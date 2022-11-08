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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лис, 2022 07:25
Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав:
економія опалення
То навіщо на опаленні економити? Вжарив на повну, ходи у самісіньких трусах - і грибка немає.
ПС. Якщо ви не в курсі, то в Греції, Італії, Іспанії опалення зазвичай взагалі відсутнє. Гріються взимку кондиціонерами, електрообігрівачами. Як вони жили раніше (до ери електрики) - взагалі не розумію. Хоча, якщо в тебе взимку за вікном +15, то дійсно - навіщо ті батареї та котли?
ПС. До речі, від якої температури в Україні централізоване опалення вмикали?
Я ж про це і пишу- що багато хто хоче позакривали всі вікна і вжарити +25. А тут - чорна плєсєнь. Караул, буду жаловацца!!! Арендодавці не включають " на всю" опалення, а наші теж не розуміють, як можна в листопаді відкрити вікно і зробити зквозняк. А тут без цього- ніяк, навіть в договорах оренди це прописують
В кімнатах датчики стоять на вологість, як тільки збільшується- треба відкривати вікна( і не на провітрювання- бо то нічого не дає). Ми ж раніше, як?- приїздили у відпустку в Іспанію, перед сезоном власник всю плєсень обробив, закрасив фарбою, - і ми її не бачимо і ні про що не здогадуємося! А багато хто до війни взагалі в Європах не був. А тут- плєсєнь!!! Народ фотографує на телефон , друг другу показують- " мєряються плєсєнью".
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Додано: Вів 08 лис, 2022 07:34
Gastarbaiter написав:
До речі, від якої температури в Україні централізоване опалення вмикали?
Bolt написав:
Раніше врубали, коли середньодобова т-ра менше 10°С протягом трьох діб.
І раніше і тепер 3 по 8:
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Додано: Вів 08 лис, 2022 08:07
барабашов написав:
Ну так те 600грн в день на еду наши на НГ 21-22 трансформировались бы в нынешние 1000 на плюшки только, а не на все расходы тыща в день, если б не разнесли разнесли в пятницу 11.03.22 территорию, где я практику в 96м проходил и жена в 93-94 в отделе кадров Петровки работала
А сейчас в Баварии тысячи евро впритык на троих без аренды, коммуналки и машины естественно, стоит Патфайдер 95% времени и не дырчит больше чем полчаса на выхи
Так что жду от вас хоть какого то расписания трат в червонец в день на еду в ваших забугорьях
Слава тебе, Господи, что это не читают flyman
и jump
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Они бы Вам рассказали про 600, про тысячу и про инфляцию!
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Додано: Вів 08 лис, 2022 08:31
Ой+ написав:
І раніше і тепер 3 по 8:
Тож якби Україна опинилася на узбережжі Середземного моря, сиділи би так само без опалення і з пліснявою.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 08:43
барабашов написав:
Так что жду от вас хоть какого то расписания трат в червонец в день на еду в ваших забугорьях
1. У нас всё-таки не Бавария, цены, думаю, пониже будут.
2. Отмена НДС на продукты тоже сделала свое дело (хотя уже вроде вернули).
3. В магазин ездили со списком. Жена предварительно смотрела буклеты различных сетей. А дальше заехали в один магазин, взяли по списку, заехали в другой, в третий. Реально на недельной закупке можно сэкономить было процентов 10-20. Соответственно, что-то бралось с запасом. Но опять же, это не значит, что нужно брать мешок гнилой картошки только потому, что на нее скидка.
4. Список продуктов расписывать не буду, уж увольте.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 08:48
Wisznia2021 написав:
якщо в Європі так просто купити житло- чому вся Німеччина сидить на оренді?
А Нідерланди всі сидять в іпотеці. Що з того? Чи Ви тут пишете про еміграцію, але не вистачає кваліфікації для місцевого ринку праці, але хочете жити в Парижі у власному житлі - так не буває, треба вибирати країну проживання по можливостям.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 09:08
Gastarbaiter написав:
Отмена НДС на продукты тоже сделала свое дело (хотя уже вроде вернули).
Глянув останній чек - сир, хліб, яблука, банани - ПДВ 0%. А от Кока-Кола, шоколад - 23%.
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