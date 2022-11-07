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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 212213214215> Додано: Пон 07 лис, 2022 22:13 andrijk777 написав: Gastarbaiter написав: А так м'ясо, овочі, фрукти, сири, йогурти, шоколад, печиво, якісь снеки. Середній сегмент, не аби що, тільки б найдешевше. А так м'ясо, овочі, фрукти, сири, йогурти, шоколад, печиво, якісь снеки. Середній сегмент, не аби що, тільки б найдешевше.

Ну не хватає 12000 на цей набір продуктів на 4 особи без економії. Якщо вам хватає - значить ви економите. Ну не хватає 12000 на цей набір продуктів на 4 особи без економії. Якщо вам хватає - значить ви економите.

Це Ви по цінам в Україні судите? Це Ви по цінам в Україні судите? BIGor

Повідомлень: 6864 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1460 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 22:50 Gastarbaiter написав: andrijk777 написав: Gastarbaiter написав: Їжа на 4 особи (без фанатизму, звісно, але і без особливих обмежень) десь 300 євро. Їжа на 4 особи (без фанатизму, звісно, але і без особливих обмежень) десь 300 євро.

Без особливих обмежень 300$ на 4 особи(2 дитини) - малувато буде.

10$ в день - це вже деякі обмеження по дорогим продуктам. Без особливих обмежень 300$ на 4 особи(2 дитини) - малувато буде.10$ в день - це вже деякі обмеження по дорогим продуктам.

Ну, хамон не купували, може якісь дорогі сири чи преміальні цукерки. А так м'ясо, овочі, фрукти, сири, йогурти, шоколад, печиво, якісь снеки. Середній сегмент, не аби що, тільки б найдешевше. Звичайно, намагалися щось про акціях брати. Це трохи більше часу забирає, але і економія десь 15-20%. Ну, хамон не купували, може якісь дорогі сири чи преміальні цукерки. А так м'ясо, овочі, фрукти, сири, йогурти, шоколад, печиво, якісь снеки. Середній сегмент, не аби що, тільки б найдешевше. Звичайно, намагалися щось про акціях брати. Це трохи більше часу забирає, але і економія десь 15-20%.

Хотелось бы поподробнее отчёт, как можно прожить в Польше вчетверо на 10€/10$ в день ни в чём себя не урезая

Мы вчетвером до 24.02 жили на почти тысячу в день, правда полпачки сигарет, немного дорогого(гривен по 150 батл) вина и 2л пива мне не каждый день в эту тысячу входили

С оплатой коммуналки, телефонов, канистрой дизеля на месяц и оплатой онлайн английского обеим девкам по 9-10уе за занятие как раз тыща в день и тратилась Хотелось бы поподробнее отчёт, как можно прожить в Польше вчетверо на 10€/10$ в день ни в чём себя не урезаяМы вчетвером до 24.02 жили на почти тысячу в день, правда полпачки сигарет, немного дорогого(гривен по 150 батл) вина и 2л пива мне не каждый день в эту тысячу входилиС оплатой коммуналки, телефонов, канистрой дизеля на месяц и оплатой онлайн английского обеим девкам по 9-10уе за занятие как раз тыща в день и тратилась барабашов Повідомлень: 2653 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 256 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 01:25 slonomag написав: Тут хоть и 25% налогов, но остается достаточно чтобы взять кучу всего в кредит под минимальный % и в 30 лет уже быть с квартирой, машиной и тд, а в Украине ты все копишь-копишь-копишь чтобы что-то купить. Так как брать кредиты слишком дорогое удовольствие. Так что накопление денег идет быстрее в Украине, но скорость покупки быстрее в Испании (накопил 30%, купил, дальше по-тихоньку отдаешь остальные 70%).

Оба ребенка в школе конечно. Еще с весны. Тогда правда больше для галочки ходили, сейчас уже язык подучили и более/менее нормально учатся.

Зачем репетитор по математике? Может они обе художниками будут, зачем им математика? И почему именно математика, а не биология например? )

Про украинское онлайн образование - это я просто сам ради интереса остался в родительской группе, смотрю что они там проходят, что задают. Чисто для сравнения с тем что тут. Дети только в испанскую школу ходят. Тут хоть и 25% налогов, но остается достаточно чтобы взять кучу всего в кредит под минимальный % и в 30 лет уже быть с квартирой, машиной и тд, а в Украине ты все копишь-копишь-копишь чтобы что-то купить. Так как брать кредиты слишком дорогое удовольствие. Так что накопление денег идет быстрее в Украине, но скорость покупки быстрее в Испании (накопил 30%, купил, дальше по-тихоньку отдаешь остальные 70%).Оба ребенка в школе конечно. Еще с весны. Тогда правда больше для галочки ходили, сейчас уже язык подучили и более/менее нормально учатся.Зачем репетитор по математике? Может они обе художниками будут, зачем им математика? И почему именно математика, а не биология например? )Про украинское онлайн образование - это я просто сам ради интереса остался в родительской группе, смотрю что они там проходят, что задают. Чисто для сравнения с тем что тут. Дети только в испанскую школу ходят.

Вашим дітям сколько лет, что ви так рискнули - только в испанскую школу ходить? Точно язик подтянули или вам так кажется? Не думаю, что испанский намного легче немецкого-. По Германии: учащиеся начальних классов догонят своих немецких сверстников в учебе только через год- два и єто не будет уровень гимназии, а будет уровень класса мигрантов. Т.е. ребёнок будет учиться в классе в африканцами, арабами, латиносами. Це я пишу про нормальних розумних українських дітей. Повєсті про то " як дитина за півроку- рік підтягнула мову і вчиться в такому ж іспанському/ німецькому класі, як би навчалася в Україні"- розкажіть кому іншому. І друге: якщо в Європі так просто купити житло- чому вся Німеччина сидить на оренді? Ну, ще бачу будують будинки ( в кредит), але земля на шару від батьків- дідів дісталася. Вашим дітям сколько лет, что ви так рискнули - только в испанскую школу ходить? Точно язик подтянули или вам так кажется? Не думаю, что испанский намного легче немецкого-. По Германии: учащиеся начальних классов догонят своих немецких сверстников в учебе только через год- два и єто не будет уровень гимназии, а будет уровень класса мигрантов. Т.е. ребёнок будет учиться в классе в африканцами, арабами, латиносами. Це я пишу про нормальних розумних українських дітей. Повєсті про то " як дитина за півроку- рік підтягнула мову і вчиться в такому ж іспанському/ німецькому класі, як би навчалася в Україні"- розкажіть кому іншому. І друге: якщо в Європі так просто купити житло- чому вся Німеччина сидить на оренді? Ну, ще бачу будують будинки ( в кредит), але земля на шару від батьків- дідів дісталася. Wisznia2021 Повідомлень: 162 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 01:44 Сьогодні обговорювали з українцями дуже болючу тему для всієї Європи, думаю,- ну для Німеччини, Іспанії, Італії, Греції - так точно. Грибок. Українці побачили в своїх будинках, де живуть, і щось вже почали здогадуватись. Але поки що - стадія отріцанія- типу, ми будемо жалуваться. Кому жалуваться? Дуже висока вологість, економія опалення, може, будинки побудовані " з гомна і палок"- хто зна? Але це - реально проблема, якої ми в Україні, якщо нормальними господарями були, то і не знали. Так і хочеться кожен раз повторювати: " ми дуже класно в Україні жили", але не цінували того: корупцію лелеяли, податки не платили, олігархів годували. Wisznia2021 Повідомлень: 162 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 02:01 Wisznia2021 написав: slonomag написав: Тут хоть и 25% налогов, но остается достаточно чтобы взять кучу всего в кредит под минимальный % и в 30 лет уже быть с квартирой, машиной и тд, а в Украине ты все копишь-копишь-копишь чтобы что-то купить. Так как брать кредиты слишком дорогое удовольствие. Так что накопление денег идет быстрее в Украине, но скорость покупки быстрее в Испании (накопил 30%, купил, дальше по-тихоньку отдаешь остальные 70%).

Оба ребенка в школе конечно. Еще с весны. Тогда правда больше для галочки ходили, сейчас уже язык подучили и более/менее нормально учатся.

Зачем репетитор по математике? Может они обе художниками будут, зачем им математика? И почему именно математика, а не биология например? )

Про украинское онлайн образование - это я просто сам ради интереса остался в родительской группе, смотрю что они там проходят, что задают. Чисто для сравнения с тем что тут. Дети только в испанскую школу ходят. Тут хоть и 25% налогов, но остается достаточно чтобы взять кучу всего в кредит под минимальный % и в 30 лет уже быть с квартирой, машиной и тд, а в Украине ты все копишь-копишь-копишь чтобы что-то купить. Так как брать кредиты слишком дорогое удовольствие. Так что накопление денег идет быстрее в Украине, но скорость покупки быстрее в Испании (накопил 30%, купил, дальше по-тихоньку отдаешь остальные 70%).Оба ребенка в школе конечно. Еще с весны. Тогда правда больше для галочки ходили, сейчас уже язык подучили и более/менее нормально учатся.Зачем репетитор по математике? Может они обе художниками будут, зачем им математика? И почему именно математика, а не биология например? )Про украинское онлайн образование - это я просто сам ради интереса остался в родительской группе, смотрю что они там проходят, что задают. Чисто для сравнения с тем что тут. Дети только в испанскую школу ходят.

Вашим дітям сколько лет, что ви так рискнули - только в испанскую школу ходить? Точно язик подтянули или вам так кажется? Не думаю, что испанский намного легче немецкого-. По Германии: учащиеся начальних классов догонят своих немецких сверстников в учебе только через год- два и єто не будет уровень гимназии, а будет уровень класса мигрантов. Т.е. ребёнок будет учиться в классе в африканцами, арабами, латиносами. Це я пишу про нормальних розумних українських дітей. Повєсті про то " як дитина за півроку- рік підтягнула мову і вчиться в такому ж іспанському/ німецькому класі, як би навчалася в Україні"- розкажіть кому іншому. І друге: якщо в Європі так просто купити житло- чому вся Німеччина сидить на оренді? Ну, ще бачу будують будинки ( в кредит), але земля на шару від батьків- дідів дісталася. Вашим дітям сколько лет, что ви так рискнули - только в испанскую школу ходить? Точно язик подтянули или вам так кажется? Не думаю, что испанский намного легче немецкого-. По Германии: учащиеся начальних классов догонят своих немецких сверстников в учебе только через год- два и єто не будет уровень гимназии, а будет уровень класса мигрантов. Т.е. ребёнок будет учиться в классе в африканцами, арабами, латиносами. Це я пишу про нормальних розумних українських дітей. Повєсті про то " як дитина за півроку- рік підтягнула мову і вчиться в такому ж іспанському/ німецькому класі, як би навчалася в Україні"- розкажіть кому іншому. І друге: якщо в Європі так просто купити житло- чому вся Німеччина сидить на оренді? Ну, ще бачу будують будинки ( в кредит), але земля на шару від батьків- дідів дісталася.

Ну младшей 6, ей в Украине вообще еще в садик ходить. Тут это уже 1й класс считается. Старшей 11, в 5й класс пошла. Пока все норм, по тому что я вижу (англ, математика). Ну испанский конечно 50/50. Надеюсь что догонит до конца 5 класса.

Ну вот Вы сравниваете Германию и Испанию. Ну возьмите еще Англию, Голландию, Австрию, Швейцарию. Понятно что эти страны на порядок дороже. Недвига в том числе. Испания по ценам та же Польша. Пару страниц назад писал траты за месяц. И про сайт идеалиста пару раз уже писал - не верите мне, зайдите сами и гляньте за 5 минут Alicante - Playa de San Juan-El Cabo, до 200к есть норм варианты. Это лучший район города где до моря 5-10 минут пешком. Если море не принципиально, то 15-20 мин пешком от центра до 150к - без проблем.

И да, это не Мадрид. Это средний город на 350к населения. Подозреваю что в Мадриде цены будут повыше. Но у меня удаленка, мне нет смысла ломиться в большой город. Если бы не требование иметь норм школу под боком, я бы еще поглубже забрался в какую-то Торревьеху, где за те же 200к уже полноценный дом можно взять. Ну младшей 6, ей в Украине вообще еще в садик ходить. Тут это уже 1й класс считается. Старшей 11, в 5й класс пошла. Пока все норм, по тому что я вижу (англ, математика). Ну испанский конечно 50/50. Надеюсь что догонит до конца 5 класса.Ну вот Вы сравниваете Германию и Испанию. Ну возьмите еще Англию, Голландию, Австрию, Швейцарию. Понятно что эти страны на порядок дороже. Недвига в том числе. Испания по ценам та же Польша. Пару страниц назад писал траты за месяц. И про сайт идеалиста пару раз уже писал - не верите мне, зайдите сами и гляньте за 5 минут Alicante - Playa de San Juan-El Cabo, до 200к есть норм варианты. Это лучший район города где до моря 5-10 минут пешком. Если море не принципиально, то 15-20 мин пешком от центра до 150к - без проблем.И да, это не Мадрид. Это средний город на 350к населения. Подозреваю что в Мадриде цены будут повыше. Но у меня удаленка, мне нет смысла ломиться в большой город. Если бы не требование иметь норм школу под боком, я бы еще поглубже забрался в какую-то Торревьеху, где за те же 200к уже полноценный дом можно взять. slonomag Повідомлень: 138 З нами з: 23.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 02:10 andrijk777 написав: Ну не хватає 12000 на цей набір продуктів на 4 особи без економії. Якщо вам хватає - значить ви економите. Ну не хватає 12000 на цей набір продуктів на 4 особи без економії. Якщо вам хватає - значить ви економите.

Значить, економлю. Не купував дружині манго по 4 євро/штука (авіадоставка, зрілий та соковитий, кращий брали лише на ринку Бокерія), а чекали, доки завезуть щось пристойне по 4 євро/кг. Якось так. Згідно моїх записів, витрати на їжу зазвичай були у межах 1200-1600 зл.



барабашов написав: Хотелось бы поподробнее отчёт, как можно прожить в Польше вчетверо на 10€/10$ в день ни в чём себя не урезая

Мы вчетвером до 24.02 жили на почти тысячу в день, правда полпачки сигарет, немного дорогого(гривен по 150 батл) вина и 2л пива мне не каждый день в эту тысячу входили

С оплатой коммуналки, телефонов, канистрой дизеля на месяц и оплатой онлайн английского обеим девкам по 9-10уе за занятие как раз тыща в день и тратилась Хотелось бы поподробнее отчёт, как можно прожить в Польше вчетверо на 10€/10$ в день ни в чём себя не урезаяМы вчетвером до 24.02 жили на почти тысячу в день, правда полпачки сигарет, немного дорогого(гривен по 150 батл) вина и 2л пива мне не каждый день в эту тысячу входилиС оплатой коммуналки, телефонов, канистрой дизеля на месяц и оплатой онлайн английского обеим девкам по 9-10уе за занятие как раз тыща в день и тратилась

Разницу между "на еду без фанатизма" и "с коммуналкой, заправкой и курсами, ни в чем себе не отказывая" объяснить? Знаете, если весь бюджет смотреть, так я вам тоже скажу, что на 1000 грн. (вы ж про гривны писали?) в день прожить семьей невозможно (даже во многом себя урезая). Значить, економлю. Не купував дружині манго по 4 євро/штука (авіадоставка, зрілий та соковитий, кращий брали лише на ринку Бокерія), а чекали, доки завезуть щось пристойне по 4 євро/кг. Якось так. Згідно моїх записів, витрати на їжу зазвичай були у межах 1200-1600 зл.Разницу между "на еду без фанатизма" и "с коммуналкой, заправкой и курсами, ни в чем себе не отказывая" объяснить? Знаете, если весь бюджет смотреть, так я вам тоже скажу, что на 1000 грн. (вы ж про гривны писали?) в день прожить семьей невозможно (даже во многом себя урезая). Gastarbaiter Повідомлень: 2235 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 02:19 Wisznia2021 написав: економія опалення економія опалення

То навіщо на опаленні економити? Вжарив на повну, ходи у самісіньких трусах - і грибка немає.

ПС. Якщо ви не в курсі, то в Греції, Італії, Іспанії опалення зазвичай взагалі відсутнє. Гріються взимку кондиціонерами, електрообігрівачами. Як вони жили раніше (до ери електрики) - взагалі не розумію. Хоча, якщо в тебе взимку за вікном +15, то дійсно - навіщо ті батареї та котли?

ПС. До речі, від якої температури в Україні централізоване опалення вмикали? То навіщо на опаленні економити? Вжарив на повну, ходи у самісіньких трусах - і грибка немає.ПС. Якщо ви не в курсі, то в Греції, Італії, Іспанії опалення зазвичай взагалі відсутнє. Гріються взимку кондиціонерами, електрообігрівачами. Як вони жили раніше (до ери електрики) - взагалі не розумію. Хоча, якщо в тебе взимку за вікном +15, то дійсно - навіщо ті батареї та котли?ПС. До речі, від якої температури в Україні централізоване опалення вмикали? Gastarbaiter Повідомлень: 2235 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 02:29 Gastarbaiter

Ну так те 600грн в день на еду наши на НГ 21-22 трансформировались бы в нынешние 1000 на плюшки только, а не на все расходы тыща в день, если б не разнесли разнесли в пятницу 11.03.22 территорию, где я практику в 96м проходил и жена в 93-94 в отделе кадров Петровки работала

А сейчас в Баварии тысячи евро впритык на троих без аренды, коммуналки и машины естественно, стоит Патфайдер 95% времени и не дырчит больше чем полчаса на выхи

Так что жду от вас хоть какого то расписания трат в червонец в день на еду в ваших забугорьях барабашов Повідомлень: 2653 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 256 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 06:45 Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав: економія опалення економія опалення

То навіщо на опаленні економити? Вжарив на повну, ходи у самісіньких трусах - і грибка немає.

ПС. Якщо ви не в курсі, то в Греції, Італії, Іспанії опалення зазвичай взагалі відсутнє. Гріються взимку кондиціонерами, електрообігрівачами. Як вони жили раніше (до ери електрики) - взагалі не розумію. Хоча, якщо в тебе взимку за вікном +15, то дійсно - навіщо ті батареї та котли?

ПС. До речі, від якої температури в Україні централізоване опалення вмикали? То навіщо на опаленні економити? Вжарив на повну, ходи у самісіньких трусах - і грибка немає.ПС. Якщо ви не в курсі, то в Греції, Італії, Іспанії опалення зазвичай взагалі відсутнє. Гріються взимку кондиціонерами, електрообігрівачами. Як вони жили раніше (до ери електрики) - взагалі не розумію. Хоча, якщо в тебе взимку за вікном +15, то дійсно - навіщо ті батареї та котли?ПС. До речі, від якої температури в Україні централізоване опалення вмикали?

Раніше врубали, коли середньодобова т-ра менше 10°С протягом трьох діб.

Отож не зрозуміло нафіга боксер врубив опалення в Києві?! Пишуть, що шмалять до +25° в квартирах. У Львові,ще не вмикали ЦО. Раніше врубали, коли середньодобова т-ра менше 10°С протягом трьох діб.Отож не зрозуміло нафіга боксер врубив опалення в Києві?! Пишуть, що шмалять до +25° в квартирах. У Львові,ще не вмикали ЦО. Bolt Повідомлень: 1365 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 89 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 07:08 slonomag написав: Wisznia2021 написав: slonomag написав: Тут хоть и 25% налогов, но остается достаточно чтобы взять кучу всего в кредит под минимальный % и в 30 лет уже быть с квартирой, машиной и тд, а в Украине ты все копишь-копишь-копишь чтобы что-то купить. Так как брать кредиты слишком дорогое удовольствие. Так что накопление денег идет быстрее в Украине, но скорость покупки быстрее в Испании (накопил 30%, купил, дальше по-тихоньку отдаешь остальные 70%).

Оба ребенка в школе конечно. Еще с весны. Тогда правда больше для галочки ходили, сейчас уже язык подучили и более/менее нормально учатся.

Зачем репетитор по математике? Может они обе художниками будут, зачем им математика? И почему именно математика, а не биология например? )

Про украинское онлайн образование - это я просто сам ради интереса остался в родительской группе, смотрю что они там проходят, что задают. Чисто для сравнения с тем что тут. Дети только в испанскую школу ходят. Тут хоть и 25% налогов, но остается достаточно чтобы взять кучу всего в кредит под минимальный % и в 30 лет уже быть с квартирой, машиной и тд, а в Украине ты все копишь-копишь-копишь чтобы что-то купить. Так как брать кредиты слишком дорогое удовольствие. Так что накопление денег идет быстрее в Украине, но скорость покупки быстрее в Испании (накопил 30%, купил, дальше по-тихоньку отдаешь остальные 70%).Оба ребенка в школе конечно. Еще с весны. Тогда правда больше для галочки ходили, сейчас уже язык подучили и более/менее нормально учатся.Зачем репетитор по математике? Может они обе художниками будут, зачем им математика? И почему именно математика, а не биология например? )Про украинское онлайн образование - это я просто сам ради интереса остался в родительской группе, смотрю что они там проходят, что задают. Чисто для сравнения с тем что тут. Дети только в испанскую школу ходят.

Вашим дітям сколько лет, что ви так рискнули - только в испанскую школу ходить? Точно язик подтянули или вам так кажется? Не думаю, что испанский намного легче немецкого-. По Германии: учащиеся начальних классов догонят своих немецких сверстников в учебе только через год- два и єто не будет уровень гимназии, а будет уровень класса мигрантов. Т.е. ребёнок будет учиться в классе в африканцами, арабами, латиносами. Це я пишу про нормальних розумних українських дітей. Повєсті про то " як дитина за півроку- рік підтягнула мову і вчиться в такому ж іспанському/ німецькому класі, як би навчалася в Україні"- розкажіть кому іншому. І друге: якщо в Європі так просто купити житло- чому вся Німеччина сидить на оренді? Ну, ще бачу будують будинки ( в кредит), але земля на шару від батьків- дідів дісталася. Вашим дітям сколько лет, что ви так рискнули - только в испанскую школу ходить? Точно язик подтянули или вам так кажется? Не думаю, что испанский намного легче немецкого-. По Германии: учащиеся начальних классов догонят своих немецких сверстников в учебе только через год- два и єто не будет уровень гимназии, а будет уровень класса мигрантов. Т.е. ребёнок будет учиться в классе в африканцами, арабами, латиносами. Це я пишу про нормальних розумних українських дітей. Повєсті про то " як дитина за півроку- рік підтягнула мову і вчиться в такому ж іспанському/ німецькому класі, як би навчалася в Україні"- розкажіть кому іншому. І друге: якщо в Європі так просто купити житло- чому вся Німеччина сидить на оренді? Ну, ще бачу будують будинки ( в кредит), але земля на шару від батьків- дідів дісталася.

Ну младшей 6, ей в Украине вообще еще в садик ходить. Тут это уже 1й класс считается. Старшей 11, в 5й класс пошла. Пока все норм, по тому что я вижу (англ, математика). Ну испанский конечно 50/50. Надеюсь что догонит до конца 5 класса.

Ну вот Вы сравниваете Германию и Испанию. Ну возьмите еще Англию, Голландию, Австрию, Швейцарию. Понятно что эти страны на порядок дороже. Недвига в том числе. Испания по ценам та же Польша. Пару страниц назад писал траты за месяц. И про сайт идеалиста пару раз уже писал - не верите мне, зайдите сами и гляньте за 5 минут Alicante - Playa de San Juan-El Cabo, до 200к есть норм варианты. Это лучший район города где до моря 5-10 минут пешком. Если море не принципиально, то 15-20 мин пешком от центра до 150к - без проблем.

И да, это не Мадрид. Это средний город на 350к населения. Подозреваю что в Мадриде цены будут повыше. Но у меня удаленка, мне нет смысла ломиться в большой город. Если бы не требование иметь норм школу под боком, я бы еще поглубже забрался в какую-то Торревьеху, где за те же 200к уже полноценный дом можно взять. Ну младшей 6, ей в Украине вообще еще в садик ходить. Тут это уже 1й класс считается. Старшей 11, в 5й класс пошла. Пока все норм, по тому что я вижу (англ, математика). Ну испанский конечно 50/50. Надеюсь что догонит до конца 5 класса.Ну вот Вы сравниваете Германию и Испанию. Ну возьмите еще Англию, Голландию, Австрию, Швейцарию. Понятно что эти страны на порядок дороже. Недвига в том числе. Испания по ценам та же Польша. Пару страниц назад писал траты за месяц. И про сайт идеалиста пару раз уже писал - не верите мне, зайдите сами и гляньте за 5 минут Alicante - Playa de San Juan-El Cabo, до 200к есть норм варианты. Это лучший район города где до моря 5-10 минут пешком. Если море не принципиально, то 15-20 мин пешком от центра до 150к - без проблем.И да, это не Мадрид. Это средний город на 350к населения. Подозреваю что в Мадриде цены будут повыше. Но у меня удаленка, мне нет смысла ломиться в большой город. Если бы не требование иметь норм школу под боком, я бы еще поглубже забрался в какую-то Торревьеху, где за те же 200к уже полноценный дом можно взять.

По младшему ребенку- все ок, старшая девочка ходит в интеграционний класс? По ценам в Испании- я в курсе: любимая страна для отдиха. Но для жизни ( Вам вже це писали)- я б не орієнтувалася на свою віддалену роботу- курортне місто- то для відпочинку( тому і ціни на нерухомість такі). Я тепер зрозуміла, чому Ви так пишете про доступність житла. Просто не поспішайте з нерухомістю рік- другий. В курортних містах, дуже часто, нерухомість ще й побудована з "картону"- взимку аж просвічується на вітру. І плєсень, бо волого і нема опалення. По младшему ребенку- все ок, старшая девочка ходит в интеграционний класс? По ценам в Испании- я в курсе: любимая страна для отдиха. Но для жизни ( Вам вже це писали)- я б не орієнтувалася на свою віддалену роботу- курортне місто- то для відпочинку( тому і ціни на нерухомість такі). Я тепер зрозуміла, чому Ви так пишете про доступність житла. Просто не поспішайте з нерухомістю рік- другий. В курортних містах, дуже часто, нерухомість ще й побудована з "картону"- взимку аж просвічується на вітру. І плєсень, бо волого і нема опалення. Wisznia2021 Повідомлень: 162 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 212213214215> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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