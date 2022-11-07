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#<1 ... 211212213214 Додано: Пон 07 лис, 2022 22:05 slonomag написав: BIGor написав: airmax78 написав: А те що коли з країни виїжджають всі нормальні люди вона перетворюється в кращому випадку на Молдову, в гіршому - на Росію чи Північну Корею. Ті хто зараз виїжджає і не планує повертатись зраджують тих, хто вмирає за Україну на фронті. А те що коли з країни виїжджають всі нормальні люди вона перетворюється в кращому випадку на Молдову, в гіршому - на Росію чи Північну Корею. Ті хто зараз виїжджає і не планує повертатись зраджують тих, хто вмирає за Україну на фронті.

Оце Вас так прищемило в США після 100г елітного віскі Цікаво в чому зрада? В тому що люди хочуть по-людськи пожити? І чому саме зараз зрадники, а рініше - не зрадники? Ну поїдуть після війни. Оце Вас так прищемило в США після 100г елітного віскіЦікаво в чому зрада? В тому що люди хочуть по-людськи пожити? І чому саме зараз зрадники, а рініше - не зрадники? Ну поїдуть після війни.

В чем-то Аирмакс прав. Получается как, идет война, выбивается инфраструктура, народ не готовый жить без ээ и отопления бежит, находит новую жизнь за границей, остаются одни пенсионеры которых ни за какие коврижки из дома не вытащить, и что будет потом? Пройдет 2-3 года, война кончится, те кто все это время воевал обернутся назад, а там что, здоровая територия с украинскими флагами, и 10кк пенсионеров? Ну тоесть круто конечно, територия осталась, но без людей толку от нее около 0. Ну какой-то % вернется, те кто не смогут адаптироваться за пару лет. И Аирмакс. Хватит ли их чтобы восстановить страну? Хз... В чем-то Аирмакс прав. Получается как, идет война, выбивается инфраструктура, народ не готовый жить без ээ и отопления бежит, находит новую жизнь за границей, остаются одни пенсионеры которых ни за какие коврижки из дома не вытащить, и что будет потом? Пройдет 2-3 года, война кончится, те кто все это время воевал обернутся назад, а там что, здоровая територия с украинскими флагами, и 10кк пенсионеров? Ну тоесть круто конечно, територия осталась, но без людей толку от нее около 0. Ну какой-то % вернется, те кто не смогут адаптироваться за пару лет. И Аирмакс. Хватит ли их чтобы восстановить страну? Хз...

мужики 18..60 нарожають мужики 18..60 нарожають flyman

Повідомлень: 29854 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1439 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 22:08 rjkz написав: slonomag написав: rjkz написав: Виталиан вообще не считает это проблемой. Ну нет населения и нет, делов-то. Виталиан вообще не считает это проблемой. Ну нет населения и нет, делов-то.

Чуток не так, он искренне уверен что устроится максимум 0.1%, а остальные обязательно вернутся так как у них тут дом и работа. Правда в контексте войны дом и работа под большим вопросом. Точнее они то мб и будут, но если это будет дом без ээ и отопления, и работа по разбору завалов за 6700грн, то не факт что в такое многие захотят возвращаться... Тем более возвращать детей. Чуток не так, он искренне уверен что устроится максимум 0.1%, а остальные обязательно вернутся так как у них тут дом и работа. Правда в контексте войны дом и работа под большим вопросом. Точнее они то мб и будут, но если это будет дом без ээ и отопления, и работа по разбору завалов за 6700грн, то не факт что в такое многие захотят возвращаться... Тем более возвращать детей.



Нет, мы по этому поводу не сходимся уже несколько лет.

Еще не было военной эвакуации.

Я много раз растекался мыслью по древу и об оттоке людей из Украины и о старении в результате этого оставшегося населения и о влиянии этого на способность ПФУ выполнять свои обязательства.

Эта проблема не 24 февраля появилась.

ВОйна хорошо так плеснула бензинчику в пожар.

Я считаю, что Украина потеряла свой самый качественный "материал" в 90-е, а потом с разной интенсивностью процесс этот продолжался и уже к началу-середине 2010-х ситуация прощла точку невозврата, хоть последствия все еще оставались отложенными, но необратимыми. Это можете оследить в данных Госстата, единственных, наверное, которые несложно собрать и обработать, а поэтому, по моему мнению достоверных, которые называются "естественная убыль населения", то есть превышение смертности над рождаемостью. Когда она перешагнула 200 тысяч -

то уже ту мач. Потом 210,220,250...потом я уже и следить перестал.

Каждые 4 года минус миллион. Все меньше молодых, все больше пожилых. И этот процесс в прогрессии.

В общем-то, "свято место пустым не бывает", рано или поздно Украину заполонят эмигранты из Африки и Юго-Восточной Азии. Им и такой уровень жизни за счастье. Нет, мы по этому поводу не сходимся уже несколько лет.Еще не было военной эвакуации.Я много раз растекался мыслью по древу и об оттоке людей из Украины и о старении в результате этого оставшегося населения и о влиянии этого на способность ПФУ выполнять свои обязательства.Эта проблема не 24 февраля появилась.ВОйна хорошо так плеснула бензинчику в пожар.Я считаю, что Украина потеряла свой самый качественный "материал" в 90-е, а потом с разной интенсивностью процесс этот продолжался и уже к началу-середине 2010-х ситуация прощла точку невозврата, хоть последствия все еще оставались отложенными, но необратимыми. Это можете оследить в данных Госстата, единственных, наверное, которые несложно собрать и обработать, а поэтому, по моему мнению достоверных, которые называются "естественная убыль населения", то есть превышение смертности над рождаемостью. Когда она перешагнула 200 тысяч -то уже ту мач. Потом 210,220,250...потом я уже и следить перестал.Каждые 4 года минус миллион. Все меньше молодых, все больше пожилых. И этот процесс в прогрессии.В общем-то, "свято место пустым не бывает", рано или поздно Украину заполонят эмигранты из Африки и Юго-Восточной Азии. Им и такой уровень жизни за счастье.

тумач згідно Хотаба і ко-вакцинаторів: то через антивашок-дурашок, які не возвірували в чудо-жижу ... надлишкові, і все таке тумач згідно Хотаба і ко-вакцинаторів: то через антивашок-дурашок, які не возвірували в чудо-жижу ... надлишкові, і все таке flyman

Повідомлень: 29854 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1439 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 22:11 stm написав: slonomag написав: rjkz написав: Виталиан вообще не считает это проблемой. Ну нет населения и нет, делов-то. Виталиан вообще не считает это проблемой. Ну нет населения и нет, делов-то.

Чуток не так, он искренне уверен что устроится максимум 0.1%, а остальные обязательно вернутся так как у них тут дом и работа. Правда в контексте войны дом и работа под большим вопросом. Точнее они то мб и будут, но если это будет дом без ээ и отопления, и работа по разбору завалов за 6700грн, то не факт что в такое многие захотят возвращаться... Тем более возвращать детей. Чуток не так, он искренне уверен что устроится максимум 0.1%, а остальные обязательно вернутся так как у них тут дом и работа. Правда в контексте войны дом и работа под большим вопросом. Точнее они то мб и будут, но если это будет дом без ээ и отопления, и работа по разбору завалов за 6700грн, то не факт что в такое многие захотят возвращаться... Тем более возвращать детей.

У кого будет больше капитал у ИТ в Испании с 25% налогов или 5% Украина(сейчас вообще 2%). Ребенок у Вас в испанской школе уже? Остановитесь или будете платить репетитору по математике? И почему-то онлайн школу держите на родине. Кто быстрее усвоит программу ваш с испанским и 2раза репетитором или харьковский в школе физ.мат?

Есть то что мне безумно нравиться в ЕС. Университеты сплетены в сеть. Студенты 80% выбирают дважды 2 семестра другие ВУЗы в других странах по эрасмусу или подобному. Бакалаврат и магистратуру читают приглашенные из других ВУЗов преподаватели на английском. Эта система даёт как преподавателей так и студентов не зашореных на "своей великой" культуре. У нас такие крохи ездили и ездят на обмен, что печаль. Преподы из других стран вообще не читают. У кого будет больше капитал у ИТ в Испании с 25% налогов или 5% Украина(сейчас вообще 2%). Ребенок у Вас в испанской школе уже? Остановитесь или будете платить репетитору по математике? И почему-то онлайн школу держите на родине. Кто быстрее усвоит программу ваш с испанским и 2раза репетитором или харьковский в школе физ.мат?Есть то что мне безумно нравиться в ЕС. Университеты сплетены в сеть. Студенты 80% выбирают дважды 2 семестра другие ВУЗы в других странах по эрасмусу или подобному. Бакалаврат и магистратуру читают приглашенные из других ВУЗов преподаватели на английском. Эта система даёт как преподавателей так и студентов не зашореных на "своей великой" культуре. У нас такие крохи ездили и ездят на обмен, что печаль. Преподы из других стран вообще не читают.

є KSE, але там же самокатчики є KSE, але там же самокатчики flyman

Повідомлень: 29854 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1439 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 22:13 andrijk777 написав: Gastarbaiter написав: А так м'ясо, овочі, фрукти, сири, йогурти, шоколад, печиво, якісь снеки. Середній сегмент, не аби що, тільки б найдешевше. А так м'ясо, овочі, фрукти, сири, йогурти, шоколад, печиво, якісь снеки. Середній сегмент, не аби що, тільки б найдешевше.

Ну не хватає 12000 на цей набір продуктів на 4 особи без економії. Якщо вам хватає - значить ви економите. Ну не хватає 12000 на цей набір продуктів на 4 особи без економії. Якщо вам хватає - значить ви економите.

Це Ви по цінам в Україні судите? Це Ви по цінам в Україні судите? BIGor

Повідомлень: 6864 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1460 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 211212213214 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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