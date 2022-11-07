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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 18:09

  NetSerpent написав:В Австралії при площі на порядок більшій ніж Україна, всього то населення трохи менше 26 млн. І їм вистачає. Так що Україна теж не пропаде.


Подавляющая часть площади Австралии - это пустыни, непригодные для жизни.
Правда, там навалом золота.
Посмотрите карту.
Там всего 5 хоть в какой-то мере крупных городов.
Справедливости ради, Мельбурн и ПЕрт регулярно находятся в топ5 самых комфортных для проживания городов мира.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 18:10

  NetSerpent написав:В Австралії при площі на порядок більшій ніж Україна, всього то населення трохи менше 26 млн. І їм вистачає. Так що Україна теж не пропаде.

У Австралії площа, пригодна для життя, не набагато більша за територію України.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 18:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Он расист, неоднократно писал, что они должны обязательно быть "светлые"


Його скоро привчать до "європейських цінностей"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 18:20

  flyman написав:кажуть, що не все так райдужно в кленових рощах:

Після слів - "Хто винуватий - Байден", можна не дивитись цей брєд.
Чувак порівнює ціни за період десятиліття+, але винуватий Байден, який менше 2 років при владі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 18:22

Re: Еміграція, заробітчанство

Любі друзі, не тягніть мою квітку ще й на цю зрадофільську гілку. Детальний портрет покупця я надав. Все що під нього не підходить - не має шансів отримати квітку.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 18:24

  fox767676 написав:
  rjkz написав:
  fox767676 написав:




Зачем этот пафос. Если бы "миллионы украинцев" были украинцами, то не было бы никаких зухвалых рашистских автобрегов и "бессмертных" пуков. Декларации про гуммеанитарную помощь в основном носят преувиличенный и спекулятивный характер, чтобы оправдать собственное дезертирство


В мире около 65 млн украинцев.
В Украине на момент начала войны было миллиона 32.
Вы считаете 30+ миллионов дезертирами?

Я их не считаю украинцами. "Граждане мира с украинскими корнями" - где-то так.
Среди моих знакомых уехавших большинство покинули страну из-за обострений на фронте, этим летом и в 2014-2015 гг. При том что позиционировали себя как патриоты, поддерживали все майданы. Но как доходит до личной жертвы - ограничиваются украинскими флагами в инстаграмме, ну может там пожертвования на десять баксов. Зато зачастую самомнение, что это именно они как резиденты своих новых ,политически успешных, родин являются экономическими донорами Украины.


Ну, Вы писали о дезертирстве.
Кто дезертир?
Тот кто живет за границей или тот кто уехал после 24.02?
И имеет-ли значение, вернутся они или нет?
В США украинцы много собирают и гуманитарки и денег. Да и просто перевести несколько тысяч оставщимся в Украине родственникам - это помощь и им и Украине.
Я не знаю, может для женщины с маленьким ребенком в условной Словении и 10 долларов - чувствительные деньги, в СЩА, работающие и давно пребывающие тут - речь идет о тысячах и десятках тысяч. Тут 20 долларов дают типы при деливери мебели или перезде. Каждому грузчику. Минимум.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 19:08

  Gastarbaiter написав:Їжа на 4 особи (без фанатизму, звісно, але і без особливих обмежень) десь 300 євро.

Без особливих обмежень 300$ на 4 особи(2 дитини) - малувато буде.
10$ в день - це вже деякі обмеження по дорогим продуктам.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 19:40

[quote="5505240:andrijk777"][quote="5504073:Gastarbaiter"]Їжа на 4 особи (без фанатизму, звісно, але і без особливих обмежень) десь 300 євро.[/quote]
Без особливих обмежень 300$ на 4 особи(2 дитини) - малувато буде.
10$ в день - це вже деякі обмеження по дорогим продуктам.[/quote]
Ну, хамон не купували, може якісь дорогі сири чи преміальні цукерки. А так м'ясо, овочі, фрукти, сири, йогурти, шоколад, печиво, якісь снеки. Середній сегмент, не аби що, тільки б найдешевше. Звичайно, намагалися щось про акціях брати. Це трохи більше часу забирає, але і економія десь 15-20%.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 21:08

  rjkz написав:Ну, Вы писали о дезертирстве.
Кто дезертир?
Тот кто живет за границей или тот кто уехал после 24.02?
И имеет-ли значение, вернутся они или нет?
В США украинцы много собирают и гуманитарки и денег. Да и просто перевести несколько тысяч оставщимся в Украине родственникам - это помощь и им и Украине.
Я не знаю, может для женщины с маленьким ребенком в условной Словении и 10 долларов - чувствительные деньги, в СЩА, работающие и давно пребывающие тут - речь идет о тысячах и десятках тысяч. Тут 20 долларов дают типы при деливери мебели или перезде. Каждому грузчику. Минимум.


Помощь родственникам это только помощь родственникам, экстраполировать ее во что-то большее некорректно, в библии об этом есть. Дезертирство..., ну это если декларируемая любовь к Украине и ее радикальным преобразованиям не выдерживает испытаний первыми труднстями. Уехавщие 90-х - не дезертиры. Те кто уедут спасаться от инфраструктурного коллапса - не дезертиры. Те кто уехал весной летом и постит веселые фотки с пляжей Испании - ну не знаю. Активисты майдана свалившие в 2014-2015 "разочаровавшись низкими темпами реформ" - дезертиры
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 21:32

  Gastarbaiter написав:А так м'ясо, овочі, фрукти, сири, йогурти, шоколад, печиво, якісь снеки. Середній сегмент, не аби що, тільки б найдешевше.

Ну не хватає 12000 на цей набір продуктів на 4 особи без економії. Якщо вам хватає - значить ви економите.
andrijk777
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