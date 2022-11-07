RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 210211212213
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 18:09

  NetSerpent написав:В Австралії при площі на порядок більшій ніж Україна, всього то населення трохи менше 26 млн. І їм вистачає. Так що Україна теж не пропаде.


Подавляющая часть площади Австралии - это пустыни, непригодные для жизни.
Правда, там навалом золота.
Посмотрите карту.
Там всего 5 хоть в какой-то мере крупных городов.
Справедливости ради, Мельбурн и ПЕрт регулярно находятся в топ5 самых комфортных для проживания городов мира.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13938
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7267 раз.
Подякували: 4366 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 18:10

  NetSerpent написав:В Австралії при площі на порядок більшій ніж Україна, всього то населення трохи менше 26 млн. І їм вистачає. Так що Україна теж не пропаде.

У Австралії площа, пригодна для життя, не набагато більша за територію України.
airmax78
 
Повідомлень: 41224
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5096 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 18:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Он расист, неоднократно писал, что они должны обязательно быть "светлые"


Його скоро привчать до "європейських цінностей"
fox767676
 
Повідомлень: 455
З нами з: 13.06.20
Подякував: 216 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 18:20

  flyman написав:кажуть, що не все так райдужно в кленових рощах:

Після слів - "Хто винуватий - Байден", можна не дивитись цей брєд.
Чувак порівнює ціни за період десятиліття+, але винуватий Байден, який менше 2 років при владі.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4179
З нами з: 11.11.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 18:22

Re: Еміграція, заробітчанство

Любі друзі, не тягніть мою квітку ще й на цю зрадофільську гілку. Детальний портрет покупця я надав. Все що під нього не підходить - не має шансів отримати квітку.
airmax78
 
Повідомлень: 41224
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5096 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 18:24

  fox767676 написав:
  rjkz написав:
  fox767676 написав:




Зачем этот пафос. Если бы "миллионы украинцев" были украинцами, то не было бы никаких зухвалых рашистских автобрегов и "бессмертных" пуков. Декларации про гуммеанитарную помощь в основном носят преувиличенный и спекулятивный характер, чтобы оправдать собственное дезертирство


В мире около 65 млн украинцев.
В Украине на момент начала войны было миллиона 32.
Вы считаете 30+ миллионов дезертирами?

Я их не считаю украинцами. "Граждане мира с украинскими корнями" - где-то так.
Среди моих знакомых уехавших большинство покинули страну из-за обострений на фронте, этим летом и в 2014-2015 гг. При том что позиционировали себя как патриоты, поддерживали все майданы. Но как доходит до личной жертвы - ограничиваются украинскими флагами в инстаграмме, ну может там пожертвования на десять баксов. Зато зачастую самомнение, что это именно они как резиденты своих новых ,политически успешных, родин являются экономическими донорами Украины.


Ну, Вы писали о дезертирстве.
Кто дезертир?
Тот кто живет за границей или тот кто уехал после 24.02?
И имеет-ли значение, вернутся они или нет?
В США украинцы много собирают и гуманитарки и денег. Да и просто перевести несколько тысяч оставщимся в Украине родственникам - это помощь и им и Украине.
Я не знаю, может для женщины с маленьким ребенком в условной Словении и 10 долларов - чувствительные деньги, в СЩА, работающие и давно пребывающие тут - речь идет о тысячах и десятках тысяч. Тут 20 долларов дают типы при деливери мебели или перезде. Каждому грузчику. Минимум.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13938
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7267 раз.
Подякували: 4366 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 210211212213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3155)
07.11.2022 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.