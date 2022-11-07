Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 210211212213 Додано: Пон 07 лис, 2022 18:09 NetSerpent написав: В Австралії при площі на порядок більшій ніж Україна, всього то населення трохи менше 26 млн. І їм вистачає. Так що Україна теж не пропаде. В Австралії при площі на порядок більшій ніж Україна, всього то населення трохи менше 26 млн. І їм вистачає. Так що Україна теж не пропаде.



Подавляющая часть площади Австралии - это пустыни, непригодные для жизни.

Правда, там навалом золота.

Посмотрите карту.

Там всего 5 хоть в какой-то мере крупных городов.

Справедливости ради, Мельбурн и ПЕрт регулярно находятся в топ5 самых комфортных для проживания городов мира. Подавляющая часть площади Австралии - это пустыни, непригодные для жизни.Правда, там навалом золота.Посмотрите карту.Там всего 5 хоть в какой-то мере крупных городов.Справедливости ради, Мельбурн и ПЕрт регулярно находятся в топ5 самых комфортных для проживания городов мира. rjkz

Повідомлень: 13938 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7267 раз. Подякували: 4366 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 18:10 NetSerpent написав: В Австралії при площі на порядок більшій ніж Україна, всього то населення трохи менше 26 млн. І їм вистачає. Так що Україна теж не пропаде. В Австралії при площі на порядок більшій ніж Україна, всього то населення трохи менше 26 млн. І їм вистачає. Так що Україна теж не пропаде.

У Австралії площа, пригодна для життя, не набагато більша за територію України. У Австралії площа, пригодна для життя, не набагато більша за територію України. airmax78 Повідомлень: 41224 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5096 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 18:14 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Он расист, неоднократно писал, что они должны обязательно быть "светлые" Он расист, неоднократно писал, что они должны обязательно быть "светлые"



Його скоро привчать до "європейських цінностей" Його скоро привчать до "європейських цінностей" fox767676 Повідомлень: 455 З нами з: 13.06.20 Подякував: 216 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 18:20 flyman написав: кажуть, що не все так райдужно в кленових рощах:

кажуть, що не все так райдужно в кленових рощах:

Після слів - "Хто винуватий - Байден", можна не дивитись цей брєд.

Чувак порівнює ціни за період десятиліття+, але винуватий Байден, який менше 2 років при владі. Після слів - "Хто винуватий - Байден", можна не дивитись цей брєд.Чувак порівнює ціни за період десятиліття+, але винуватий Байден, який менше 2 років при владі. andrijk777

Повідомлень: 4179 З нами з: 11.11.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 18:22 Re: Еміграція, заробітчанство Любі друзі, не тягніть мою квітку ще й на цю зрадофільську гілку. Детальний портрет покупця я надав. Все що під нього не підходить - не має шансів отримати квітку. airmax78 Повідомлень: 41224 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5096 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 18:24 fox767676 написав: rjkz написав: fox767676 написав:









Зачем этот пафос. Если бы "миллионы украинцев" были украинцами, то не было бы никаких зухвалых рашистских автобрегов и "бессмертных" пуков. Декларации про гуммеанитарную помощь в основном носят преувиличенный и спекулятивный характер, чтобы оправдать собственное дезертирство Зачем этот пафос. Если бы "миллионы украинцев" были украинцами, то не было бы никаких зухвалых рашистских автобрегов и "бессмертных" пуков. Декларации про гуммеанитарную помощь в основном носят преувиличенный и спекулятивный характер, чтобы оправдать собственное дезертирство



В мире около 65 млн украинцев.

В Украине на момент начала войны было миллиона 32.

Вы считаете 30+ миллионов дезертирами? В мире около 65 млн украинцев.В Украине на момент начала войны было миллиона 32.Вы считаете 30+ миллионов дезертирами?

Я их не считаю украинцами. "Граждане мира с украинскими корнями" - где-то так.

Среди моих знакомых уехавших большинство покинули страну из-за обострений на фронте, этим летом и в 2014-2015 гг. При том что позиционировали себя как патриоты, поддерживали все майданы. Но как доходит до личной жертвы - ограничиваются украинскими флагами в инстаграмме, ну может там пожертвования на десять баксов. Зато зачастую самомнение, что это именно они как резиденты своих новых ,политически успешных, родин являются экономическими донорами Украины. Я их не считаю украинцами. "Граждане мира с украинскими корнями" - где-то так.Среди моих знакомых уехавших большинство покинули страну из-за обострений на фронте, этим летом и в 2014-2015 гг. При том что позиционировали себя как патриоты, поддерживали все майданы. Но как доходит до личной жертвы - ограничиваются украинскими флагами в инстаграмме, ну может там пожертвования на десять баксов. Зато зачастую самомнение, что это именно они как резиденты своих новых ,политически успешных, родин являются экономическими донорами Украины.



Ну, Вы писали о дезертирстве.

Кто дезертир?

Тот кто живет за границей или тот кто уехал после 24.02?

И имеет-ли значение, вернутся они или нет?

В США украинцы много собирают и гуманитарки и денег. Да и просто перевести несколько тысяч оставщимся в Украине родственникам - это помощь и им и Украине.

Я не знаю, может для женщины с маленьким ребенком в условной Словении и 10 долларов - чувствительные деньги, в СЩА, работающие и давно пребывающие тут - речь идет о тысячах и десятках тысяч. Тут 20 долларов дают типы при деливери мебели или перезде. Каждому грузчику. Минимум. Ну, Вы писали о дезертирстве.Кто дезертир?Тот кто живет за границей или тот кто уехал после 24.02?И имеет-ли значение, вернутся они или нет?В США украинцы много собирают и гуманитарки и денег. Да и просто перевести несколько тысяч оставщимся в Украине родственникам - это помощь и им и Украине.Я не знаю, может для женщины с маленьким ребенком в условной Словении и 10 долларов - чувствительные деньги, в СЩА, работающие и давно пребывающие тут - речь идет о тысячах и десятках тысяч. Тут 20 долларов дают типы при деливери мебели или перезде. Каждому грузчику. Минимум. rjkz

Повідомлень: 13938 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7267 раз. Подякували: 4366 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 210211212213 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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