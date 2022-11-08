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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 213214215216
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 14:19

Gastarbaiter
Так 14 злотых - это какое мясо по акции?
Курс под пять сейчас у вас - в восемь с лишним раз ниже нашего - 110грн/кило и у нас полно чего взять можно, и филе даже по 125 куриное есть
Просто вы напираете на то, чтопрекрасно живёте на 10тку в день. Но не могут цены в Польше быть тотально на всё вдвое ниже чем в АТБ и Варусе у нас. Значит или рацион у вас немного советский, без изобилия овощей и мясо-сыров, или едите вы мало, допустим потому что все члены ваши семьи небольшие люди по 40-50-60кг весом и пищи вам много не надо
Если что - я по рациону в семье кума знаю что такое жлоб-меню типа «а мы пост соблюдаем, а от пиццы толстеют, а сырок в шоколаде ЦРУ для травли наших детей придумало» и как ребёнок выпрашивает шоколадку или печенье не весовое нижней ценовой категории у жлоба в магазине
Там и на 200 долларов в месяц живут и Пороха с Ющенко до сих пор на кухне матерят
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 15:08

  барабашов написав:Ну, хамон не купували, може якісь дорогі сири чи преміальні цукерки. А так м'ясо, овочі, фрукти, сири, йогурти, шоколад, печиво, якісь снеки. Середній сегмент, не аби що, тільки б найдешевше. Звичайно, намагалися щось про акціях брати. Це трохи більше часу забирає, але і економія десь 15-20%.

Хотелось бы поподробнее отчёт, как можно прожить в Польше вчетверо на 10€/10$ в день ни в чём себя не урезая
Мы вчетвером до 24.02 жили на почти тысячу в день, правда полпачки сигарет, немного дорогого(гривен по 150 батл) вина и 2л пива мне не каждый день в эту тысячу входили
С оплатой коммуналки, телефонов, канистрой дизеля на месяц и оплатой онлайн английского обеим девкам по 9-10уе за занятие как раз тыща в день и тратилась[/quote]
Я років 5 тому, коли мешкав в Польщі, то витрачав 10 злотих в день, плюс оренда кавалірки біля 600 плюс комуналь 50..100, в залежності від пори року, тобто на місяць бюджет на 1 персону був 950...1000 злотих "на життя", включаючи проїзний на ГТ.
Нехай за 5 років інфляція десь 30%. І мінімалка тепер не 2000 а 3000
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 15:12

Не треба з хворої голови на здорову.

  Wisznia2021 написав:Сьогодні обговорювали з українцями дуже болючу тему для всієї Європи, думаю,- ну для Німеччини, Іспанії, Італії, Греції - так точно. Грибок. Українці побачили в своїх будинках, де живуть, і щось вже почали здогадуватись. Але поки що - стадія отріцанія- типу, ми будемо жалуваться. Кому жалуваться? Дуже висока вологість, економія опалення, може, будинки побудовані " з гомна і палок"- хто зна? Але це - реально проблема, якої ми в Україні, якщо нормальними господарями були, то і не знали. Так і хочеться кожен раз повторювати: " ми дуже класно в Україні жили", але не цінували того: корупцію лелеяли, податки не платили, олігархів годували.

не так, а так:
був суспільний договір, що пересічені не качають права, а олігархи та влада крадуть державне і не лізуть в кишені пересічених та не обмежують їх свободи... але в хтось вирішив, що є особливими і можна все... от і маєм результат.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 15:16

  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:якщо в Європі так просто купити житло- чому вся Німеччина сидить на оренді?

А Нідерланди всі сидять в іпотеці. Що з того? Чи Ви тут пишете про еміграцію, але не вистачає кваліфікації для місцевого ринку праці, але хочете жити в Парижі у власному житлі - так не буває, треба вибирати країну проживання по можливостям.

тому що вигідно:
- дешеве обслуговування іпотеки (відносно оренди)
- зменшення бази оподаткування на величину обслуговування іпотеки ...
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 15:19

  Gastarbaiter написав:В моєму розумінні "обмеження" - це коли треба обирати: купити шоколадку чи м'ясо, купити філе чи стегно і т.п.

А це як? Я цього не розумію. Ви не можете з'їсти 1кг шоколаду + 1кг м'яса! Ви може з'їсти або 1кг шоколаду або 1кг м'яса або 0,5кг шоколаду + 0,5кг м'яса. Розміри умовні. Як можна "купити шоколадку чи м'ясо"?
В моєму розумінні "обмеження" - це якщо ви купляєте свинину замість яловичини, тому що вона дешевша.
Або "серйозні обмеження" - це якщо ви купляєте курятину замість свинини, тому що вона ще дешевша.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 16:29

  andrijk777 написав:А це як? Я цього не розумію. Ви не можете з'їсти 1кг шоколаду + 1кг м'яса! Ви може з'їсти або 1кг шоколаду або 1кг м'яса або 0,5кг шоколаду + 0,5кг м'яса. Розміри умовні. Як можна "купити шоколадку чи м'ясо"?
В моєму розумінні "обмеження" - це якщо ви купляєте свинину замість яловичини, тому що вона дешевша.
Або "серйозні обмеження" - це якщо ви купляєте курятину замість свинини, тому що вона ще дешевша.

Дивна ви людина! Можна з'їсти просто 1 кг м'яса. А можна з'їсти 1 кг м'яса + 1 кг шоколаду.
Добре, вмовили. Доводиться в усьому себе обмежувати:
- у бік "органік" продуктів навіть не дивлюся
- яйця купую з вольєру, а не з вільного вигулу
- замість страусятини беремо індичку
- лосося на столі бачимо тільки раз на 2 тижні
- більше однієї пачки кабаносів під пиво не беру
- більше однієї шоколадки на день не з'їдаю.
А так серьйозно, спробував пригадати якісь продукти, які хотілося б купити, але від яких відмовлялися заради економії... Ну, окрім вже згаданого хамону чи манго з авіадоставки. Ну ще може якісь сири, якими не можу собі дозволити обіжратися.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 16:30

  Wisznia2021 написав:Сьогодні обговорювали з українцями дуже болючу тему для всієї Європи, думаю,- ну для Німеччини, Іспанії, Італії, Греції - так точно. Грибок. Українці побачили в своїх будинках, де живуть, і щось вже почали здогадуватись. Але поки що - стадія отріцанія- типу, ми будемо жалуваться. Кому жалуваться? Дуже висока вологість, економія опалення, може, будинки побудовані " з гомна і палок"- хто зна? Але це - реально проблема, якої ми в Україні, якщо нормальними господарями були, то і не знали. Так і хочеться кожен раз повторювати: " ми дуже класно в Україні жили", але не цінували того: корупцію лелеяли, податки не платили, олігархів годували.


Для меня загадка, почему Вы, в Германии, столкнулись с грибком. Это если речь идет о грибке на стенах, потолках и тд.
Ибо качество строительной химии в Германии = не одно из лучших, а САМОЕ лучшее в мире. И в качестве противогрибкового средства в нее идет добавка, называется фунгицид. ЕЕ можно отдельно купить, по крайней мере в Ёпе она свободно продавалась, стоит копейки.
Грибок, когда он уже есть, удаляется механически, то есть, его надо стереть/защлифовать и тп. А потом или обработать поверхность фунгицидом или покрасить, добавив в краску фунгицид. Я в своих личных ремонтах добавлял фунгицид дополнительно во все материалы, которые использовались в мокрых зонах.
Как вариант, люди, у которых грибок, живут в дешевом ренте и лендлорд не только не парился правильным применением материалов, но и привлечением специалистов, которые все знают как делать.
Повторюсь, НЕМЕЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ В МИРЕ.
Надо только грамотно ее применять. Она позволяет решать АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ задачи.
Даже самые фантастические.Хотя проблема грибка - это очень простая задачка.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 16:36

  Gastarbaiter написав:
  Wisznia2021 написав:економія опалення

То навіщо на опаленні економити? Вжарив на повну, ходи у самісіньких трусах - і грибка немає.
ПС. Якщо ви не в курсі, то в Греції, Італії, Іспанії опалення зазвичай взагалі відсутнє. Гріються взимку кондиціонерами, електрообігрівачами. Як вони жили раніше (до ери електрики) - взагалі не розумію. Хоча, якщо в тебе взимку за вікном +15, то дійсно - навіщо ті батареї та котли?
ПС. До речі, від якої температури в Україні централізоване опалення вмикали?


Если трое суток подряд средняя температура не превышала +8, если не ошибаюсь.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 16:57

  Gastarbaiter написав:А так серьйозно, спробував пригадати якісь продукти, які хотілося б купити, але від яких відмовлялися заради економії...

75Євро в місяць/на людину і вам хватає на усе що ви бажаєте? :D :D
Ну тут висновок тільки один - в вас просто маленька "хотєлка".
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