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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лис, 2022 17:23
Афоукраинцев завезут. Ну и может придется научиться беречь оставшихся людей, как-то по-другому строить политику. Я не то чтобы пессимист, но если придется уехать этой зимой, то скорее всего надолго, до вступления в НАТО.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 17:37
Будут с окон аирмакса любоваться Подолом молодые амбициозные зимбамбвийцы
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Додано: Пон 07 лис, 2022 17:45
В Австралії при площі на порядок більшій ніж Україна, всього то населення трохи менше 26 млн. І їм вистачає. Так що Україна теж не пропаде.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 17:54
stm написав:
У кого будет больше капитал у ИТ в Испании с 25% налогов или 5% Украина(сейчас вообще 2%).
Ну во-первых в Украине сейчас 5% + ЕСВ + 10% на курсе.
Во вторых будете в Украине к пенсии иметь 1500 грн, а не капитал. А испанец будет иметь и достаточную пенсию, и полицию, и медицину, и тротуары.
Нужно смотреть немного шире и дальше, чем наша "укрбыдлоэлита" (по Франту) - которая живет одним днем.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 17:54
fox767676 написав:
Будут с окон аирмакса любоваться Подолом молодые амбициозные зимбамбвийцы
Не будуть, у зімбабвійцев та сама ситуація щодо еміграції, що й в українців. Тілтки в украхнців в більшості стартові позиції і перспективи кращі. Тому "зимбабвійці в прєлесті Єйра" це десь ті самі перспективи як гастарбайтеру з України влаштуватися в умовному Беверлі Хіллз
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Додано: Пон 07 лис, 2022 17:57
Faceless написав: fox767676 написав:
Будут с окон аирмакса любоваться Подолом молодые амбициозные зимбамбвийцы
Не будуть, у зімбабвійцев та сама ситуація щодо еміграції, що й в українців. Тілтки в украхнців в більшості стартові позиції і перспективи кращі. Тому "зимбабвійці в прєлесті Єйра" це десь ті самі перспективи як гастарбайтеру з України влаштуватися в умовному Беверлі Хіллз
Може пан Фокс мав на увазі сквотерство (самозахват)?
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Додано: Пон 07 лис, 2022 17:58
stm написав: slonomag написав: rjkz написав:
Виталиан вообще не считает это проблемой. Ну нет населения и нет, делов-то.
Чуток не так, он искренне уверен что устроится максимум 0.1%, а остальные обязательно вернутся так как у них тут дом и работа. Правда в контексте войны дом и работа под большим вопросом. Точнее они то мб и будут, но если это будет дом без ээ и отопления, и работа по разбору завалов за 6700грн, то не факт что в такое многие захотят возвращаться... Тем более возвращать детей.
У кого будет больше капитал у ИТ в Испании с 25% налогов или 5% Украина(сейчас вообще 2%). Ребенок у Вас в испанской школе уже? Остановитесь или будете платить репетитору по математике? И почему-то онлайн школу держите на родине. Кто быстрее усвоит программу ваш с испанским и 2раза репетитором или харьковский в школе физ.мат?
Есть то что мне безумно нравиться в ЕС. Университеты сплетены в сеть. Студенты 80% выбирают дважды 2 семестра другие ВУЗы в других странах по эрасмусу или подобному. Бакалаврат и магистратуру читают приглашенные из других ВУЗов преподаватели на английском. Эта система даёт как преподавателей так и студентов не зашореных на "своей великой" культуре. У нас такие крохи ездили и ездят на обмен, что печаль. Преподы из других стран вообще не читают.
Тут хоть и 25% налогов, но остается достаточно чтобы взять кучу всего в кредит под минимальный % и в 30 лет уже быть с квартирой, машиной и тд, а в Украине ты все копишь-копишь-копишь чтобы что-то купить. Так как брать кредиты слишком дорогое удовольствие. Так что накопление денег идет быстрее в Украине, но скорость покупки быстрее в Испании (накопил 30%, купил, дальше по-тихоньку отдаешь остальные 70%).
Оба ребенка в школе конечно. Еще с весны. Тогда правда больше для галочки ходили, сейчас уже язык подучили и более/менее нормально учатся.
Зачем репетитор по математике? Может они обе художниками будут, зачем им математика? И почему именно математика, а не биология например? )
Про украинское онлайн образование - это я просто сам ради интереса остался в родительской группе, смотрю что они там проходят, что задают. Чисто для сравнения с тем что тут. Дети только в испанскую школу ходят.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 18:00
fox767676 написав:
Будут с окон аирмакса любоваться Подолом молодые амбициозные зимбамбвийцы
Он расист, неоднократно писал, что они должны обязательно быть "светлые".
Кстати, в Зимбабве денежная единица - доллар.
Не думаю, что будущие покупатель не смогут вывалить 352 тысячи таких долларов.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 18:01
rjkz написав: fox767676 написав: fox767676 написав:
Ну дети их уже не будут украинцами. Сами же - тоже не факт что выпав из украинского информационного поля, останутся украинцами. Какие-нибудь несознательные беженцы с юго-востока вполне могут влиться в русские комьюнити.
Пока ЗСУ уничтожает по 500-1000 русских дегенератов в день, десятки тысяч украинцев во тьме собирают чемоданы и загранпаспорта. Многие легки на подъем - легко уехали, легко приехали. А многие шокированы нынешними обстоятельствами
и останутся за границей надолго, до тех пор пока не исчезнет экзистенциальная угроза с Востока, а помимо него - с Севера, Юга и даже юго-запада.
И не факт что она исчезнет.
Зачем этот пафос. Если бы "миллионы украинцев" были украинцами, то не было бы никаких зухвалых рашистских автобрегов и "бессмертных" пуков. Декларации про гуммеанитарную помощь в основном носят преувиличенный и спекулятивный характер, чтобы оправдать собственное дезертирство
В мире около 65 млн украинцев.
В Украине на момент начала войны было миллиона 32.
Вы считаете 30+ миллионов дезертирами?
Я их не считаю украинцами. "Граждане мира с украинскими корнями" - где-то так.
Среди моих знакомых уехавших большинство покинули страну из-за обострений на фронте, этим летом и в 2014-2015 гг. При том что позиционировали себя как патриоты, поддерживали все майданы. Но как доходит до личной жертвы - ограничиваются украинскими флагами в инстаграмме, ну может там пожертвования на десять баксов. Зато зачастую самомнение, что это именно они как резиденты своих новых ,политически успешных, родин являются экономическими донорами Украины.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 18:09
Faceless написав: fox767676 написав:
Будут с окон аирмакса любоваться Подолом молодые амбициозные зимбамбвийцы
Не будуть, у зімбабвійцев та сама ситуація щодо еміграції, що й в українців. Тілтки в украхнців в більшості стартові позиції і перспективи кращі. Тому "зимбабвійці в прєлесті Єйра" це десь ті самі перспективи як гастарбайтеру з України влаштуватися в умовному Беверлі Хіллз
Це поки що кращі. Ну може з Зімбабве я погарячкував, може нігерійці, наприклад. Якісь тамошні газпромівці
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