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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лис, 2022 22:13
andrijk777 написав: Gastarbaiter написав:
А так м'ясо, овочі, фрукти, сири, йогурти, шоколад, печиво, якісь снеки. Середній сегмент, не аби що, тільки б найдешевше.
Ну не хватає 12000 на цей набір продуктів на 4 особи без економії. Якщо вам хватає - значить ви економите.
Це Ви по цінам в Україні судите?
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Додано: Пон 07 лис, 2022 22:50
Gastarbaiter написав: andrijk777 написав: Gastarbaiter написав:
Їжа на 4 особи (без фанатизму, звісно, але і без особливих обмежень) десь 300 євро.
Без особливих обмежень 300$ на 4 особи(2 дитини) - малувато буде.
10$ в день - це вже деякі обмеження по дорогим продуктам.
Ну, хамон не купували, може якісь дорогі сири чи преміальні цукерки. А так м'ясо, овочі, фрукти, сири, йогурти, шоколад, печиво, якісь снеки. Середній сегмент, не аби що, тільки б найдешевше. Звичайно, намагалися щось про акціях брати. Це трохи більше часу забирає, але і економія десь 15-20%.
Хотелось бы поподробнее отчёт, как можно прожить в Польше вчетверо на 10€/10$ в день ни в чём себя не урезая
Мы вчетвером до 24.02 жили на почти тысячу в день, правда полпачки сигарет, немного дорогого(гривен по 150 батл) вина и 2л пива мне не каждый день в эту тысячу входили
С оплатой коммуналки, телефонов, канистрой дизеля на месяц и оплатой онлайн английского обеим девкам по 9-10уе за занятие как раз тыща в день и тратилась
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Додано: Вів 08 лис, 2022 01:25
slonomag написав:
Тут хоть и 25% налогов, но остается достаточно чтобы взять кучу всего в кредит под минимальный % и в 30 лет уже быть с квартирой, машиной и тд, а в Украине ты все копишь-копишь-копишь чтобы что-то купить. Так как брать кредиты слишком дорогое удовольствие. Так что накопление денег идет быстрее в Украине, но скорость покупки быстрее в Испании (накопил 30%, купил, дальше по-тихоньку отдаешь остальные 70%).
Оба ребенка в школе конечно. Еще с весны. Тогда правда больше для галочки ходили, сейчас уже язык подучили и более/менее нормально учатся.
Зачем репетитор по математике? Может они обе художниками будут, зачем им математика? И почему именно математика, а не биология например? )
Про украинское онлайн образование - это я просто сам ради интереса остался в родительской группе, смотрю что они там проходят, что задают. Чисто для сравнения с тем что тут. Дети только в испанскую школу ходят.
Вашим дітям сколько лет, что ви так рискнули - только в испанскую школу ходить? Точно язик подтянули или вам так кажется? Не думаю, что испанский намного легче немецкого-. По Германии: учащиеся начальних классов догонят своих немецких сверстников в учебе только через год- два и єто не будет уровень гимназии, а будет уровень класса мигрантов. Т.е. ребёнок будет учиться в классе в африканцами, арабами, латиносами. Це я пишу про нормальних розумних українських дітей. Повєсті про то " як дитина за півроку- рік підтягнула мову і вчиться в такому ж іспанському/ німецькому класі, як би навчалася в Україні"- розкажіть кому іншому. І друге: якщо в Європі так просто купити житло- чому вся Німеччина сидить на оренді? Ну, ще бачу будують будинки ( в кредит), але земля на шару від батьків- дідів дісталася.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 01:44
Сьогодні обговорювали з українцями дуже болючу тему для всієї Європи, думаю,- ну для Німеччини, Іспанії, Італії, Греції - так точно. Грибок. Українці побачили в своїх будинках, де живуть, і щось вже почали здогадуватись. Але поки що - стадія отріцанія- типу, ми будемо жалуваться. Кому жалуваться? Дуже висока вологість, економія опалення, може, будинки побудовані " з гомна і палок"- хто зна? Але це - реально проблема, якої ми в Україні, якщо нормальними господарями були, то і не знали. Так і хочеться кожен раз повторювати: " ми дуже класно в Україні жили", але не цінували того: корупцію лелеяли, податки не платили, олігархів годували.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 02:01
Wisznia2021 написав: slonomag написав:
Тут хоть и 25% налогов, но остается достаточно чтобы взять кучу всего в кредит под минимальный % и в 30 лет уже быть с квартирой, машиной и тд, а в Украине ты все копишь-копишь-копишь чтобы что-то купить. Так как брать кредиты слишком дорогое удовольствие. Так что накопление денег идет быстрее в Украине, но скорость покупки быстрее в Испании (накопил 30%, купил, дальше по-тихоньку отдаешь остальные 70%).
Оба ребенка в школе конечно. Еще с весны. Тогда правда больше для галочки ходили, сейчас уже язык подучили и более/менее нормально учатся.
Зачем репетитор по математике? Может они обе художниками будут, зачем им математика? И почему именно математика, а не биология например? )
Про украинское онлайн образование - это я просто сам ради интереса остался в родительской группе, смотрю что они там проходят, что задают. Чисто для сравнения с тем что тут. Дети только в испанскую школу ходят.
Вашим дітям сколько лет, что ви так рискнули - только в испанскую школу ходить? Точно язик подтянули или вам так кажется? Не думаю, что испанский намного легче немецкого-. По Германии: учащиеся начальних классов догонят своих немецких сверстников в учебе только через год- два и єто не будет уровень гимназии, а будет уровень класса мигрантов. Т.е. ребёнок будет учиться в классе в африканцами, арабами, латиносами. Це я пишу про нормальних розумних українських дітей. Повєсті про то " як дитина за півроку- рік підтягнула мову і вчиться в такому ж іспанському/ німецькому класі, як би навчалася в Україні"- розкажіть кому іншому. І друге: якщо в Європі так просто купити житло- чому вся Німеччина сидить на оренді? Ну, ще бачу будують будинки ( в кредит), але земля на шару від батьків- дідів дісталася.
Ну младшей 6, ей в Украине вообще еще в садик ходить. Тут это уже 1й класс считается. Старшей 11, в 5й класс пошла. Пока все норм, по тому что я вижу (англ, математика). Ну испанский конечно 50/50. Надеюсь что догонит до конца 5 класса.
Ну вот Вы сравниваете Германию и Испанию. Ну возьмите еще Англию, Голландию, Австрию, Швейцарию. Понятно что эти страны на порядок дороже. Недвига в том числе. Испания по ценам та же Польша. Пару страниц назад писал траты за месяц. И про сайт идеалиста пару раз уже писал - не верите мне, зайдите сами и гляньте за 5 минут Alicante - Playa de San Juan-El Cabo, до 200к есть норм варианты. Это лучший район города где до моря 5-10 минут пешком. Если море не принципиально, то 15-20 мин пешком от центра до 150к - без проблем.
И да, это не Мадрид. Это средний город на 350к населения. Подозреваю что в Мадриде цены будут повыше. Но у меня удаленка, мне нет смысла ломиться в большой город. Если бы не требование иметь норм школу под боком, я бы еще поглубже забрался в какую-то Торревьеху, где за те же 200к уже полноценный дом можно взять.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 02:10
andrijk777 написав:
Ну не хватає 12000 на цей набір продуктів на 4 особи без економії. Якщо вам хватає - значить ви економите.
Значить, економлю. Не купував дружині манго по 4 євро/штука (авіадоставка, зрілий та соковитий, кращий брали лише на ринку Бокерія), а чекали, доки завезуть щось пристойне по 4 євро/кг. Якось так. Згідно моїх записів, витрати на їжу зазвичай були у межах 1200-1600 зл.
барабашов написав:
Хотелось бы поподробнее отчёт, как можно прожить в Польше вчетверо на 10€/10$ в день ни в чём себя не урезая
Мы вчетвером до 24.02 жили на почти тысячу в день, правда полпачки сигарет, немного дорогого(гривен по 150 батл) вина и 2л пива мне не каждый день в эту тысячу входили
С оплатой коммуналки, телефонов, канистрой дизеля на месяц и оплатой онлайн английского обеим девкам по 9-10уе за занятие как раз тыща в день и тратилась
Разницу между "на еду без фанатизма" и "с коммуналкой, заправкой и курсами, ни в чем себе не отказывая" объяснить? Знаете, если весь бюджет смотреть, так я вам тоже скажу, что на 1000 грн. (вы ж про гривны писали?) в день прожить семьей невозможно (даже во многом себя урезая).
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Додано: Вів 08 лис, 2022 02:19
Wisznia2021 написав:
економія опалення
То навіщо на опаленні економити? Вжарив на повну, ходи у самісіньких трусах - і грибка немає.
ПС. Якщо ви не в курсі, то в Греції, Італії, Іспанії опалення зазвичай взагалі відсутнє. Гріються взимку кондиціонерами, електрообігрівачами. Як вони жили раніше (до ери електрики) - взагалі не розумію. Хоча, якщо в тебе взимку за вікном +15, то дійсно - навіщо ті батареї та котли?
ПС. До речі, від якої температури в Україні централізоване опалення вмикали?
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Додано: Вів 08 лис, 2022 02:29
Gastarbaiter
Ну так те 600грн в день на еду наши на НГ 21-22 трансформировались бы в нынешние 1000 на плюшки только, а не на все расходы тыща в день, если б не разнесли разнесли в пятницу 11.03.22 территорию, где я практику в 96м проходил и жена в 93-94 в отделе кадров Петровки работала
А сейчас в Баварии тысячи евро впритык на троих без аренды, коммуналки и машины естественно, стоит Патфайдер 95% времени и не дырчит больше чем полчаса на выхи
Так что жду от вас хоть какого то расписания трат в червонец в день на еду в ваших забугорьях
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Додано: Вів 08 лис, 2022 06:45
Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав:
економія опалення
То навіщо на опаленні економити? Вжарив на повну, ходи у самісіньких трусах - і грибка немає.
ПС. Якщо ви не в курсі, то в Греції, Італії, Іспанії опалення зазвичай взагалі відсутнє. Гріються взимку кондиціонерами, електрообігрівачами. Як вони жили раніше (до ери електрики) - взагалі не розумію. Хоча, якщо в тебе взимку за вікном +15, то дійсно - навіщо ті батареї та котли?
ПС. До речі, від якої температури в Україні централізоване опалення вмикали?
Раніше врубали, коли середньодобова т-ра менше 10°С протягом трьох діб.
Отож не зрозуміло нафіга боксер врубив опалення в Києві?! Пишуть, що шмалять до +25° в квартирах. У Львові,ще не вмикали ЦО.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 07:08
slonomag написав: Wisznia2021 написав: slonomag написав:
Тут хоть и 25% налогов, но остается достаточно чтобы взять кучу всего в кредит под минимальный % и в 30 лет уже быть с квартирой, машиной и тд, а в Украине ты все копишь-копишь-копишь чтобы что-то купить. Так как брать кредиты слишком дорогое удовольствие. Так что накопление денег идет быстрее в Украине, но скорость покупки быстрее в Испании (накопил 30%, купил, дальше по-тихоньку отдаешь остальные 70%).
Оба ребенка в школе конечно. Еще с весны. Тогда правда больше для галочки ходили, сейчас уже язык подучили и более/менее нормально учатся.
Зачем репетитор по математике? Может они обе художниками будут, зачем им математика? И почему именно математика, а не биология например? )
Про украинское онлайн образование - это я просто сам ради интереса остался в родительской группе, смотрю что они там проходят, что задают. Чисто для сравнения с тем что тут. Дети только в испанскую школу ходят.
Вашим дітям сколько лет, что ви так рискнули - только в испанскую школу ходить? Точно язик подтянули или вам так кажется? Не думаю, что испанский намного легче немецкого-. По Германии: учащиеся начальних классов догонят своих немецких сверстников в учебе только через год- два и єто не будет уровень гимназии, а будет уровень класса мигрантов. Т.е. ребёнок будет учиться в классе в африканцами, арабами, латиносами. Це я пишу про нормальних розумних українських дітей. Повєсті про то " як дитина за півроку- рік підтягнула мову і вчиться в такому ж іспанському/ німецькому класі, як би навчалася в Україні"- розкажіть кому іншому. І друге: якщо в Європі так просто купити житло- чому вся Німеччина сидить на оренді? Ну, ще бачу будують будинки ( в кредит), але земля на шару від батьків- дідів дісталася.
Ну младшей 6, ей в Украине вообще еще в садик ходить. Тут это уже 1й класс считается. Старшей 11, в 5й класс пошла. Пока все норм, по тому что я вижу (англ, математика). Ну испанский конечно 50/50. Надеюсь что догонит до конца 5 класса.
Ну вот Вы сравниваете Германию и Испанию. Ну возьмите еще Англию, Голландию, Австрию, Швейцарию. Понятно что эти страны на порядок дороже. Недвига в том числе. Испания по ценам та же Польша. Пару страниц назад писал траты за месяц. И про сайт идеалиста пару раз уже писал - не верите мне, зайдите сами и гляньте за 5 минут Alicante - Playa de San Juan-El Cabo, до 200к есть норм варианты. Это лучший район города где до моря 5-10 минут пешком. Если море не принципиально, то 15-20 мин пешком от центра до 150к - без проблем.
И да, это не Мадрид. Это средний город на 350к населения. Подозреваю что в Мадриде цены будут повыше. Но у меня удаленка, мне нет смысла ломиться в большой город. Если бы не требование иметь норм школу под боком, я бы еще поглубже забрался в какую-то Торревьеху, где за те же 200к уже полноценный дом можно взять.
По младшему ребенку- все ок, старшая девочка ходит в интеграционний класс? По ценам в Испании- я в курсе: любимая страна для отдиха. Но для жизни ( Вам вже це писали)- я б не орієнтувалася на свою віддалену роботу- курортне місто- то для відпочинку( тому і ціни на нерухомість такі). Я тепер зрозуміла, чому Ви так пишете про доступність житла. Просто не поспішайте з нерухомістю рік- другий. В курортних містах, дуже часто, нерухомість ще й побудована з "картону"- взимку аж просвічується на вітру. І плєсень, бо волого і нема опалення.
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