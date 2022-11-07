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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лис, 2022 12:00
BIGor написав: airmax78 написав:
А те що коли з країни виїжджають всі нормальні люди вона перетворюється в кращому випадку на Молдову, в гіршому - на Росію чи Північну Корею. Ті хто зараз виїжджає і не планує повертатись зраджують тих, хто вмирає за Україну на фронті.
Оце Вас так прищемило в США після 100г елітного віскі
Цікаво в чому зрада? В тому що люди хочуть по-людськи пожити? І чому саме зараз зрадники, а рініше - не зрадники? Ну поїдуть після війни.
В чем-то Аирмакс прав. Получается как, идет война, выбивается инфраструктура, народ не готовый жить без ээ и отопления бежит, находит новую жизнь за границей, остаются одни пенсионеры которых ни за какие коврижки из дома не вытащить, и что будет потом? Пройдет 2-3 года, война кончится, те кто все это время воевал обернутся назад, а там что, здоровая територия с украинскими флагами, и 10кк пенсионеров? Ну тоесть круто конечно, територия осталась, но без людей толку от нее около 0. Ну какой-то % вернется, те кто не смогут адаптироваться за пару лет. И Аирмакс. Хватит ли их чтобы восстановить страну? Хз...
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Додано: Пон 07 лис, 2022 12:16
slonomag написав: BIGor написав: airmax78 написав:
А те що коли з країни виїжджають всі нормальні люди вона перетворюється в кращому випадку на Молдову, в гіршому - на Росію чи Північну Корею. Ті хто зараз виїжджає і не планує повертатись зраджують тих, хто вмирає за Україну на фронті.
Оце Вас так прищемило в США після 100г елітного віскі
Цікаво в чому зрада? В тому що люди хочуть по-людськи пожити? І чому саме зараз зрадники, а рініше - не зрадники? Ну поїдуть після війни.
В чем-то Аирмакс прав. Получается как, идет война, выбивается инфраструктура, народ не готовый жить без ээ и отопления бежит, находит новую жизнь за границей, остаются одни пенсионеры которых ни за какие коврижки из дома не вытащить, и что будет потом? Пройдет 2-3 года, война кончится, те кто все это время воевал обернутся назад, а там что, здоровая територия с украинскими флагами, и 10кк пенсионеров? Ну тоесть круто конечно, територия осталась, но без людей толку от нее около 0. Ну какой-то % вернется, те кто не смогут адаптироваться за пару лет. И Аирмакс. Хватит ли их чтобы восстановить страну? Хз...
Ми планували еміграцію ще до війни щоб покращити рівень життя. Чому я і моя сім'я повинні до кінця життя жити в бідності заради якихось примх багатія з Відня?
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Додано: Пон 07 лис, 2022 12:24
BIGor написав:
Ми планували еміграцію ще до війни щоб покращити рівень життя. Чому я і моя сім'я повинні до кінця життя жити в бідності заради якихось примх багатія з Відня?
Ну мы тоже планировали переезд этим летом, хотели чтобы ребенок уже младшую школу закончил в Украине. На пол года не успели. Но тех кто и так планировал уехать максимум 1%, остальные 99% уехали ведь из-за войны. И если они не вернутся, то стране будет тяжко.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 12:29
slonomag написав: BIGor написав:
Ми планували еміграцію ще до війни щоб покращити рівень життя. Чому я і моя сім'я повинні до кінця життя жити в бідності заради якихось примх багатія з Відня?
Ну мы тоже планировали переезд этим летом, хотели чтобы ребенок уже младшую школу закончил в Украине. На пол года не успели. Но тех кто и так планировал уехать максимум 1%, остальные 99% уехали ведь из-за войны. И если они не вернутся, то стране будет тяжко.
Пзда країні буде. Взагалі не розумію тоді за що хлопці гинуть? Всі спакувались і за кращим життям поїхали до Нью Йорку або Торонто. А Україну віддати хлу - нехай він її бурятами заселить.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 12:39
airmax78 написав:
Пзда країні буде. Взагалі не розумію тоді за що хлопці гинуть? Всі спакувались і за кращим життям поїхали до Нью Йорку або Торонто. А Україну віддати хлу - нехай він її бурятами заселить.
Ну так еще в августе bee
подымал этот вопрос в ветке КРЖН - что будет считаться победой? Мы тогда обсуждали что будет если настанет сентябрь, дети пойдут учиться за границей, выучат за год язык, родители найдут за это время работу, адаптируются и все, через год % вернувшихся резко упадет с 70-80% до 20-30%. К этому все и идет. Ваши предложения? Возвращать детей под бомбы в дома без ээ, отопления и без учебы (тот онлайн что сейчас не могу назвать учебой) ?
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