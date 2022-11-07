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airmax78 написав:Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820 Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.
Не відкриває.
"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами" І відосік з величезним натовпом.
airmax78 написав:Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820 Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.
Не відкриває.
"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами" І відосік з величезним натовпом.
В принципі згоден, після війни підкинуть нам пару баксів на відбудову, ніяких інвестицій в економіку України крім СГ не буде. Ще тут, бо не хочеттся виходити з зони комфорту, а от дітей шкода. Але емігрувати, щоб давати їм старт в нормальній країні не має ні сил, ні бажання 🤷♂️. Тут в ВУЗи прилаштую, а далі вже самі.
Bolt написав:Ще тут, бо не хочеттся виходити з зони комфорту, а от дітей шкода. Але емігрувати, щоб давати їм старт в нормальній країні не має ні сил, ні бажання 🤷♂️. Тут в ВУЗи прилаштую, а далі вже самі.
Емігрувати не складно і, мабуть, набагато простіше у 20-25 років. Коли ще особливо ніщо не тримає. Головне - вірний напрямок освіти вибрати: ІТ чи фінанси. Ну і англійська, звичайно, мінімум В2. А там за наявності бодай якихось здібностей відкриті усі кордони. Від Сінгапуру до США.
airmax78 написав:Колись економічно активні громадяне Молдови проголосували проти своєї країни ногами. Ось результат: https://t.me/c/1336932928/19820 Масова еміграція економічно активного населення з України робить цю війну і всі жертви України та українського народу - безглуздими.
Не відкриває.
"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами" І відосік з величезним натовпом.
Denik написав:Про міграцію розкажу наступне: З 2006 року йде енергетична, економічна та інформаційна війна з росією. В результаті з України виїдуть (або будуть вивезені) ті, хто орієнтувався на російську пропаганду. Частина виїде на Захід (США, Європа) - тих, хто орієнтувався на західний надвисокий рівень споживання. Але і ті і ті попадуть в пастки. Хто виїхали в педерацію потраплять не в нафтовий рай, а в північну корею. Ті, хто виїхав на Захід - сплатить втридорга за "зелений перехід" з західною цнотою та мораллю, перший раз за космічні ціни за традиційні енергносії, другий раз саме за цноту і мораль: - не можна будувати нові АЕС; - не можна будувати нові ГЕС/ГАЕС бо від водосховищ гине природа; - як це зносити приватну власність для будівництва ЛЕП; - треба робити автомобілі на водороді; - вітртурбіни шумлять; - електромобілі - це дорго; - в електромобілі має бути щонайменше 300 миль запас ходу; - всі ліси треба перевести в заповідний фонд, як лісгоспи рубають ліси; - і тому подібне))).
Маячня та жодного правдивого факту. Нащо тут ця гнила пропаганда?
airmax78 написав:"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами" І відосік з величезним натовпом.
І що?
А те що коли з країни виїжджають всі нормальні люди вона перетворюється в кращому випадку на Молдову, в гіршому - на Росію чи Північну Корею. Ті хто зараз виїжджає і не планує повертатись зраджують тих, хто вмирає за Україну на фронті.
Gastarbaiter написав:Емігрувати не складно і, мабуть, набагато простіше у 20-25 років. Коли ще особливо ніщо не тримає. Головне - вірний напрямок освіти вибрати: ІТ чи фінанси. Ну і англійська, звичайно, мінімум В2. А там за наявності бодай якихось здібностей відкриті усі кордони. Від Сінгапуру до США.
Мудрі слова. Про 20-25 років: хлопець 20 років живе з батьками в Анталії з листопада 2021 року (виіхали з України родиною далеко до початку війни) та 20 листопада відлітає в Канаду за програмою CUAET - буде цікава інформація "з перших рук". Роботящий, роботи не боїться, освіти ніякої немає (встиг закінчити 3 курси в якомусь кумедному "університеті" в Україні, мабуть вже відрахований як такий, що припинив відвідуватим), але зараз в Анталії працює та заробляє трохи менше 1000 доларів на місяць. Консультую щодня навіть про дрібнички, раніше не літав літаками взагалі, а тут пересадки в Цюріху та в Мюнхені. Квиток з Анталії в Торонто купив собі сам за 580 доларів (я радив купити дешевше з пересадкою в Парижі (були квитки з Парижа в Монреаль за 125 доларів, до Парижа з Анталії за 3200 лір або 6400 гривень), але впертий та хотів тільки на Торонто, а не на Монреаль). Безкоштовні квитки на Канаду ловив-ловив, але не вловив.
Про англійську мову: Мало хто знає: - вступ в університети США йде без всяких ЗНО - за підсумуками двох екзаменів, які здають в он-лайн режимі року напередодні закінчення української школи. Можна перездавати на більш високий бал. - головним є не співи та біологія, а знання англійської мови та математики. Всього два предмети.
Два тижня тому спілкувався особисто в Stanford University з дуже цікавою нашою українкою. Беріть приклад для своїх дітей: - здала екземен SAT на 2 400 балів з 2 400 можливих; я НЕ помилився: отримала 2400 балів з 2400 можливих. - була зарахована на безкоштовне навчання в Harvard University Навчалася безкоштовно і мала стипендію. Відділення НЕ програмування і НЕ економіка (взагалі дуже не впевнений, що треба вчитися на "економіста" - ми тут на форумі бачимо горе-економістів цілу купу). - зараз навачається в докторантурі Stanford University Безкоштовно. Отримує стипендію в 2500 доларів на місяць. Обговорювали тему її докторської дисертацію та майбутню роботу. Зараз живе дуже-дуже економно: китайська їжа з пакетів, йогурти, полівітаміни. Авто не має. Спортивний зал - щодня (!). Але які перспективи... Говорила, що лабораторне обладнання, яке встановили під тему, над якою вона працює і на якому зараз ставить експерименти в університеті, вартує 1 мільйон доларів США.
Тому: англійська мова+математика+молодість+"бодай якихось здібностей"=щастя та перспективи.
airmax78 написав:Какие двойные стандарты? Ни Вы ни Бигор не собираетесь возвращаться. Я вернусь как только будет возможность свободного пересечения границы в обе стороны.
Ти реально використовуєш подвійні стандарти, тобі є куди вертатись - тебе чекає 4к новенька квартирка в центрі столиці. А мені куди? В депресивне пгт у не свою стару квартиру?
Бігор, якщо не помиляюсь, це ви знімали квартиру " обов'язково в Славутичі" десь за около тисячу доларів? І тут же розказуєте про " я ніколи в Україні не зароблю на житло". Цікаво, закордоном яке житло ви знімаєте? Аналог польського Славутича? Чи їздите на електричці в місто? Якщо я помилилась, то прошу вибачення.
airmax78 написав:Какие двойные стандарты? Ни Вы ни Бигор не собираетесь возвращаться. Я вернусь как только будет возможность свободного пересечения границы в обе стороны.
Ти реально використовуєш подвійні стандарти, тобі є куди вертатись - тебе чекає 4к новенька квартирка в центрі столиці. А мені куди? В депресивне пгт у не свою стару квартиру?
Бігор, якщо не помиляюсь, це ви знімали квартиру " обов'язково в Славутичі" десь за около тисячу доларів? І тут же розказуєте про " я ніколи в Україні не зароблю на житло". Цікаво, закордоном яке житло ви знімаєте? Аналог польського Славутича? Чи їздите на електричці в місто? Якщо я помилилась, то прошу вибачення.
Помиляєтесь, в Києві знімав хруща, але для економії під час ковіду покинув Київ і жив в батьківській хаті.
airmax78 написав:"У Молдові тривають протести проти уряду Санду, організовані проросійськими силами" І відосік з величезним натовпом.
І що?
А те що коли з країни виїжджають всі нормальні люди вона перетворюється в кращому випадку на Молдову, в гіршому - на Росію чи Північну Корею. Ті хто зараз виїжджає і не планує повертатись зраджують тих, хто вмирає за Україну на фронті.
Оце Вас так прищемило в США після 100г елітного віскі Цікаво в чому зрада? В тому що люди хочуть по-людськи пожити? І чому саме зараз зрадники, а рініше - не зрадники? Ну поїдуть після війни.