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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:13

  andrijk777 написав:
  Gastarbaiter написав:А так м'ясо, овочі, фрукти, сири, йогурти, шоколад, печиво, якісь снеки. Середній сегмент, не аби що, тільки б найдешевше.

Ну не хватає 12000 на цей набір продуктів на 4 особи без економії. Якщо вам хватає - значить ви економите.

Це Ви по цінам в Україні судите?
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:50

  Gastarbaiter написав:
  andrijk777 написав:
  Gastarbaiter написав:Їжа на 4 особи (без фанатизму, звісно, але і без особливих обмежень) десь 300 євро.

Без особливих обмежень 300$ на 4 особи(2 дитини) - малувато буде.
10$ в день - це вже деякі обмеження по дорогим продуктам.

Ну, хамон не купували, може якісь дорогі сири чи преміальні цукерки. А так м'ясо, овочі, фрукти, сири, йогурти, шоколад, печиво, якісь снеки. Середній сегмент, не аби що, тільки б найдешевше. Звичайно, намагалися щось про акціях брати. Це трохи більше часу забирає, але і економія десь 15-20%.

Хотелось бы поподробнее отчёт, как можно прожить в Польше вчетверо на 10€/10$ в день ни в чём себя не урезая
Мы вчетвером до 24.02 жили на почти тысячу в день, правда полпачки сигарет, немного дорогого(гривен по 150 батл) вина и 2л пива мне не каждый день в эту тысячу входили
С оплатой коммуналки, телефонов, канистрой дизеля на месяц и оплатой онлайн английского обеим девкам по 9-10уе за занятие как раз тыща в день и тратилась
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