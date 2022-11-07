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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лис, 2022 18:09
NetSerpent написав:
В Австралії при площі на порядок більшій ніж Україна, всього то населення трохи менше 26 млн. І їм вистачає. Так що Україна теж не пропаде.
Подавляющая часть площади Австралии - это пустыни, непригодные для жизни.
Правда, там навалом золота.
Посмотрите карту.
Там всего 5 хоть в какой-то мере крупных городов.
Справедливости ради, Мельбурн и ПЕрт регулярно находятся в топ5 самых комфортных для проживания городов мира.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 18:10
NetSerpent написав:
В Австралії при площі на порядок більшій ніж Україна, всього то населення трохи менше 26 млн. І їм вистачає. Так що Україна теж не пропаде.
У Австралії площа, пригодна для життя, не набагато більша за територію України.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 18:14
rjkz написав:
Он расист, неоднократно писал, что они должны обязательно быть "светлые"
Його скоро привчать до "європейських цінностей"
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Додано: Пон 07 лис, 2022 18:20
flyman написав:
кажуть, що не все так райдужно в кленових рощах:
Після слів - "Хто винуватий - Байден", можна не дивитись цей брєд.
Чувак порівнює ціни за період десятиліття+, але винуватий Байден, який менше 2 років при владі.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 18:22
Любі друзі, не тягніть мою квітку ще й на цю зрадофільську гілку. Детальний портрет покупця я надав. Все що під нього не підходить - не має шансів отримати квітку.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 18:24
fox767676 написав: rjkz написав: fox767676 написав:
Зачем этот пафос. Если бы "миллионы украинцев" были украинцами, то не было бы никаких зухвалых рашистских автобрегов и "бессмертных" пуков. Декларации про гуммеанитарную помощь в основном носят преувиличенный и спекулятивный характер, чтобы оправдать собственное дезертирство
В мире около 65 млн украинцев.
В Украине на момент начала войны было миллиона 32.
Вы считаете 30+ миллионов дезертирами?
Я их не считаю украинцами. "Граждане мира с украинскими корнями" - где-то так.
Среди моих знакомых уехавших большинство покинули страну из-за обострений на фронте, этим летом и в 2014-2015 гг. При том что позиционировали себя как патриоты, поддерживали все майданы. Но как доходит до личной жертвы - ограничиваются украинскими флагами в инстаграмме, ну может там пожертвования на десять баксов. Зато зачастую самомнение, что это именно они как резиденты своих новых ,политически успешных, родин являются экономическими донорами Украины.
Ну, Вы писали о дезертирстве.
Кто дезертир?
Тот кто живет за границей или тот кто уехал после 24.02?
И имеет-ли значение, вернутся они или нет?
В США украинцы много собирают и гуманитарки и денег. Да и просто перевести несколько тысяч оставщимся в Украине родственникам - это помощь и им и Украине.
Я не знаю, может для женщины с маленьким ребенком в условной Словении и 10 долларов - чувствительные деньги, в СЩА, работающие и давно пребывающие тут - речь идет о тысячах и десятках тысяч. Тут 20 долларов дают типы при деливери мебели или перезде. Каждому грузчику. Минимум.
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rjkz
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