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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лис, 2022 22:13
andrijk777 написав: Gastarbaiter написав:
А так м'ясо, овочі, фрукти, сири, йогурти, шоколад, печиво, якісь снеки. Середній сегмент, не аби що, тільки б найдешевше.
Ну не хватає 12000 на цей набір продуктів на 4 особи без економії. Якщо вам хватає - значить ви економите.
Це Ви по цінам в Україні судите?
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Додано: Пон 07 лис, 2022 22:50
Gastarbaiter написав: andrijk777 написав: Gastarbaiter написав:
Їжа на 4 особи (без фанатизму, звісно, але і без особливих обмежень) десь 300 євро.
Без особливих обмежень 300$ на 4 особи(2 дитини) - малувато буде.
10$ в день - це вже деякі обмеження по дорогим продуктам.
Ну, хамон не купували, може якісь дорогі сири чи преміальні цукерки. А так м'ясо, овочі, фрукти, сири, йогурти, шоколад, печиво, якісь снеки. Середній сегмент, не аби що, тільки б найдешевше. Звичайно, намагалися щось про акціях брати. Це трохи більше часу забирає, але і економія десь 15-20%.
Хотелось бы поподробнее отчёт, как можно прожить в Польше вчетверо на 10€/10$ в день ни в чём себя не урезая
Мы вчетвером до 24.02 жили на почти тысячу в день, правда полпачки сигарет, немного дорогого(гривен по 150 батл) вина и 2л пива мне не каждый день в эту тысячу входили
С оплатой коммуналки, телефонов, канистрой дизеля на месяц и оплатой онлайн английского обеим девкам по 9-10уе за занятие как раз тыща в день и тратилась
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Додано: Вів 08 лис, 2022 01:25
slonomag написав:
Тут хоть и 25% налогов, но остается достаточно чтобы взять кучу всего в кредит под минимальный % и в 30 лет уже быть с квартирой, машиной и тд, а в Украине ты все копишь-копишь-копишь чтобы что-то купить. Так как брать кредиты слишком дорогое удовольствие. Так что накопление денег идет быстрее в Украине, но скорость покупки быстрее в Испании (накопил 30%, купил, дальше по-тихоньку отдаешь остальные 70%).
Оба ребенка в школе конечно. Еще с весны. Тогда правда больше для галочки ходили, сейчас уже язык подучили и более/менее нормально учатся.
Зачем репетитор по математике? Может они обе художниками будут, зачем им математика? И почему именно математика, а не биология например? )
Про украинское онлайн образование - это я просто сам ради интереса остался в родительской группе, смотрю что они там проходят, что задают. Чисто для сравнения с тем что тут. Дети только в испанскую школу ходят.
Вашим дітям сколько лет, что ви так рискнули - только в испанскую школу ходить? Точно язик подтянули или вам так кажется? Не думаю, что испанский намного легче немецкого-. По Германии: учащиеся начальних классов догонят своих немецких сверстников в учебе только через год- два и єто не будет уровень гимназии, а будет уровень класса мигрантов. Т.е. ребёнок будет учиться в классе в африканцами, арабами, латиносами. Це я пишу про нормальних розумних українських дітей. Повєсті про то " як дитина за півроку- рік підтягнула мову і вчиться в такому ж іспанському/ німецькому класі, як би навчалася в Україні"- розкажіть кому іншому. І друге: якщо в Європі так просто купити житло- чому вся Німеччина сидить на оренді? Ну, ще бачу будують будинки ( в кредит), але земля на шару від батьків- дідів дісталася.
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