|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лис, 2022 14:19
Gastarbaiter
Так 14 злотых - это какое мясо по акции?
Курс под пять сейчас у вас - в восемь с лишним раз ниже нашего - 110грн/кило и у нас полно чего взять можно, и филе даже по 125 куриное есть
Просто вы напираете на то, чтопрекрасно живёте на 10тку в день. Но не могут цены в Польше быть тотально на всё вдвое ниже чем в АТБ и Варусе у нас. Значит или рацион у вас немного советский, без изобилия овощей и мясо-сыров, или едите вы мало, допустим потому что все члены ваши семьи небольшие люди по 40-50-60кг весом и пищи вам много не надо
Если что - я по рациону в семье кума знаю что такое жлоб-меню типа «а мы пост соблюдаем, а от пиццы толстеют, а сырок в шоколаде ЦРУ для травли наших детей придумало» и как ребёнок выпрашивает шоколадку или печенье не весовое нижней ценовой категории у жлоба в магазине
Там и на 200 долларов в месяц живут и Пороха с Ющенко до сих пор на кухне матерят
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2654
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 лис, 2022 15:08
барабашов написав:
Ну, хамон не купували, може якісь дорогі сири чи преміальні цукерки. А так м'ясо, овочі, фрукти, сири, йогурти, шоколад, печиво, якісь снеки. Середній сегмент, не аби що, тільки б найдешевше. Звичайно, намагалися щось про акціях брати. Це трохи більше часу забирає, але і економія десь 15-20%.
Хотелось бы поподробнее отчёт, как можно прожить в Польше вчетверо на 10€/10$ в день ни в чём себя не урезая
Мы вчетвером до 24.02 жили на почти тысячу в день, правда полпачки сигарет, немного дорогого(гривен по 150 батл) вина и 2л пива мне не каждый день в эту тысячу входили
С оплатой коммуналки, телефонов, канистрой дизеля на месяц и оплатой онлайн английского обеим девкам по 9-10уе за занятие как раз тыща в день и тратилась[/quote]
Я років 5 тому, коли мешкав в Польщі, то витрачав 10 злотих в день, плюс оренда кавалірки біля 600 плюс комуналь 50..100, в залежності від пори року, тобто на місяць бюджет на 1 персону був 950...1000 злотих "на життя", включаючи проїзний на ГТ.
Нехай за 5 років інфляція десь 30%. І мінімалка тепер не 2000 а 3000
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29868
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1439 раз.
- Подякували: 2570 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 08 лис, 2022 15:12
Wisznia2021 написав:
Сьогодні обговорювали з українцями дуже болючу тему для всієї Європи, думаю,- ну для Німеччини, Іспанії, Італії, Греції - так точно. Грибок. Українці побачили в своїх будинках, де живуть, і щось вже почали здогадуватись. Але поки що - стадія отріцанія- типу, ми будемо жалуваться. Кому жалуваться? Дуже висока вологість, економія опалення, може, будинки побудовані " з гомна і палок"- хто зна? Але це - реально проблема, якої ми в Україні, якщо нормальними господарями були, то і не знали. Так і хочеться кожен раз повторювати: " ми дуже класно в Україні жили", але не цінували того: корупцію лелеяли, податки не платили, олігархів годували.
не так, а так:
був суспільний договір, що пересічені не качають права, а олігархи та влада крадуть державне і не лізуть в кишені пересічених та не обмежують їх свободи... але в хтось вирішив, що є особливими і можна все... от і маєм результат.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29868
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1439 раз.
- Подякували: 2570 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 08 лис, 2022 15:16
BIGor написав: Wisznia2021 написав:
якщо в Європі так просто купити житло- чому вся Німеччина сидить на оренді?
А Нідерланди всі сидять в іпотеці. Що з того? Чи Ви тут пишете про еміграцію, але не вистачає кваліфікації для місцевого ринку праці, але хочете жити в Парижі у власному житлі - так не буває, треба вибирати країну проживання по можливостям.
тому що вигідно:
- дешеве обслуговування іпотеки (відносно оренди)
- зменшення бази оподаткування на величину обслуговування іпотеки ...
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29868
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1439 раз.
- Подякували: 2570 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 08 лис, 2022 15:19
А це як? Я цього не розумію.
Gastarbaiter написав:
В моєму розумінні "обмеження" - це коли треба обирати: купити шоколадку чи м'ясо, купити філе чи стегно і т.п.
Ви не можете з'їсти 1кг шоколаду + 1кг м'яса! Ви може з'їсти або 1кг шоколаду або 1кг м'яса або 0,5кг шоколаду + 0,5кг м'яса. Розміри умовні. Як можна "купити шоколадку чи м'ясо"?
В моєму розумінні "обмеження" - це якщо ви купляєте свинину замість яловичини, тому що вона дешевша.
Або "серйозні обмеження" - це якщо ви купляєте курятину замість свинини, тому що вона ще дешевша.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4183
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|