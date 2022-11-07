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#<1 ... 208209210211 Додано: Пон 07 лис, 2022 12:00 BIGor написав: airmax78 написав: А те що коли з країни виїжджають всі нормальні люди вона перетворюється в кращому випадку на Молдову, в гіршому - на Росію чи Північну Корею. Ті хто зараз виїжджає і не планує повертатись зраджують тих, хто вмирає за Україну на фронті. А те що коли з країни виїжджають всі нормальні люди вона перетворюється в кращому випадку на Молдову, в гіршому - на Росію чи Північну Корею. Ті хто зараз виїжджає і не планує повертатись зраджують тих, хто вмирає за Україну на фронті.

Оце Вас так прищемило в США після 100г елітного віскі Цікаво в чому зрада? В тому що люди хочуть по-людськи пожити? І чому саме зараз зрадники, а рініше - не зрадники? Ну поїдуть після війни. Оце Вас так прищемило в США після 100г елітного віскіЦікаво в чому зрада? В тому що люди хочуть по-людськи пожити? І чому саме зараз зрадники, а рініше - не зрадники? Ну поїдуть після війни.

В чем-то Аирмакс прав. Получается как, идет война, выбивается инфраструктура, народ не готовый жить без ээ и отопления бежит, находит новую жизнь за границей, остаются одни пенсионеры которых ни за какие коврижки из дома не вытащить, и что будет потом? Пройдет 2-3 года, война кончится, те кто все это время воевал обернутся назад, а там что, здоровая територия с украинскими флагами, и 10кк пенсионеров? Ну тоесть круто конечно, територия осталась, но без людей толку от нее около 0. Ну какой-то % вернется, те кто не смогут адаптироваться за пару лет. И Аирмакс. Хватит ли их чтобы восстановить страну? Хз... В чем-то Аирмакс прав. Получается как, идет война, выбивается инфраструктура, народ не готовый жить без ээ и отопления бежит, находит новую жизнь за границей, остаются одни пенсионеры которых ни за какие коврижки из дома не вытащить, и что будет потом? Пройдет 2-3 года, война кончится, те кто все это время воевал обернутся назад, а там что, здоровая територия с украинскими флагами, и 10кк пенсионеров? Ну тоесть круто конечно, територия осталась, но без людей толку от нее около 0. Ну какой-то % вернется, те кто не смогут адаптироваться за пару лет. И Аирмакс. Хватит ли их чтобы восстановить страну? Хз... slonomag Повідомлень: 135 З нами з: 23.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 12:16 slonomag написав: BIGor написав: airmax78 написав: А те що коли з країни виїжджають всі нормальні люди вона перетворюється в кращому випадку на Молдову, в гіршому - на Росію чи Північну Корею. Ті хто зараз виїжджає і не планує повертатись зраджують тих, хто вмирає за Україну на фронті. А те що коли з країни виїжджають всі нормальні люди вона перетворюється в кращому випадку на Молдову, в гіршому - на Росію чи Північну Корею. Ті хто зараз виїжджає і не планує повертатись зраджують тих, хто вмирає за Україну на фронті.

Оце Вас так прищемило в США після 100г елітного віскі Цікаво в чому зрада? В тому що люди хочуть по-людськи пожити? І чому саме зараз зрадники, а рініше - не зрадники? Ну поїдуть після війни. Оце Вас так прищемило в США після 100г елітного віскіЦікаво в чому зрада? В тому що люди хочуть по-людськи пожити? І чому саме зараз зрадники, а рініше - не зрадники? Ну поїдуть після війни.

В чем-то Аирмакс прав. Получается как, идет война, выбивается инфраструктура, народ не готовый жить без ээ и отопления бежит, находит новую жизнь за границей, остаются одни пенсионеры которых ни за какие коврижки из дома не вытащить, и что будет потом? Пройдет 2-3 года, война кончится, те кто все это время воевал обернутся назад, а там что, здоровая територия с украинскими флагами, и 10кк пенсионеров? Ну тоесть круто конечно, територия осталась, но без людей толку от нее около 0. Ну какой-то % вернется, те кто не смогут адаптироваться за пару лет. И Аирмакс. Хватит ли их чтобы восстановить страну? Хз... В чем-то Аирмакс прав. Получается как, идет война, выбивается инфраструктура, народ не готовый жить без ээ и отопления бежит, находит новую жизнь за границей, остаются одни пенсионеры которых ни за какие коврижки из дома не вытащить, и что будет потом? Пройдет 2-3 года, война кончится, те кто все это время воевал обернутся назад, а там что, здоровая територия с украинскими флагами, и 10кк пенсионеров? Ну тоесть круто конечно, територия осталась, но без людей толку от нее около 0. Ну какой-то % вернется, те кто не смогут адаптироваться за пару лет. И Аирмакс. Хватит ли их чтобы восстановить страну? Хз...

Ми планували еміграцію ще до війни щоб покращити рівень життя. Чому я і моя сім'я повинні до кінця життя жити в бідності заради якихось примх багатія з Відня? Ми планували еміграцію ще до війни щоб покращити рівень життя. Чому я і моя сім'я повинні до кінця життя жити в бідності заради якихось примх багатія з Відня? BIGor

Повідомлень: 6862 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1462 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 12:24 BIGor написав: Ми планували еміграцію ще до війни щоб покращити рівень життя. Чому я і моя сім'я повинні до кінця життя жити в бідності заради якихось примх багатія з Відня? Ми планували еміграцію ще до війни щоб покращити рівень життя. Чому я і моя сім'я повинні до кінця життя жити в бідності заради якихось примх багатія з Відня?

Ну мы тоже планировали переезд этим летом, хотели чтобы ребенок уже младшую школу закончил в Украине. На пол года не успели. Но тех кто и так планировал уехать максимум 1%, остальные 99% уехали ведь из-за войны. И если они не вернутся, то стране будет тяжко. Ну мы тоже планировали переезд этим летом, хотели чтобы ребенок уже младшую школу закончил в Украине. На пол года не успели. Но тех кто и так планировал уехать максимум 1%, остальные 99% уехали ведь из-за войны. И если они не вернутся, то стране будет тяжко. slonomag Повідомлень: 135 З нами з: 23.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 12:29 slonomag написав: BIGor написав: Ми планували еміграцію ще до війни щоб покращити рівень життя. Чому я і моя сім'я повинні до кінця життя жити в бідності заради якихось примх багатія з Відня? Ми планували еміграцію ще до війни щоб покращити рівень життя. Чому я і моя сім'я повинні до кінця життя жити в бідності заради якихось примх багатія з Відня?

Ну мы тоже планировали переезд этим летом, хотели чтобы ребенок уже младшую школу закончил в Украине. На пол года не успели. Но тех кто и так планировал уехать максимум 1%, остальные 99% уехали ведь из-за войны. И если они не вернутся, то стране будет тяжко. Ну мы тоже планировали переезд этим летом, хотели чтобы ребенок уже младшую школу закончил в Украине. На пол года не успели. Но тех кто и так планировал уехать максимум 1%, остальные 99% уехали ведь из-за войны. И если они не вернутся, то стране будет тяжко.

Пзда країні буде. Взагалі не розумію тоді за що хлопці гинуть? Всі спакувались і за кращим життям поїхали до Нью Йорку або Торонто. А Україну віддати хлу - нехай він її бурятами заселить. Пзда країні буде. Взагалі не розумію тоді за що хлопці гинуть? Всі спакувались і за кращим життям поїхали до Нью Йорку або Торонто. А Україну віддати хлу - нехай він її бурятами заселить. airmax78 Повідомлень: 41222 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5096 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 12:39 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Пзда країні буде. Взагалі не розумію тоді за що хлопці гинуть? Всі спакувались і за кращим життям поїхали до Нью Йорку або Торонто. А Україну віддати хлу - нехай він її бурятами заселить. Пзда країні буде. Взагалі не розумію тоді за що хлопці гинуть? Всі спакувались і за кращим життям поїхали до Нью Йорку або Торонто. А Україну віддати хлу - нехай він її бурятами заселить.

Ну так еще в августе bee подымал этот вопрос в ветке КРЖН - что будет считаться победой? Мы тогда обсуждали что будет если настанет сентябрь, дети пойдут учиться за границей, выучат за год язык, родители найдут за это время работу, адаптируются и все, через год % вернувшихся резко упадет с 70-80% до 20-30%. К этому все и идет. Ваши предложения? Возвращать детей под бомбы в дома без ээ, отопления и без учебы (тот онлайн что сейчас не могу назвать учебой) ? Ну так еще в августеподымал этот вопрос в ветке КРЖН - что будет считаться победой? Мы тогда обсуждали что будет если настанет сентябрь, дети пойдут учиться за границей, выучат за год язык, родители найдут за это время работу, адаптируются и все, через год % вернувшихся резко упадет с 70-80% до 20-30%. К этому все и идет. Ваши предложения? Возвращать детей под бомбы в дома без ээ, отопления и без учебы (тот онлайн что сейчас не могу назвать учебой) ? slonomag Повідомлень: 135 З нами з: 23.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 208209210211 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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