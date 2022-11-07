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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 208209210211
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 12:00

  BIGor написав:
  airmax78 написав:А те що коли з країни виїжджають всі нормальні люди вона перетворюється в кращому випадку на Молдову, в гіршому - на Росію чи Північну Корею. Ті хто зараз виїжджає і не планує повертатись зраджують тих, хто вмирає за Україну на фронті.

Оце Вас так прищемило в США після 100г елітного віскі :D Цікаво в чому зрада? В тому що люди хочуть по-людськи пожити? І чому саме зараз зрадники, а рініше - не зрадники? Ну поїдуть після війни.

В чем-то Аирмакс прав. Получается как, идет война, выбивается инфраструктура, народ не готовый жить без ээ и отопления бежит, находит новую жизнь за границей, остаются одни пенсионеры которых ни за какие коврижки из дома не вытащить, и что будет потом? Пройдет 2-3 года, война кончится, те кто все это время воевал обернутся назад, а там что, здоровая територия с украинскими флагами, и 10кк пенсионеров? Ну тоесть круто конечно, територия осталась, но без людей толку от нее около 0. Ну какой-то % вернется, те кто не смогут адаптироваться за пару лет. И Аирмакс. Хватит ли их чтобы восстановить страну? Хз...
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 12:16

  slonomag написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:А те що коли з країни виїжджають всі нормальні люди вона перетворюється в кращому випадку на Молдову, в гіршому - на Росію чи Північну Корею. Ті хто зараз виїжджає і не планує повертатись зраджують тих, хто вмирає за Україну на фронті.

Оце Вас так прищемило в США після 100г елітного віскі :D Цікаво в чому зрада? В тому що люди хочуть по-людськи пожити? І чому саме зараз зрадники, а рініше - не зрадники? Ну поїдуть після війни.

В чем-то Аирмакс прав. Получается как, идет война, выбивается инфраструктура, народ не готовый жить без ээ и отопления бежит, находит новую жизнь за границей, остаются одни пенсионеры которых ни за какие коврижки из дома не вытащить, и что будет потом? Пройдет 2-3 года, война кончится, те кто все это время воевал обернутся назад, а там что, здоровая територия с украинскими флагами, и 10кк пенсионеров? Ну тоесть круто конечно, територия осталась, но без людей толку от нее около 0. Ну какой-то % вернется, те кто не смогут адаптироваться за пару лет. И Аирмакс. Хватит ли их чтобы восстановить страну? Хз...

Ми планували еміграцію ще до війни щоб покращити рівень життя. Чому я і моя сім'я повинні до кінця життя жити в бідності заради якихось примх багатія з Відня?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 12:24

  BIGor написав:Ми планували еміграцію ще до війни щоб покращити рівень життя. Чому я і моя сім'я повинні до кінця життя жити в бідності заради якихось примх багатія з Відня?

Ну мы тоже планировали переезд этим летом, хотели чтобы ребенок уже младшую школу закончил в Украине. На пол года не успели. Но тех кто и так планировал уехать максимум 1%, остальные 99% уехали ведь из-за войны. И если они не вернутся, то стране будет тяжко.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 12:29

  slonomag написав:
  BIGor написав:Ми планували еміграцію ще до війни щоб покращити рівень життя. Чому я і моя сім'я повинні до кінця життя жити в бідності заради якихось примх багатія з Відня?

Ну мы тоже планировали переезд этим летом, хотели чтобы ребенок уже младшую школу закончил в Украине. На пол года не успели. Но тех кто и так планировал уехать максимум 1%, остальные 99% уехали ведь из-за войны. И если они не вернутся, то стране будет тяжко.

Пзда країні буде. Взагалі не розумію тоді за що хлопці гинуть? Всі спакувались і за кращим життям поїхали до Нью Йорку або Торонто. А Україну віддати хлу - нехай він її бурятами заселить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 12:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Пзда країні буде. Взагалі не розумію тоді за що хлопці гинуть? Всі спакувались і за кращим життям поїхали до Нью Йорку або Торонто. А Україну віддати хлу - нехай він її бурятами заселить.

Ну так еще в августе bee подымал этот вопрос в ветке КРЖН - что будет считаться победой? Мы тогда обсуждали что будет если настанет сентябрь, дети пойдут учиться за границей, выучат за год язык, родители найдут за это время работу, адаптируются и все, через год % вернувшихся резко упадет с 70-80% до 20-30%. К этому все и идет. Ваши предложения? Возвращать детей под бомбы в дома без ээ, отопления и без учебы (тот онлайн что сейчас не могу назвать учебой) ?
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  #<1 ... 208209210211
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