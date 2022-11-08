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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 212213214215 Додано: Вів 08 лис, 2022 07:25 Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав: економія опалення економія опалення

То навіщо на опаленні економити? Вжарив на повну, ходи у самісіньких трусах - і грибка немає.

ПС. Якщо ви не в курсі, то в Греції, Італії, Іспанії опалення зазвичай взагалі відсутнє. Гріються взимку кондиціонерами, електрообігрівачами. Як вони жили раніше (до ери електрики) - взагалі не розумію. Хоча, якщо в тебе взимку за вікном +15, то дійсно - навіщо ті батареї та котли?

ПС. До речі, від якої температури в Україні централізоване опалення вмикали? То навіщо на опаленні економити? Вжарив на повну, ходи у самісіньких трусах - і грибка немає.ПС. Якщо ви не в курсі, то в Греції, Італії, Іспанії опалення зазвичай взагалі відсутнє. Гріються взимку кондиціонерами, електрообігрівачами. Як вони жили раніше (до ери електрики) - взагалі не розумію. Хоча, якщо в тебе взимку за вікном +15, то дійсно - навіщо ті батареї та котли?ПС. До речі, від якої температури в Україні централізоване опалення вмикали?

Я ж про це і пишу- що багато хто хоче позакривали всі вікна і вжарити +25. А тут - чорна плєсєнь. Караул, буду жаловацца!!! Арендодавці не включають " на всю" опалення, а наші теж не розуміють, як можна в листопаді відкрити вікно і зробити зквозняк. А тут без цього- ніяк, навіть в договорах оренди це прописують

В кімнатах датчики стоять на вологість, як тільки збільшується- треба відкривати вікна( і не на провітрювання- бо то нічого не дає). Ми ж раніше, як?- приїздили у відпустку в Іспанію, перед сезоном власник всю плєсень обробив, закрасив фарбою, - і ми її не бачимо і ні про що не здогадуємося! А багато хто до війни взагалі в Європах не був. А тут- плєсєнь!!! Народ фотографує на телефон , друг другу показують- " мєряються плєсєнью". Я ж про це і пишу- що багато хто хоче позакривали всі вікна і вжарити +25. А тут - чорна плєсєнь. Караул, буду жаловацца!!! Арендодавці не включають " на всю" опалення, а наші теж не розуміють, як можна в листопаді відкрити вікно і зробити зквозняк. А тут без цього- ніяк, навіть в договорах оренди це прописуютьВ кімнатах датчики стоять на вологість, як тільки збільшується- треба відкривати вікна( і не на провітрювання- бо то нічого не дає). Ми ж раніше, як?- приїздили у відпустку в Іспанію, перед сезоном власник всю плєсень обробив, закрасив фарбою, - і ми її не бачимо і ні про що не здогадуємося! А багато хто до війни взагалі в Європах не був. А тут- плєсєнь!!! Народ фотографує на телефон , друг другу показують- " мєряються плєсєнью". Wisznia2021 Повідомлень: 162 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 07:34 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: До речі, від якої температури в Україні централізоване опалення вмикали? До речі, від якої температури в Україні централізоване опалення вмикали?

Bolt написав: Раніше врубали, коли середньодобова т-ра менше 10°С протягом трьох діб. Раніше врубали, коли середньодобова т-ра менше 10°С протягом трьох діб.

І раніше і тепер 3 по 8:

https://tsn.ua/ukrayina/koli-vklyuchat- ... 66607.html В Україні цього року опалювальний сезон почнеться, коли середньодобова температура 3 дні поспіль буде не вищою +8°. Опалення відключать весною, коли середньодобова температура за 3 дні перевищить це значення. І раніше і тепер 3 по 8: Ой+

Повідомлень: 5401 З нами з: 19.04.12 Подякував: 84 раз. Подякували: 845 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 08:07 барабашов написав: Ну так те 600грн в день на еду наши на НГ 21-22 трансформировались бы в нынешние 1000 на плюшки только, а не на все расходы тыща в день, если б не разнесли разнесли в пятницу 11.03.22 территорию, где я практику в 96м проходил и жена в 93-94 в отделе кадров Петровки работала

А сейчас в Баварии тысячи евро впритык на троих без аренды, коммуналки и машины естественно, стоит Патфайдер 95% времени и не дырчит больше чем полчаса на выхи

Так что жду от вас хоть какого то расписания трат в червонец в день на еду в ваших забугорьях Ну так те 600грн в день на еду наши на НГ 21-22 трансформировались бы в нынешние 1000 на плюшки только, а не на все расходы тыща в день, если б не разнесли разнесли в пятницу 11.03.22 территорию, где я практику в 96м проходил и жена в 93-94 в отделе кадров Петровки работалаА сейчас в Баварии тысячи евро впритык на троих без аренды, коммуналки и машины естественно, стоит Патфайдер 95% времени и не дырчит больше чем полчаса на выхиТак что жду от вас хоть какого то расписания трат в червонец в день на еду в ваших забугорьях

Слава тебе, Господи, что это не читают flyman и jump.

Они бы Вам рассказали про 600, про тысячу и про инфляцию! Слава тебе, Господи, что это не читаютОни бы Вам рассказали про 600, про тысячу и про инфляцию! akurt

Повідомлень: 7048 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2787 раз. Подякували: 944 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 08:31 Ой+ написав: І раніше і тепер 3 по 8:

І раніше і тепер 3 по 8:

Тож якби Україна опинилася на узбережжі Середземного моря, сиділи би так само без опалення і з пліснявою. Тож якби Україна опинилася на узбережжі Середземного моря, сиділи би так само без опалення і з пліснявою. Gastarbaiter Повідомлень: 2238 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 08:43 барабашов написав: Так что жду от вас хоть какого то расписания трат в червонец в день на еду в ваших забугорьях Так что жду от вас хоть какого то расписания трат в червонец в день на еду в ваших забугорьях

1. У нас всё-таки не Бавария, цены, думаю, пониже будут.

2. Отмена НДС на продукты тоже сделала свое дело (хотя уже вроде вернули).

3. В магазин ездили со списком. Жена предварительно смотрела буклеты различных сетей. А дальше заехали в один магазин, взяли по списку, заехали в другой, в третий. Реально на недельной закупке можно сэкономить было процентов 10-20. Соответственно, что-то бралось с запасом. Но опять же, это не значит, что нужно брать мешок гнилой картошки только потому, что на нее скидка.

4. Список продуктов расписывать не буду, уж увольте. 1. У нас всё-таки не Бавария, цены, думаю, пониже будут.2. Отмена НДС на продукты тоже сделала свое дело (хотя уже вроде вернули).3. В магазин ездили со списком. Жена предварительно смотрела буклеты различных сетей. А дальше заехали в один магазин, взяли по списку, заехали в другой, в третий. Реально на недельной закупке можно сэкономить было процентов 10-20. Соответственно, что-то бралось с запасом. Но опять же, это не значит, что нужно брать мешок гнилой картошки только потому, что на нее скидка.4. Список продуктов расписывать не буду, уж увольте. Gastarbaiter Повідомлень: 2238 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 08:48 Re: Еміграція, заробітчанство Wisznia2021 написав: якщо в Європі так просто купити житло- чому вся Німеччина сидить на оренді? якщо в Європі так просто купити житло- чому вся Німеччина сидить на оренді?

А Нідерланди всі сидять в іпотеці. Що з того? Чи Ви тут пишете про еміграцію, але не вистачає кваліфікації для місцевого ринку праці, але хочете жити в Парижі у власному житлі - так не буває, треба вибирати країну проживання по можливостям. А Нідерланди всі сидять в іпотеці. Що з того? Чи Ви тут пишете про еміграцію, але не вистачає кваліфікації для місцевого ринку праці, але хочете жити в Парижі у власному житлі - так не буває, треба вибирати країну проживання по можливостям. BIGor

Повідомлень: 6866 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1460 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 09:08 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Отмена НДС на продукты тоже сделала свое дело (хотя уже вроде вернули). Отмена НДС на продукты тоже сделала свое дело (хотя уже вроде вернули).

Глянув останній чек - сир, хліб, яблука, банани - ПДВ 0%. А от Кока-Кола, шоколад - 23%. Глянув останній чек - сир, хліб, яблука, банани - ПДВ 0%. А от Кока-Кола, шоколад - 23%. BIGor

Повідомлень: 6866 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1460 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 11:17 Re: Еміграція, заробітчанство Wisznia2021 написав: По младшему ребенку- все ок, старшая девочка ходит в интеграционний класс? По ценам в Испании- я в курсе: любимая страна для отдиха. Но для жизни ( Вам вже це писали)- я б не орієнтувалася на свою віддалену роботу- курортне місто- то для відпочинку( тому і ціни на нерухомість такі). Я тепер зрозуміла, чому Ви так пишете про доступність житла. Просто не поспішайте з нерухомістю рік- другий. В курортних містах, дуже часто, нерухомість ще й побудована з "картону"- взимку аж просвічується на вітру. І плєсень, бо волого і нема опалення. По младшему ребенку- все ок, старшая девочка ходит в интеграционний класс? По ценам в Испании- я в курсе: любимая страна для отдиха. Но для жизни ( Вам вже це писали)- я б не орієнтувалася на свою віддалену роботу- курортне місто- то для відпочинку( тому і ціни на нерухомість такі). Я тепер зрозуміла, чому Ви так пишете про доступність житла. Просто не поспішайте з нерухомістю рік- другий. В курортних містах, дуже часто, нерухомість ще й побудована з "картону"- взимку аж просвічується на вітру. І плєсень, бо волого і нема опалення.

Тут нет такого, типа "интеграционний класс". Вообще тут школы маленькие, нет всяких А-Б-В-Г-Д как у нас. Поэтому если 5 класс, то идешь со всеми в 5 класс. Но учителя норм, старшей часто отдельно на английском объясняют (лично для нее). И планшет выдают на уроках где все на английском есть.

За недвигу я жду пол года, как раз перезимую. Но пока 20-25 градусов, до декабря отоплением можно не париться. И даже когда похолодает, кондиционер на отопление я думаю спасет. Заодно посмотрю сколько за сезон выйдет ээ - в Украине мне отопление выходило 80уе месяц, посмотрим сколько тут кондер накрутит. Тут нет такого, типа "интеграционний класс". Вообще тут школы маленькие, нет всяких А-Б-В-Г-Д как у нас. Поэтому если 5 класс, то идешь со всеми в 5 класс. Но учителя норм, старшей часто отдельно на английском объясняют (лично для нее). И планшет выдают на уроках где все на английском есть.За недвигу я жду пол года, как раз перезимую. Но пока 20-25 градусов, до декабря отоплением можно не париться. И даже когда похолодает, кондиционер на отопление я думаю спасет. Заодно посмотрю сколько за сезон выйдет ээ - в Украине мне отопление выходило 80уе месяц, посмотрим сколько тут кондер накрутит. slonomag Повідомлень: 139 З нами з: 23.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 11:25 BIGor написав: andrijk777 написав: Gastarbaiter написав: А так м'ясо, овочі, фрукти, сири, йогурти, шоколад, печиво, якісь снеки. Середній сегмент, не аби що, тільки б найдешевше. А так м'ясо, овочі, фрукти, сири, йогурти, шоколад, печиво, якісь снеки. Середній сегмент, не аби що, тільки б найдешевше.

Ну не хватає 12000 на цей набір продуктів на 4 особи без економії. Якщо вам хватає - значить ви економите. Ну не хватає 12000 на цей набір продуктів на 4 особи без економії. Якщо вам хватає - значить ви економите.

Це Ви по цінам в Україні судите? Це Ви по цінам в Україні судите?

Я взагалі про Україну говорив(не Київ), а виявляється мова йшла про Польщу.

Ну якщо це Польща і судячи по постах людина веде чіткий облік + купляє по акціях - то це не просто економія, а достатньо серйозна економія.

Але вважає що "без особливих обмежень".

В кожного з нас суб'єктивна оцінка це очевидно, тому важно знайти спільний знаменник в таких питаннях.

І цей пост лишній раз підтвердило мою думку:

Gastarbaiter написав: В магазин ездили со списком. Жена предварительно смотрела буклеты различных сетей. А дальше заехали в один магазин, взяли по списку, заехали в другой, в третий. Реально на недельной закупке можно сэкономить было процентов 10-20. Жена предварительно смотрела буклеты различных сетей. А дальше заехали в один магазин, взяли по списку, заехали в другой, в третий. Реально на недельной закупке можно сэкономить было процентов 10-20. Я взагалі про Україну говорив(не Київ), а виявляється мова йшла про Польщу.Ну якщо це Польща і судячи по постах людина веде чіткий облік + купляє по акціях - то це не просто економія, а достатньо серйозна економія.Але вважає що "без особливих обмежень".В кожного з нас суб'єктивна оцінка це очевидно, тому важно знайти спільний знаменник в таких питаннях.І цей пост лишній раз підтвердило мою думку: andrijk777

Повідомлень: 4182 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 12:00 andrijk777 написав: Ну якщо це Польща і судячи по постах людина веде чіткий облік + купляє по акціях - то це не просто економія, а достатньо серйозна економія.

Але вважає що "без особливих обмежень".

В кожного з нас суб'єктивна оцінка це очевидно, тому важно знайти спільний знаменник в таких питаннях.

І цей пост лишній раз підтвердило мою думку:

Gastarbaiter написав: В магазин ездили со списком. Жена предварительно смотрела буклеты различных сетей. А дальше заехали в один магазин, взяли по списку, заехали в другой, в третий. Реально на недельной закупке можно сэкономить было процентов 10-20. Жена предварительно смотрела буклеты различных сетей. А дальше заехали в один магазин, взяли по списку, заехали в другой, в третий. Реально на недельной закупке можно сэкономить было процентов 10-20. Ну якщо це Польща і судячи по постах людина веде чіткий облік + купляє по акціях - то це не просто економія, а достатньо серйозна економія.Але вважає що "без особливих обмежень".В кожного з нас суб'єктивна оцінка це очевидно, тому важно знайти спільний знаменник в таких питаннях.І цей пост лишній раз підтвердило мою думку:

В моєму розумінні "обмеження" - це коли треба обирати: купити шоколадку чи м'ясо, купити філе чи стегно і т.п. А коли ти просто нагрібаєш собі тих шоколадок (улюблених) на 2 тижні тому що на них зараз акція, і на додачу 3-4 кг м'яса за 14 злотих замість регулярної ціни у 21 - то у чому обмеження? Що хотіли - то і купували. В моєму розумінні "обмеження" - це коли треба обирати: купити шоколадку чи м'ясо, купити філе чи стегно і т.п. А коли ти просто нагрібаєш собі тих шоколадок (улюблених) на 2 тижні тому що на них зараз акція, і на додачу 3-4 кг м'яса за 14 злотих замість регулярної ціни у 21 - то у чому обмеження? Що хотіли - то і купували. Gastarbaiter Повідомлень: 2238 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 212213214215 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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