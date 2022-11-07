Gastarbaiter написав:
То навіщо на опаленні економити? Вжарив на повну, ходи у самісіньких трусах - і грибка немає.
ПС. Якщо ви не в курсі, то в Греції, Італії, Іспанії опалення зазвичай взагалі відсутнє. Гріються взимку кондиціонерами, електрообігрівачами. Як вони жили раніше (до ери електрики) - взагалі не розумію. Хоча, якщо в тебе взимку за вікном +15, то дійсно - навіщо ті батареї та котли?
ПС. До речі, від якої температури в Україні централізоване опалення вмикали?
Я ж про це і пишу- що багато хто хоче позакривали всі вікна і вжарити +25. А тут - чорна плєсєнь. Караул, буду жаловацца!!! Арендодавці не включають " на всю" опалення, а наші теж не розуміють, як можна в листопаді відкрити вікно і зробити зквозняк. А тут без цього- ніяк, навіть в договорах оренди це прописують
В кімнатах датчики стоять на вологість, як тільки збільшується- треба відкривати вікна( і не на провітрювання- бо то нічого не дає). Ми ж раніше, як?- приїздили у відпустку в Іспанію, перед сезоном власник всю плєсень обробив, закрасив фарбою, - і ми її не бачимо і ні про що не здогадуємося! А багато хто до війни взагалі в Європах не був. А тут- плєсєнь!!! Народ фотографує на телефон , друг другу показують- " мєряються плєсєнью".