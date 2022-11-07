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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 211212213214
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:05

  slonomag написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:А те що коли з країни виїжджають всі нормальні люди вона перетворюється в кращому випадку на Молдову, в гіршому - на Росію чи Північну Корею. Ті хто зараз виїжджає і не планує повертатись зраджують тих, хто вмирає за Україну на фронті.

Оце Вас так прищемило в США після 100г елітного віскі :D Цікаво в чому зрада? В тому що люди хочуть по-людськи пожити? І чому саме зараз зрадники, а рініше - не зрадники? Ну поїдуть після війни.

В чем-то Аирмакс прав. Получается как, идет война, выбивается инфраструктура, народ не готовый жить без ээ и отопления бежит, находит новую жизнь за границей, остаются одни пенсионеры которых ни за какие коврижки из дома не вытащить, и что будет потом? Пройдет 2-3 года, война кончится, те кто все это время воевал обернутся назад, а там что, здоровая територия с украинскими флагами, и 10кк пенсионеров? Ну тоесть круто конечно, територия осталась, но без людей толку от нее около 0. Ну какой-то % вернется, те кто не смогут адаптироваться за пару лет. И Аирмакс. Хватит ли их чтобы восстановить страну? Хз...

мужики 18..60 нарожають :wink:
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:08

  rjkz написав:
  slonomag написав:
  rjkz написав:Виталиан вообще не считает это проблемой. Ну нет населения и нет, делов-то.

Чуток не так, он искренне уверен что устроится максимум 0.1%, а остальные обязательно вернутся так как у них тут дом и работа. Правда в контексте войны дом и работа под большим вопросом. Точнее они то мб и будут, но если это будет дом без ээ и отопления, и работа по разбору завалов за 6700грн, то не факт что в такое многие захотят возвращаться... Тем более возвращать детей.


Нет, мы по этому поводу не сходимся уже несколько лет.
Еще не было военной эвакуации.
Я много раз растекался мыслью по древу и об оттоке людей из Украины и о старении в результате этого оставшегося населения и о влиянии этого на способность ПФУ выполнять свои обязательства.
Эта проблема не 24 февраля появилась.
ВОйна хорошо так плеснула бензинчику в пожар.
Я считаю, что Украина потеряла свой самый качественный "материал" в 90-е, а потом с разной интенсивностью процесс этот продолжался и уже к началу-середине 2010-х ситуация прощла точку невозврата, хоть последствия все еще оставались отложенными, но необратимыми. Это можете оследить в данных Госстата, единственных, наверное, которые несложно собрать и обработать, а поэтому, по моему мнению достоверных, которые называются "естественная убыль населения", то есть превышение смертности над рождаемостью. Когда она перешагнула 200 тысяч -
то уже ту мач. Потом 210,220,250...потом я уже и следить перестал.
Каждые 4 года минус миллион. Все меньше молодых, все больше пожилых. И этот процесс в прогрессии.
В общем-то, "свято место пустым не бывает", рано или поздно Украину заполонят эмигранты из Африки и Юго-Восточной Азии. Им и такой уровень жизни за счастье.

тумач згідно Хотаба і ко-вакцинаторів: то через антивашок-дурашок, які не возвірували в чудо-жижу ... надлишкові, і все таке
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:11

  stm написав:
  slonomag написав:
  rjkz написав:Виталиан вообще не считает это проблемой. Ну нет населения и нет, делов-то.

Чуток не так, он искренне уверен что устроится максимум 0.1%, а остальные обязательно вернутся так как у них тут дом и работа. Правда в контексте войны дом и работа под большим вопросом. Точнее они то мб и будут, но если это будет дом без ээ и отопления, и работа по разбору завалов за 6700грн, то не факт что в такое многие захотят возвращаться... Тем более возвращать детей.

У кого будет больше капитал у ИТ в Испании с 25% налогов или 5% Украина(сейчас вообще 2%). Ребенок у Вас в испанской школе уже? Остановитесь или будете платить репетитору по математике? И почему-то онлайн школу держите на родине. Кто быстрее усвоит программу ваш с испанским и 2раза репетитором или харьковский в школе физ.мат?
Есть то что мне безумно нравиться в ЕС. Университеты сплетены в сеть. Студенты 80% выбирают дважды 2 семестра другие ВУЗы в других странах по эрасмусу или подобному. Бакалаврат и магистратуру читают приглашенные из других ВУЗов преподаватели на английском. Эта система даёт как преподавателей так и студентов не зашореных на "своей великой" культуре. У нас такие крохи ездили и ездят на обмен, что печаль. Преподы из других стран вообще не читают.

є KSE, але там же самокатчики :shock:
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:13

  andrijk777 написав:
  Gastarbaiter написав:А так м'ясо, овочі, фрукти, сири, йогурти, шоколад, печиво, якісь снеки. Середній сегмент, не аби що, тільки б найдешевше.

Ну не хватає 12000 на цей набір продуктів на 4 особи без економії. Якщо вам хватає - значить ви економите.

Це Ви по цінам в Україні судите?
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