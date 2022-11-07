Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 210211212213> Додано: Пон 07 лис, 2022 17:23 Re: Еміграція, заробітчанство Афоукраинцев завезут. Ну и может придется научиться беречь оставшихся людей, как-то по-другому строить политику. Я не то чтобы пессимист, но если придется уехать этой зимой, то скорее всего надолго, до вступления в НАТО. fox767676 Повідомлень: 455 З нами з: 13.06.20 Подякував: 216 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 17:37 Re: Еміграція, заробітчанство Будут с окон аирмакса любоваться Подолом молодые амбициозные зимбамбвийцы fox767676 Повідомлень: 455 З нами з: 13.06.20 Подякував: 216 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 17:45 В Австралії при площі на порядок більшій ніж Україна, всього то населення трохи менше 26 млн. І їм вистачає. Так що Україна теж не пропаде. NetSerpent

Повідомлень: 689 З нами з: 24.05.09 Подякував: 246 раз. Подякували: 139 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 17:54 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: У кого будет больше капитал у ИТ в Испании с 25% налогов или 5% Украина(сейчас вообще 2%). У кого будет больше капитал у ИТ в Испании с 25% налогов или 5% Украина(сейчас вообще 2%).

Ну во-первых в Украине сейчас 5% + ЕСВ + 10% на курсе.

Во вторых будете в Украине к пенсии иметь 1500 грн, а не капитал. А испанец будет иметь и достаточную пенсию, и полицию, и медицину, и тротуары.

Нужно смотреть немного шире и дальше, чем наша "укрбыдлоэлита" (по Франту) - которая живет одним днем. Ну во-первых в Украине сейчас 5% + ЕСВ + 10% на курсе.Во вторых будете в Украине к пенсии иметь 1500 грн, а не капитал. А испанец будет иметь и достаточную пенсию, и полицию, и медицину, и тротуары.Нужно смотреть немного шире и дальше, чем наша "укрбыдлоэлита" (по Франту) - которая живет одним днем. BIGor

Повідомлень: 6863 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1460 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 17:54 fox767676 написав: Будут с окон аирмакса любоваться Подолом молодые амбициозные зимбамбвийцы Будут с окон аирмакса любоваться Подолом молодые амбициозные зимбамбвийцы

Не будуть, у зімбабвійцев та сама ситуація щодо еміграції, що й в українців. Тілтки в украхнців в більшості стартові позиції і перспективи кращі. Тому "зимбабвійці в прєлесті Єйра" це десь ті самі перспективи як гастарбайтеру з України влаштуватися в умовному Беверлі Хіллз Не будуть, у зімбабвійцев та сама ситуація щодо еміграції, що й в українців. Тілтки в украхнців в більшості стартові позиції і перспективи кращі. Тому "зимбабвійці в прєлесті Єйра" це десь ті самі перспективи як гастарбайтеру з України влаштуватися в умовному Беверлі Хіллз Faceless

Модератор Повідомлень: 32250 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7619 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 17:57 Faceless написав: fox767676 написав: Будут с окон аирмакса любоваться Подолом молодые амбициозные зимбамбвийцы Будут с окон аирмакса любоваться Подолом молодые амбициозные зимбамбвийцы

Не будуть, у зімбабвійцев та сама ситуація щодо еміграції, що й в українців. Тілтки в украхнців в більшості стартові позиції і перспективи кращі. Тому "зимбабвійці в прєлесті Єйра" це десь ті самі перспективи як гастарбайтеру з України влаштуватися в умовному Беверлі Хіллз Не будуть, у зімбабвійцев та сама ситуація щодо еміграції, що й в українців. Тілтки в украхнців в більшості стартові позиції і перспективи кращі. Тому "зимбабвійці в прєлесті Єйра" це десь ті самі перспективи як гастарбайтеру з України влаштуватися в умовному Беверлі Хіллз

Може пан Фокс мав на увазі сквотерство (самозахват)? Може пан Фокс мав на увазі сквотерство (самозахват)? BIGor

Повідомлень: 6863 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1460 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 17:58 stm написав: slonomag написав: rjkz написав: Виталиан вообще не считает это проблемой. Ну нет населения и нет, делов-то. Виталиан вообще не считает это проблемой. Ну нет населения и нет, делов-то.

Чуток не так, он искренне уверен что устроится максимум 0.1%, а остальные обязательно вернутся так как у них тут дом и работа. Правда в контексте войны дом и работа под большим вопросом. Точнее они то мб и будут, но если это будет дом без ээ и отопления, и работа по разбору завалов за 6700грн, то не факт что в такое многие захотят возвращаться... Тем более возвращать детей. Чуток не так, он искренне уверен что устроится максимум 0.1%, а остальные обязательно вернутся так как у них тут дом и работа. Правда в контексте войны дом и работа под большим вопросом. Точнее они то мб и будут, но если это будет дом без ээ и отопления, и работа по разбору завалов за 6700грн, то не факт что в такое многие захотят возвращаться... Тем более возвращать детей.

У кого будет больше капитал у ИТ в Испании с 25% налогов или 5% Украина(сейчас вообще 2%). Ребенок у Вас в испанской школе уже? Остановитесь или будете платить репетитору по математике? И почему-то онлайн школу держите на родине. Кто быстрее усвоит программу ваш с испанским и 2раза репетитором или харьковский в школе физ.мат?

Есть то что мне безумно нравиться в ЕС. Университеты сплетены в сеть. Студенты 80% выбирают дважды 2 семестра другие ВУЗы в других странах по эрасмусу или подобному. Бакалаврат и магистратуру читают приглашенные из других ВУЗов преподаватели на английском. Эта система даёт как преподавателей так и студентов не зашореных на "своей великой" культуре. У нас такие крохи ездили и ездят на обмен, что печаль. Преподы из других стран вообще не читают. У кого будет больше капитал у ИТ в Испании с 25% налогов или 5% Украина(сейчас вообще 2%). Ребенок у Вас в испанской школе уже? Остановитесь или будете платить репетитору по математике? И почему-то онлайн школу держите на родине. Кто быстрее усвоит программу ваш с испанским и 2раза репетитором или харьковский в школе физ.мат?Есть то что мне безумно нравиться в ЕС. Университеты сплетены в сеть. Студенты 80% выбирают дважды 2 семестра другие ВУЗы в других странах по эрасмусу или подобному. Бакалаврат и магистратуру читают приглашенные из других ВУЗов преподаватели на английском. Эта система даёт как преподавателей так и студентов не зашореных на "своей великой" культуре. У нас такие крохи ездили и ездят на обмен, что печаль. Преподы из других стран вообще не читают.

Тут хоть и 25% налогов, но остается достаточно чтобы взять кучу всего в кредит под минимальный % и в 30 лет уже быть с квартирой, машиной и тд, а в Украине ты все копишь-копишь-копишь чтобы что-то купить. Так как брать кредиты слишком дорогое удовольствие. Так что накопление денег идет быстрее в Украине, но скорость покупки быстрее в Испании (накопил 30%, купил, дальше по-тихоньку отдаешь остальные 70%).

Оба ребенка в школе конечно. Еще с весны. Тогда правда больше для галочки ходили, сейчас уже язык подучили и более/менее нормально учатся.

Зачем репетитор по математике? Может они обе художниками будут, зачем им математика? И почему именно математика, а не биология например? )

Про украинское онлайн образование - это я просто сам ради интереса остался в родительской группе, смотрю что они там проходят, что задают. Чисто для сравнения с тем что тут. Дети только в испанскую школу ходят. Тут хоть и 25% налогов, но остается достаточно чтобы взять кучу всего в кредит под минимальный % и в 30 лет уже быть с квартирой, машиной и тд, а в Украине ты все копишь-копишь-копишь чтобы что-то купить. Так как брать кредиты слишком дорогое удовольствие. Так что накопление денег идет быстрее в Украине, но скорость покупки быстрее в Испании (накопил 30%, купил, дальше по-тихоньку отдаешь остальные 70%).Оба ребенка в школе конечно. Еще с весны. Тогда правда больше для галочки ходили, сейчас уже язык подучили и более/менее нормально учатся.Зачем репетитор по математике? Может они обе художниками будут, зачем им математика? И почему именно математика, а не биология например? )Про украинское онлайн образование - это я просто сам ради интереса остался в родительской группе, смотрю что они там проходят, что задают. Чисто для сравнения с тем что тут. Дети только в испанскую школу ходят. slonomag Повідомлень: 137 З нами з: 23.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 18:00 fox767676 написав: Будут с окон аирмакса любоваться Подолом молодые амбициозные зимбамбвийцы Будут с окон аирмакса любоваться Подолом молодые амбициозные зимбамбвийцы



Он расист, неоднократно писал, что они должны обязательно быть "светлые".



Кстати, в Зимбабве денежная единица - доллар.

Не думаю, что будущие покупатель не смогут вывалить 352 тысячи таких долларов. Он расист, неоднократно писал, что они должны обязательно быть "светлые".Кстати, в Зимбабве денежная единица - доллар.Не думаю, что будущие покупатель не смогут вывалить 352 тысячи таких долларов. rjkz

Повідомлень: 13938 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7267 раз. Подякували: 4366 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 18:01 rjkz написав: fox767676 написав: fox767676 написав:

Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.



Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствами

и останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо него - с Севера, Юга и даже юго-запада.

И не факт что она исчезнет. Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствамии останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо него - с Севера, Юга и даже юго-запада.И не факт что она исчезнет.









Зачем этот пафос. Если бы "миллионы украинцев" были украинцами, то не было бы никаких зухвалых рашистских автобрегов и "бессмертных" пуков. Декларации про гуммеанитарную помощь в основном носят преувиличенный и спекулятивный характер, чтобы оправдать собственное дезертирство Зачем этот пафос. Если бы "миллионы украинцев" были украинцами, то не было бы никаких зухвалых рашистских автобрегов и "бессмертных" пуков. Декларации про гуммеанитарную помощь в основном носят преувиличенный и спекулятивный характер, чтобы оправдать собственное дезертирство



В мире около 65 млн украинцев.

В Украине на момент начала войны было миллиона 32.

Вы считаете 30+ миллионов дезертирами? В мире около 65 млн украинцев.В Украине на момент начала войны было миллиона 32.Вы считаете 30+ миллионов дезертирами?

Я их не считаю украинцами. "Граждане мира с украинскими корнями" - где-то так.

Среди моих знакомых уехавших большинство покинули страну из-за обострений на фронте, этим летом и в 2014-2015 гг. При том что позиционировали себя как патриоты, поддерживали все майданы. Но как доходит до личной жертвы - ограничиваются украинскими флагами в инстаграмме, ну может там пожертвования на десять баксов. Зато зачастую самомнение, что это именно они как резиденты своих новых ,политически успешных, родин являются экономическими донорами Украины. Я их не считаю украинцами. "Граждане мира с украинскими корнями" - где-то так.Среди моих знакомых уехавших большинство покинули страну из-за обострений на фронте, этим летом и в 2014-2015 гг. При том что позиционировали себя как патриоты, поддерживали все майданы. Но как доходит до личной жертвы - ограничиваются украинскими флагами в инстаграмме, ну может там пожертвования на десять баксов. Зато зачастую самомнение, что это именно они как резиденты своих новых ,политически успешных, родин являются экономическими донорами Украины. fox767676 Повідомлень: 455 З нами з: 13.06.20 Подякував: 216 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 18:09 Faceless написав: fox767676 написав: Будут с окон аирмакса любоваться Подолом молодые амбициозные зимбамбвийцы Будут с окон аирмакса любоваться Подолом молодые амбициозные зимбамбвийцы

Не будуть, у зімбабвійцев та сама ситуація щодо еміграції, що й в українців. Тілтки в украхнців в більшості стартові позиції і перспективи кращі. Тому "зимбабвійці в прєлесті Єйра" це десь ті самі перспективи як гастарбайтеру з України влаштуватися в умовному Беверлі Хіллз Не будуть, у зімбабвійцев та сама ситуація щодо еміграції, що й в українців. Тілтки в украхнців в більшості стартові позиції і перспективи кращі. Тому "зимбабвійці в прєлесті Єйра" це десь ті самі перспективи як гастарбайтеру з України влаштуватися в умовному Беверлі Хіллз



Це поки що кращі. Ну може з Зімбабве я погарячкував, може нігерійці, наприклад. Якісь тамошні газпромівці Це поки що кращі. Ну може з Зімбабве я погарячкував, може нігерійці, наприклад. Якісь тамошні газпромівці fox767676 Повідомлень: 455 З нами з: 13.06.20 Подякував: 216 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 210211212213> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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