджає і не планує повертатись зраджують тих, хто вмирає за Україну на фронті. А те що коли з країни виїжджають всі нормальні люди вона перетворюється в кращому випадку на Молдову, в гіршому - на Росію чи Північну Корею. Ті хто зараз виїжджає і не планує повертатись зраджують тих, хто вмирає за Україну на фронті. airmax78 Повідомлень: 41222 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5096 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 06:56 Gastarbaiter написав: Емігрувати не складно і, мабуть, набагато простіше у 20-25 років. Коли ще особливо ніщо не тримає. Головне - вірний напрямок освіти вибрати: ІТ чи фінанси. Ну і англійська, звичайно, мінімум В2. А там за наявності бодай якихось здібностей відкриті усі кордони. Від Сінгапуру до США. Емігрувати не складно і, мабуть, набагато простіше у 20-25 років. Коли ще особливо ніщо не тримає. Головне - вірний напрямок освіти вибрати: ІТ чи фінанси.мінімум В2. А там за наявності. Від Сінгапуру до США.

Мудрі слова.

Про 20-25 років: хлопець 20 років живе з батьками в Анталії з листопада 2021 року (виіхали з України родиною далеко до початку війни) та 20 листопада відлітає в Канаду за програмою CUAET - буде цікава інформація "з перших рук". Роботящий, роботи не боїться, освіти ніякої немає (встиг закінчити 3 курси в якомусь кумедному "університеті" в Україні, мабуть вже відрахований як такий, що припинив відвідуватим), але зараз в Анталії працює та заробляє трохи менше 1000 доларів на місяць. Консультую щодня навіть про дрібнички, раніше не літав літаками взагалі, а тут пересадки в Цюріху та в Мюнхені. Квиток з Анталії в Торонто купив собі сам за 580 доларів (я радив купити дешевше з пересадкою в Парижі (були квитки з Парижа в Монреаль за 125 доларів, до Парижа з Анталії за 3200 лір або 6400 гривень), але впертий та хотів тільки на Торонто, а не на Монреаль).

Безкоштовні квитки на Канаду ловив-ловив, але не вловив.



Про англійську мову:

Мало хто знає:

- вступ в університети США йде без всяких ЗНО - за підсумуками двох екзаменів, які здають в он-лайн режимі року напередодні закінчення української школи. Можна перездавати на більш високий бал.

- головним є не співи та біологія, а знання англійської мови та математики. Всього два предмети.



Два тижня тому спілкувався особисто в Stanford University з дуже цікавою нашою українкою. Беріть приклад для своїх дітей:

- здала екземен SAT на 2 400 балів з 2 400 можливих; я НЕ помилився: отримала 2400 балів з 2400 можливих.

- була зарахована на безкоштовне навчання в Harvard University Навчалася безкоштовно і мала стипендію. Відділення НЕ програмування і НЕ економіка (взагалі дуже не впевнений, що треба вчитися на "економіста" - ми тут на форумі бачимо горе-економістів цілу купу).

- зараз навачається в докторантурі Stanford University Безкоштовно. Отримує стипендію в 2500 доларів на місяць. Обговорювали тему її докторської дисертацію та майбутню роботу. Зараз живе дуже-дуже економно: китайська їжа з пакетів, йогурти, полівітаміни. Авто не має. Спортивний зал - щодня (!). Але які перспективи... Говорила, що лабораторне обладнання, яке встановили під тему, над якою вона працює і на якому зараз ставить експерименти в університеті, вартує 1 мільйон доларів США.



Тому: англійська мова+математика+молодість+"бодай якихось здібностей"=щастя та перспективи. Мудрі слова.Про 20-25 років: хлопець 20 років живе з батьками в Анталії з листопада 2021 року (виіхали з України родиною далеко до початку війни) та 20 листопада відлітає в Канаду за програмою CUAET - буде цікава інформація "з перших рук". Роботящий, роботи не боїться,(встиг закінчити 3 курси в якомусь кумедному "університеті" в Україні, мабуть вже відрахований як такий, що припинив відвідуватим), але зараз в Анталії працює та заробляє трохи менше 1000 доларів на місяць. Консультую щодня навіть про дрібнички, раніше не літав літаками взагалі, а тут пересадки в Цюріху та в Мюнхені. Квиток з Анталії в Торонто купив собі сам за 580 доларів (я радив купити дешевше з пересадкою в Парижі (були квитки з Парижа в Монреаль за 125 доларів, до Парижа з Анталії за 3200 лір або 6400 гривень), але впертий та хотів тільки на Торонто, а не на Монреаль).Безкоштовні квитки на Канаду ловив-ловив, але не вловив.Мало хто знає:- вступ в університети США йде без всяких ЗНО - за підсумуками двох екзаменів, які здають в он-лайн режимі року напередодні закінчення української школи. Можна перездавати на більш високий бал.- головним є не співи та біологія, а знанняВсього два предмети.Два тижня тому спілкувався особисто в Stanford University з дуже цікавою нашою українкою.- здала екземен SAT на 2 400 балів з 2 400 можливих; я НЕ помилився: отримала 2400 балів з 2400 можливих.- була зарахована на безкоштовне навчання в Harvard University Навчалася безкоштовно і мала стипендію. Відділення НЕ програмування і НЕ економіка (взагалі дуже не впевнений, що треба вчитися на "економіста" - ми тут на форумі бачимо горе-економістів цілу купу).- зараз навачається в докторантурі Stanford University Безкоштовно. Отримує стипендію в 2500 доларів на місяць. Обговорювали тему її докторської дисертацію та майбутню роботу. Зараз живе дуже-дуже економно: китайська їжа з пакетів, йогурти, полівітаміни. Авто не має. Спортивний зал - щодня (!). Але які перспективи... Говорила, що лабораторне обладнання, яке встановили під тему, над якою вона працює і на якому зараз ставить експерименти в університеті, вартує 1 мільйон доларів США.Тому: англійська мова+математика+молодість+""=щастя та перспективи. akurt

Повідомлень: 7046 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2787 раз. Подякували: 942 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 07:32 BIGor написав: airmax78 написав: Какие двойные стандарты? Ни Вы ни Бигор не собираетесь возвращаться. Я вернусь как только будет возможность свободного пересечения границы в обе стороны. Какие двойные стандарты? Ни Вы ни Бигор не собираетесь возвращаться. Я вернусь как только будет возможность свободного пересечения границы в обе стороны. Ти реально використовуєш подвійні стандарти, тобі є куди вертатись - тебе чекає 4к новенька квартирка в центрі столиці. А мені куди? В депресивне пгт у не свою стару квартиру? Ти реально використовуєш подвійні стандарти, тобі є куди вертатись - тебе чекає 4к новенька квартирка в центрі столиці. А мені куди? В депресивне пгт у не свою стару квартиру?

Бігор, якщо не помиляюсь, це ви знімали квартиру " обов'язково в Славутичі" десь за около тисячу доларів? І тут же розказуєте про " я ніколи в Україні не зароблю на житло". Цікаво, закордоном яке житло ви знімаєте? Аналог польського Славутича? Чи їздите на електричці в місто? Якщо я помилилась, то прошу вибачення. Бігор, якщо не помиляюсь, це ви знімали квартиру " обов'язково в Славутичі" десь за около тисячу доларів? І тут же розказуєте про " я ніколи в Україні не зароблю на житло". Цікаво, закордоном яке житло ви знімаєте? Аналог польського Славутича? Чи їздите на електричці в місто? Якщо я помилилась, то прошу вибачення. Wisznia2021 Повідомлень: 158 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 207208209210 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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