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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 213214215216 Додано: Вів 08 лис, 2022 14:19 Gastarbaiter

Так 14 злотых - это какое мясо по акции?

Курс под пять сейчас у вас - в восемь с лишним раз ниже нашего - 110грн/кило и у нас полно чего взять можно, и филе даже по 125 куриное есть

Просто вы напираете на то, чтопрекрасно живёте на 10тку в день. Но не могут цены в Польше быть тотально на всё вдвое ниже чем в АТБ и Варусе у нас. Значит или рацион у вас немного советский, без изобилия овощей и мясо-сыров, или едите вы мало, допустим потому что все члены ваши семьи небольшие люди по 40-50-60кг весом и пищи вам много не надо

Если что - я по рациону в семье кума знаю что такое жлоб-меню типа «а мы пост соблюдаем, а от пиццы толстеют, а сырок в шоколаде ЦРУ для травли наших детей придумало» и как ребёнок выпрашивает шоколадку или печенье не весовое нижней ценовой категории у жлоба в магазине

Там и на 200 долларов в месяц живут и Пороха с Ющенко до сих пор на кухне матерят барабашов Повідомлень: 2654 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 256 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 15:08 барабашов написав: Ну, хамон не купували, може якісь дорогі сири чи преміальні цукерки. А так м'ясо, овочі, фрукти, сири, йогурти, шоколад, печиво, якісь снеки. Середній сегмент, не аби що, тільки б найдешевше. Звичайно, намагалися щось про акціях брати. Це трохи більше часу забирає, але і економія десь 15-20%. Ну, хамон не купували, може якісь дорогі сири чи преміальні цукерки. А так м'ясо, овочі, фрукти, сири, йогурти, шоколад, печиво, якісь снеки. Середній сегмент, не аби що, тільки б найдешевше. Звичайно, намагалися щось про акціях брати. Це трохи більше часу забирає, але і економія десь 15-20%.

Хотелось бы поподробнее отчёт, как можно прожить в Польше вчетверо на 10€/10$ в день ни в чём себя не урезая

Мы вчетвером до 24.02 жили на почти тысячу в день, правда полпачки сигарет, немного дорогого(гривен по 150 батл) вина и 2л пива мне не каждый день в эту тысячу входили

С оплатой коммуналки, телефонов, канистрой дизеля на месяц и оплатой онлайн английского обеим девкам по 9-10уе за занятие как раз тыща в день и тратилась[/quote]

Я років 5 тому, коли мешкав в Польщі, то витрачав 10 злотих в день, плюс оренда кавалірки біля 600 плюс комуналь 50..100, в залежності від пори року, тобто на місяць бюджет на 1 персону був 950...1000 злотих "на життя", включаючи проїзний на ГТ.

Нехай за 5 років інфляція десь 30%. І мінімалка тепер не 2000 а 3000 Хотелось бы поподробнее отчёт, как можно прожить в Польше вчетверо на 10€/10$ в день ни в чём себя не урезаяМы вчетвером до 24.02 жили на почти тысячу в день, правда полпачки сигарет, немного дорогого(гривен по 150 батл) вина и 2л пива мне не каждый день в эту тысячу входилиС оплатой коммуналки, телефонов, канистрой дизеля на месяц и оплатой онлайн английского обеим девкам по 9-10уе за занятие как раз тыща в день и тратилась[/quote]Я років 5 тому, коли мешкав в Польщі, то витрачав 10 злотих в день, плюс оренда кавалірки біля 600 плюс комуналь 50..100, в залежності від пори року, тобто на місяць бюджет на 1 персону був 950...1000 злотих "на життя", включаючи проїзний на ГТ.Нехай за 5 років інфляція десь 30%. І мінімалка тепер не 2000 а 3000 flyman

Повідомлень: 29871 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1439 раз. Подякували: 2570 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 15:12 Не треба з хворої голови на здорову. Wisznia2021 написав: Сьогодні обговорювали з українцями дуже болючу тему для всієї Європи, думаю,- ну для Німеччини, Іспанії, Італії, Греції - так точно. Грибок. Українці побачили в своїх будинках, де живуть, і щось вже почали здогадуватись. Але поки що - стадія отріцанія- типу, ми будемо жалуваться. Кому жалуваться? Дуже висока вологість, економія опалення, може, будинки побудовані " з гомна і палок"- хто зна? Але це - реально проблема, якої ми в Україні, якщо нормальними господарями були, то і не знали. Так і хочеться кожен раз повторювати: " ми дуже класно в Україні жили", але не цінували того: корупцію лелеяли, податки не платили, олігархів годували. Сьогодні обговорювали з українцями дуже болючу тему для всієї Європи, думаю,- ну для Німеччини, Іспанії, Італії, Греції - так точно. Грибок. Українці побачили в своїх будинках, де живуть, і щось вже почали здогадуватись. Але поки що - стадія отріцанія- типу, ми будемо жалуваться. Кому жалуваться? Дуже висока вологість, економія опалення, може, будинки побудовані " з гомна і палок"- хто зна? Але це - реально проблема, якої ми в Україні, якщо нормальними господарями були, то і не знали. Так і хочеться кожен раз повторювати: " ми дуже класно в Україні жили", але не цінували того: корупцію лелеяли, податки не платили, олігархів годували.

не так, а так:

був суспільний договір, що пересічені не качають права, а олігархи та влада крадуть державне і не лізуть в кишені пересічених та не обмежують їх свободи... але в хтось вирішив, що є особливими і можна все... от і маєм результат. не так, а так:був суспільний договір, що пересічені не качають права, а олігархи та влада крадуть державне і не лізуть в кишені пересічених та не обмежують їх свободи... але в хтось вирішив, що є особливими і можна все... от і маєм результат. flyman

Повідомлень: 29871 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1439 раз. Подякували: 2570 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 15:16 BIGor написав: Wisznia2021 написав: якщо в Європі так просто купити житло- чому вся Німеччина сидить на оренді? якщо в Європі так просто купити житло- чому вся Німеччина сидить на оренді?

А Нідерланди всі сидять в іпотеці. Що з того? Чи Ви тут пишете про еміграцію, але не вистачає кваліфікації для місцевого ринку праці, але хочете жити в Парижі у власному житлі - так не буває, треба вибирати країну проживання по можливостям. А Нідерланди всі сидять в іпотеці. Що з того? Чи Ви тут пишете про еміграцію, але не вистачає кваліфікації для місцевого ринку праці, але хочете жити в Парижі у власному житлі - так не буває, треба вибирати країну проживання по можливостям.

тому що вигідно:

- дешеве обслуговування іпотеки (відносно оренди)

- зменшення бази оподаткування на величину обслуговування іпотеки ... тому що вигідно:- дешеве обслуговування іпотеки (відносно оренди)- зменшення бази оподаткування на величину обслуговування іпотеки ... flyman

Повідомлень: 29871 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1439 раз. Подякували: 2570 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 15:19 Gastarbaiter написав: В моєму розумінні "обмеження" - це коли треба обирати: купити шоколадку чи м'ясо, купити філе чи стегно і т.п. В моєму розумінні "обмеження" - це коли треба обирати: купити шоколадку чи м'ясо, купити філе чи стегно і т.п.

А це як? Я цього не розумію. Ви не можете з'їсти 1кг шоколаду + 1кг м'яса! Ви може з'їсти або 1кг шоколаду або 1кг м'яса або 0,5кг шоколаду + 0,5кг м'яса. Розміри умовні. Як можна "купити шоколадку чи м'ясо"?

В моєму розумінні "обмеження" - це якщо ви купляєте свинину замість яловичини, тому що вона дешевша.

Або "серйозні обмеження" - це якщо ви купляєте курятину замість свинини, тому що вона ще дешевша. Ви не можете з'їсти 1кг шоколаду + 1кг м'яса! Ви може з'їсти або 1кг шоколаду або 1кг м'яса або 0,5кг шоколаду + 0,5кг м'яса. Розміри умовні. Як можна "купити шоколадку чи м'ясо"?В моєму розумінні "обмеження" - це якщо ви купляєте свинину замість яловичини, тому що вона дешевша.Або "серйозні обмеження" - це якщо ви купляєте курятину замість свинини, тому що вона ще дешевша. andrijk777

Повідомлень: 4184 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 16:29 andrijk777 написав: А це як? Я цього не розумію. Ви не можете з'їсти 1кг шоколаду + 1кг м'яса! Ви може з'їсти або 1кг шоколаду або 1кг м'яса або 0,5кг шоколаду + 0,5кг м'яса. Розміри умовні. Як можна "купити шоколадку чи м'ясо"?

В моєму розумінні "обмеження" - це якщо ви купляєте свинину замість яловичини, тому що вона дешевша.

Або "серйозні обмеження" - це якщо ви купляєте курятину замість свинини, тому що вона ще дешевша. Ви не можете з'їсти 1кг шоколаду + 1кг м'яса! Ви може з'їсти або 1кг шоколаду або 1кг м'яса або 0,5кг шоколаду + 0,5кг м'яса. Розміри умовні. Як можна "купити шоколадку чи м'ясо"?В моєму розумінні "обмеження" - це якщо ви купляєте свинину замість яловичини, тому що вона дешевша.Або "серйозні обмеження" - це якщо ви купляєте курятину замість свинини, тому що вона ще дешевша.

Дивна ви людина! Можна з'їсти просто 1 кг м'яса. А можна з'їсти 1 кг м'яса + 1 кг шоколаду.

Добре, вмовили. Доводиться в усьому себе обмежувати:

- у бік "органік" продуктів навіть не дивлюся

- яйця купую з вольєру, а не з вільного вигулу

- замість страусятини беремо індичку

- лосося на столі бачимо тільки раз на 2 тижні

- більше однієї пачки кабаносів під пиво не беру

- більше однієї шоколадки на день не з'їдаю.

А так серьйозно, спробував пригадати якісь продукти, які хотілося б купити, але від яких відмовлялися заради економії... Ну, окрім вже згаданого хамону чи манго з авіадоставки. Ну ще може якісь сири, якими не можу собі дозволити обіжратися. Дивна ви людина! Можна з'їсти просто 1 кг м'яса. А можна з'їсти 1 кг м'яса + 1 кг шоколаду.Добре, вмовили. Доводиться в усьому себе обмежувати:- у бік "органік" продуктів навіть не дивлюся- яйця купую з вольєру, а не з вільного вигулу- замість страусятини беремо індичку- лосося на столі бачимо тільки раз на 2 тижні- більше однієї пачки кабаносів під пиво не беру- більше однієї шоколадки на день не з'їдаю.А так серьйозно, спробував пригадати якісь продукти, які хотілося б купити, але від яких відмовлялися заради економії... Ну, окрім вже згаданого хамону чи манго з авіадоставки. Ну ще може якісь сири, якими не можу собі дозволити обіжратися. Gastarbaiter Повідомлень: 2239 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 16:30 Wisznia2021 написав: Сьогодні обговорювали з українцями дуже болючу тему для всієї Європи, думаю,- ну для Німеччини, Іспанії, Італії, Греції - так точно. Грибок. Українці побачили в своїх будинках, де живуть, і щось вже почали здогадуватись. Але поки що - стадія отріцанія- типу, ми будемо жалуваться. Кому жалуваться? Дуже висока вологість, економія опалення, може, будинки побудовані " з гомна і палок"- хто зна? Але це - реально проблема, якої ми в Україні, якщо нормальними господарями були, то і не знали. Так і хочеться кожен раз повторювати: " ми дуже класно в Україні жили", але не цінували того: корупцію лелеяли, податки не платили, олігархів годували. Сьогодні обговорювали з українцями дуже болючу тему для всієї Європи, думаю,- ну для Німеччини, Іспанії, Італії, Греції - так точно. Грибок. Українці побачили в своїх будинках, де живуть, і щось вже почали здогадуватись. Але поки що - стадія отріцанія- типу, ми будемо жалуваться. Кому жалуваться? Дуже висока вологість, економія опалення, може, будинки побудовані " з гомна і палок"- хто зна? Але це - реально проблема, якої ми в Україні, якщо нормальними господарями були, то і не знали. Так і хочеться кожен раз повторювати: " ми дуже класно в Україні жили", але не цінували того: корупцію лелеяли, податки не платили, олігархів годували.



Для меня загадка, почему Вы, в Германии, столкнулись с грибком. Это если речь идет о грибке на стенах, потолках и тд.

Ибо качество строительной химии в Германии = не одно из лучших, а САМОЕ лучшее в мире. И в качестве противогрибкового средства в нее идет добавка, называется фунгицид. ЕЕ можно отдельно купить, по крайней мере в Ёпе она свободно продавалась, стоит копейки.

Грибок, когда он уже есть, удаляется механически, то есть, его надо стереть/защлифовать и тп. А потом или обработать поверхность фунгицидом или покрасить, добавив в краску фунгицид. Я в своих личных ремонтах добавлял фунгицид дополнительно во все материалы, которые использовались в мокрых зонах.

Как вариант, люди, у которых грибок, живут в дешевом ренте и лендлорд не только не парился правильным применением материалов, но и привлечением специалистов, которые все знают как делать.

Повторюсь, НЕМЕЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ В МИРЕ.

Надо только грамотно ее применять. Она позволяет решать АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ задачи.

Даже самые фантастические.Хотя проблема грибка - это очень простая задачка. Для меня загадка, почему Вы, в Германии, столкнулись с грибком. Это если речь идет о грибке на стенах, потолках и тд.Ибо качество строительной химии в Германии = не одно из лучших, а САМОЕ лучшее в мире. И в качестве противогрибкового средства в нее идет добавка, называется фунгицид. ЕЕ можно отдельно купить, по крайней мере в Ёпе она свободно продавалась, стоит копейки.Грибок, когда он уже есть, удаляется механически, то есть, его надо стереть/защлифовать и тп. А потом или обработать поверхность фунгицидом или покрасить, добавив в краску фунгицид. Я в своих личных ремонтах добавлял фунгицид дополнительно во все материалы, которые использовались в мокрых зонах.Как вариант, люди, у которых грибок, живут в дешевом ренте и лендлорд не только не парился правильным применением материалов, но и привлечением специалистов, которые все знают как делать.Повторюсь, НЕМЕЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ В МИРЕ.Надо только грамотно ее применять. Она позволяет решать АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ задачи.Даже самые фантастические.Хотя проблема грибка - это очень простая задачка. rjkz

Повідомлень: 13942 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7267 раз. Подякували: 4368 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 16:36 Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав: економія опалення економія опалення

То навіщо на опаленні економити? Вжарив на повну, ходи у самісіньких трусах - і грибка немає.

ПС. Якщо ви не в курсі, то в Греції, Італії, Іспанії опалення зазвичай взагалі відсутнє. Гріються взимку кондиціонерами, електрообігрівачами. Як вони жили раніше (до ери електрики) - взагалі не розумію. Хоча, якщо в тебе взимку за вікном +15, то дійсно - навіщо ті батареї та котли?

ПС. До речі, від якої температури в Україні централізоване опалення вмикали? То навіщо на опаленні економити? Вжарив на повну, ходи у самісіньких трусах - і грибка немає.ПС. Якщо ви не в курсі, то в Греції, Італії, Іспанії опалення зазвичай взагалі відсутнє. Гріються взимку кондиціонерами, електрообігрівачами. Як вони жили раніше (до ери електрики) - взагалі не розумію. Хоча, якщо в тебе взимку за вікном +15, то дійсно - навіщо ті батареї та котли?ПС. До речі, від якої температури в Україні централізоване опалення вмикали?



Если трое суток подряд средняя температура не превышала +8, если не ошибаюсь. Если трое суток подряд средняя температура не превышала +8, если не ошибаюсь. rjkz

Повідомлень: 13942 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7267 раз. Подякували: 4368 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 16:57 Gastarbaiter написав: А так серьйозно, спробував пригадати якісь продукти, які хотілося б купити, але від яких відмовлялися заради економії... А так серьйозно, спробував пригадати якісь продукти, які хотілося б купити, але від яких відмовлялися заради економії...

75Євро в місяць/на людину і вам хватає на усе що ви бажаєте?

Ну тут висновок тільки один - в вас просто маленька "хотєлка". 75Євро в місяць/на людину і вам хватає на усе що ви бажаєте?Ну тут висновок тільки один - в вас просто маленька "хотєлка". andrijk777

Повідомлень: 4184 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 213214215216 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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