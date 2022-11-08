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#<1 ... 214215216217 Додано: Вів 08 лис, 2022 18:36 rjkz написав: Wisznia2021 написав: Сьогодні обговорювали з українцями дуже болючу тему для всієї Європи, думаю,- ну для Німеччини, Іспанії, Італії, Греції - так точно. Грибок. Українці побачили в своїх будинках, де живуть, і щось вже почали здогадуватись. Але поки що - стадія отріцанія- типу, ми будемо жалуваться. Кому жалуваться? Дуже висока вологість, економія опалення, може, будинки побудовані " з гомна і палок"- хто зна? Але це - реально проблема, якої ми в Україні, якщо нормальними господарями були, то і не знали. Так і хочеться кожен раз повторювати: " ми дуже класно в Україні жили", але не цінували того: корупцію лелеяли, податки не платили, олігархів годували. Сьогодні обговорювали з українцями дуже болючу тему для всієї Європи, думаю,- ну для Німеччини, Іспанії, Італії, Греції - так точно. Грибок. Українці побачили в своїх будинках, де живуть, і щось вже почали здогадуватись. Але поки що - стадія отріцанія- типу, ми будемо жалуваться. Кому жалуваться? Дуже висока вологість, економія опалення, може, будинки побудовані " з гомна і палок"- хто зна? Але це - реально проблема, якої ми в Україні, якщо нормальними господарями були, то і не знали. Так і хочеться кожен раз повторювати: " ми дуже класно в Україні жили", але не цінували того: корупцію лелеяли, податки не платили, олігархів годували.



Для меня загадка, почему Вы, в Германии, столкнулись с грибком. Это если речь идет о грибке на стенах, потолках и тд.

Ибо качество строительной химии в Германии = не одно из лучших, а САМОЕ лучшее в мире. И в качестве противогрибкового средства в нее идет добавка, называется фунгицид. ЕЕ можно отдельно купить, по крайней мере в Ёпе она свободно продавалась, стоит копейки.

Грибок, когда он уже есть, удаляется механически, то есть, его надо стереть/защлифовать и тп. А потом или обработать поверхность фунгицидом или покрасить, добавив в краску фунгицид. Я в своих личных ремонтах добавлял фунгицид дополнительно во все материалы, которые использовались в мокрых зонах.

Как вариант, люди, у которых грибок, живут в дешевом ренте и лендлорд не только не парился правильным применением материалов, но и привлечением специалистов, которые все знают как делать.

Повторюсь, НЕМЕЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ В МИРЕ.

Надо только грамотно ее применять. Она позволяет решать АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ задачи.

Даже самые фантастические.Хотя проблема грибка - это очень простая задачка. Для меня загадка, почему Вы, в Германии, столкнулись с грибком. Это если речь идет о грибке на стенах, потолках и тд.Ибо качество строительной химии в Германии = не одно из лучших, а САМОЕ лучшее в мире. И в качестве противогрибкового средства в нее идет добавка, называется фунгицид. ЕЕ можно отдельно купить, по крайней мере в Ёпе она свободно продавалась, стоит копейки.Грибок, когда он уже есть, удаляется механически, то есть, его надо стереть/защлифовать и тп. А потом или обработать поверхность фунгицидом или покрасить, добавив в краску фунгицид. Я в своих личных ремонтах добавлял фунгицид дополнительно во все материалы, которые использовались в мокрых зонах.Как вариант, люди, у которых грибок, живут в дешевом ренте и лендлорд не только не парился правильным применением материалов, но и привлечением специалистов, которые все знают как делать.Повторюсь, НЕМЕЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ В МИРЕ.Надо только грамотно ее применять. Она позволяет решать АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ задачи.Даже самые фантастические.Хотя проблема грибка - это очень простая задачка.

Видимо, проблема в климате, а химия помогает лишь на врем'я. Очень сиро, я первий раз в жизни видела уровень влажности( на приборе)- 100. А норма до 60. Просто в турпоездках и в оренде не( всегда) замечаем єто. Даже ви. Хотя мне об єтом лет 11 назад говорила баришня( украинка) на рецепции в отеле в Испании. Я тогда пропустила єто мимо. А потом поняла, что- таки проблема. И єто я на юге Германии. Что говорить про Гамбург и иже с ним. Але, думаю, не зовсім правильно " виводити" грибок- це можна зробити один раз. Треба прибрати причину його появи. Розібратися і прибрати. В мене в Києві в договорах оренди прописано, що після купання залишати двері в ванну на деякий час відкритими, дверцятв від пралки теж відкритими. Але розумію, що це робиться тільки перед моїм відвідуванням. Видимо, проблема в климате, а химия помогает лишь на врем'я. Очень сиро, я первий раз в жизни видела уровень влажности( на приборе)- 100. А норма до 60. Просто в турпоездках и в оренде не( всегда) замечаем єто. Даже ви. Хотя мне об єтом лет 11 назад говорила баришня( украинка) на рецепции в отеле в Испании. Я тогда пропустила єто мимо. А потом поняла, что- таки проблема. И єто я на юге Германии. Что говорить про Гамбург и иже с ним. Але, думаю, не зовсім правильно " виводити" грибок- це можна зробити один раз. Треба прибрати причину його появи. Розібратися і прибрати. В мене в Києві в договорах оренди прописано, що після купання залишати двері в ванну на деякий час відкритими, дверцятв від пралки теж відкритими. Але розумію, що це робиться тільки перед моїм відвідуванням. Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Вів 08 лис, 2022 18:50, всього редагувалось 1 раз. Wisznia2021 Повідомлень: 164 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 18:42 Frant написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав: Сьогодні обговорювали з українцями дуже болючу тему для всієї Європи, думаю,- ну для Німеччини, Іспанії, Італії, Греції - так точно. Грибок. Українці побачили в своїх будинках, де живуть, і щось вже почали здогадуватись. Але поки що - стадія отріцанія- типу, ми будемо жалуваться. Кому жалуваться? Дуже висока вологість, економія опалення, може, будинки побудовані " з гомна і палок"- хто зна? Але це - реально проблема, якої ми в Україні, якщо нормальними господарями були, то і не знали. Так і хочеться кожен раз повторювати: " ми дуже класно в Україні жили", але не цінували того: корупцію лелеяли, податки не платили, олігархів годували. Сьогодні обговорювали з українцями дуже болючу тему для всієї Європи, думаю,- ну для Німеччини, Іспанії, Італії, Греції - так точно. Грибок. Українці побачили в своїх будинках, де живуть, і щось вже почали здогадуватись. Але поки що - стадія отріцанія- типу, ми будемо жалуваться. Кому жалуваться? Дуже висока вологість, економія опалення, може, будинки побудовані " з гомна і палок"- хто зна? Але це - реально проблема, якої ми в Україні, якщо нормальними господарями були, то і не знали. Так і хочеться кожен раз повторювати: " ми дуже класно в Україні жили", але не цінували того: корупцію лелеяли, податки не платили, олігархів годували.



Для меня загадка, почему Вы, в Германии, столкнулись с грибком. Это если речь идет о грибке на стенах, потолках и тд.

Ибо качество строительной химии в Германии = не одно из лучших, а САМОЕ лучшее в мире. И в качестве противогрибкового средства в нее идет добавка, называется фунгицид. ЕЕ можно отдельно купить, по крайней мере в Ёпе она свободно продавалась, стоит копейки.

Грибок, когда он уже есть, удаляется механически, то есть, его надо стереть/защлифовать и тп. А потом или обработать поверхность фунгицидом или покрасить, добавив в краску фунгицид. Я в своих личных ремонтах добавлял фунгицид дополнительно во все материалы, которые использовались в мокрых зонах.

Как вариант, люди, у которых грибок, живут в дешевом ренте и лендлорд не только не парился правильным применением материалов, но и привлечением специалистов, которые все знают как делать.

Повторюсь, НЕМЕЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ В МИРЕ.

Надо только грамотно ее применять. Она позволяет решать АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ задачи.

Даже самые фантастические.Хотя проблема грибка - это очень простая задачка. Для меня загадка, почему Вы, в Германии, столкнулись с грибком. Это если речь идет о грибке на стенах, потолках и тд.Ибо качество строительной химии в Германии = не одно из лучших, а САМОЕ лучшее в мире. И в качестве противогрибкового средства в нее идет добавка, называется фунгицид. ЕЕ можно отдельно купить, по крайней мере в Ёпе она свободно продавалась, стоит копейки.Грибок, когда он уже есть, удаляется механически, то есть, его надо стереть/защлифовать и тп. А потом или обработать поверхность фунгицидом или покрасить, добавив в краску фунгицид. Я в своих личных ремонтах добавлял фунгицид дополнительно во все материалы, которые использовались в мокрых зонах.Как вариант, люди, у которых грибок, живут в дешевом ренте и лендлорд не только не парился правильным применением материалов, но и привлечением специалистов, которые все знают как делать.Повторюсь, НЕМЕЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ В МИРЕ.Надо только грамотно ее применять. Она позволяет решать АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ задачи.Даже самые фантастические.Хотя проблема грибка - это очень простая задачка.



Будівельний грибок виникає лише на вологих поверхнях!

При наявності вентиляції жодного грибка не може бути, немає умов. Будівельний грибок виникає лише на вологих поверхнях!При наявності вентиляції жодного грибка не може бути, немає умов.

В договорах оренди прописують ( не всі) кількість і довжину провітрювання квартири в день. Навіть так. Але наші не розуміють, як взимку можна відкрити вікно і зробити сквозняк. В договорах оренди прописують ( не всі) кількість і довжину провітрювання квартири в день. Навіть так. Але наші не розуміють, як взимку можна відкрити вікно і зробити сквозняк. Wisznia2021 Повідомлень: 164 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 18:42 У мну в цоколе в доме влажновато было, поставил осушитель воздуха Онлайн маслает Было около 75-80% влажности, сейчас 50.За сутки сливаю 4 л воды. Bolt Повідомлень: 1366 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 89 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 18:45 Wisznia2021 написав: rjkz написав: Для меня загадка, почему Вы, в Германии, столкнулись с грибком. Это если речь идет о грибке на стенах, потолках и тд.

Ибо качество строительной химии в Германии = не одно из лучших, а САМОЕ лучшее в мире. И в качестве противогрибкового средства в нее идет добавка, называется фунгицид. ЕЕ можно отдельно купить, по крайней мере в Ёпе она свободно продавалась, стоит копейки.

Грибок, когда он уже есть, удаляется механически, то есть, его надо стереть/защлифовать и тп. А потом или обработать поверхность фунгицидом или покрасить, добавив в краску фунгицид. Я в своих личных ремонтах добавлял фунгицид дополнительно во все материалы, которые использовались в мокрых зонах.

Как вариант, люди, у которых грибок, живут в дешевом ренте и лендлорд не только не парился правильным применением материалов, но и привлечением специалистов, которые все знают как делать.

Повторюсь, НЕМЕЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ В МИРЕ.

Надо только грамотно ее применять. Она позволяет решать АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ задачи.

Даже самые фантастические.Хотя проблема грибка - это очень простая задачка. Для меня загадка, почему Вы, в Германии, столкнулись с грибком. Это если речь идет о грибке на стенах, потолках и тд.Ибо качество строительной химии в Германии = не одно из лучших, а САМОЕ лучшее в мире. И в качестве противогрибкового средства в нее идет добавка, называется фунгицид. ЕЕ можно отдельно купить, по крайней мере в Ёпе она свободно продавалась, стоит копейки.Грибок, когда он уже есть, удаляется механически, то есть, его надо стереть/защлифовать и тп. А потом или обработать поверхность фунгицидом или покрасить, добавив в краску фунгицид. Я в своих личных ремонтах добавлял фунгицид дополнительно во все материалы, которые использовались в мокрых зонах.Как вариант, люди, у которых грибок, живут в дешевом ренте и лендлорд не только не парился правильным применением материалов, но и привлечением специалистов, которые все знают как делать.Повторюсь, НЕМЕЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ В МИРЕ.Надо только грамотно ее применять. Она позволяет решать АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ задачи.Даже самые фантастические.Хотя проблема грибка - это очень простая задачка.

Видимо, проблема в климате, а химия помогает лишь на врем'я. Очень сиро, я первий раз в жизни видела уровень влажности( на приборе)- 100. А норма до 60. Просто в турпоездках и в оренде не( всегда) замечаем єто. Даже ви. Хотя мне об єтом лет 11 назад говорила баришня( украинка) на рецепции в отеле в Испании. Я тогда пропустила єто мимо. А потом поняла, что- таки проблема. И єто я на юге Германии. Что говорить про Гамбург и иже с ним Видимо, проблема в климате, а химия помогает лишь на врем'я. Очень сиро, я первий раз в жизни видела уровень влажности( на приборе)- 100. А норма до 60. Просто в турпоездках и в оренде не( всегда) замечаем єто. Даже ви. Хотя мне об єтом лет 11 назад говорила баришня( украинка) на рецепции в отеле в Испании. Я тогда пропустила єто мимо. А потом поняла, что- таки проблема. И єто я на юге Германии. Что говорить про Гамбург и иже с ним

Чтобы влажность в доме была 100% нужно одно из двух:

1) отсутствие отопления - т.е. температура внутри такая же, как и снаружи

2) отсутствие вентиляции - т.е. варка супа в кастрюле без крышки, душ горячей водой с герметично закрытыми окнами и дверями и накоплением влаги в помещении.

Какой ваш вариант? Чтобы влажность в доме была 100% нужно одно из двух:1) отсутствие отопления - т.е. температура внутри такая же, как и снаружи2) отсутствие вентиляции - т.е. варка супа в кастрюле без крышки, душ горячей водой с герметично закрытыми окнами и дверями и накоплением влаги в помещении.Какой ваш вариант? anduzenko

Повідомлень: 89 З нами з: 18.10.17 Подякував: 29 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 19:23 anduzenko написав: Чтобы влажность в доме была 100% нужно одно из двух:

1) отсутствие отопления - т.е. температура внутри такая же, как и снаружи

2) отсутствие вентиляции - т.е. варка супа в кастрюле без крышки, душ горячей водой с герметично закрытыми окнами и дверями и накоплением влаги в помещении.

Какой ваш вариант? Чтобы влажность в доме была 100% нужно одно из двух:1) отсутствие отопления - т.е. температура внутри такая же, как и снаружи2) отсутствие вентиляции - т.е. варка супа в кастрюле без крышки, душ горячей водой с герметично закрытыми окнами и дверями и накоплением влаги в помещении.Какой ваш вариант?

В Германии распространен третий вариант:

Вентиляция зашита гипсокартоном и заштукатурена нафиг с целью энергосбережения. А вытяжка на кухне маслает через фильтр... та-дамм! и выбрасывает воздух в ту же самую кухню. В Германии распространен третий вариант:Вентиляция зашита гипсокартоном и заштукатурена нафиг с целью энергосбережения. А вытяжка на кухне маслает через фильтр... та-дамм! и выбрасывает воздух в ту же самую кухню. antey1969 1

Повідомлень: 11542 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1576 раз. Подякували: 3450 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 19:23 Frant написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав: Сьогодні обговорювали з українцями дуже болючу тему для всієї Європи, думаю,- ну для Німеччини, Іспанії, Італії, Греції - так точно. Грибок. Українці побачили в своїх будинках, де живуть, і щось вже почали здогадуватись. Але поки що - стадія отріцанія- типу, ми будемо жалуваться. Кому жалуваться? Дуже висока вологість, економія опалення, може, будинки побудовані " з гомна і палок"- хто зна? Але це - реально проблема, якої ми в Україні, якщо нормальними господарями були, то і не знали. Так і хочеться кожен раз повторювати: " ми дуже класно в Україні жили", але не цінували того: корупцію лелеяли, податки не платили, олігархів годували. Сьогодні обговорювали з українцями дуже болючу тему для всієї Європи, думаю,- ну для Німеччини, Іспанії, Італії, Греції - так точно. Грибок. Українці побачили в своїх будинках, де живуть, і щось вже почали здогадуватись. Але поки що - стадія отріцанія- типу, ми будемо жалуваться. Кому жалуваться? Дуже висока вологість, економія опалення, може, будинки побудовані " з гомна і палок"- хто зна? Але це - реально проблема, якої ми в Україні, якщо нормальними господарями були, то і не знали. Так і хочеться кожен раз повторювати: " ми дуже класно в Україні жили", але не цінували того: корупцію лелеяли, податки не платили, олігархів годували.



Для меня загадка, почему Вы, в Германии, столкнулись с грибком. Это если речь идет о грибке на стенах, потолках и тд.

Ибо качество строительной химии в Германии = не одно из лучших, а САМОЕ лучшее в мире. И в качестве противогрибкового средства в нее идет добавка, называется фунгицид. ЕЕ можно отдельно купить, по крайней мере в Ёпе она свободно продавалась, стоит копейки.

Грибок, когда он уже есть, удаляется механически, то есть, его надо стереть/защлифовать и тп. А потом или обработать поверхность фунгицидом или покрасить, добавив в краску фунгицид. Я в своих личных ремонтах добавлял фунгицид дополнительно во все материалы, которые использовались в мокрых зонах.

Как вариант, люди, у которых грибок, живут в дешевом ренте и лендлорд не только не парился правильным применением материалов, но и привлечением специалистов, которые все знают как делать.

Повторюсь, НЕМЕЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ В МИРЕ.

Надо только грамотно ее применять. Она позволяет решать АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ задачи.

Даже самые фантастические.Хотя проблема грибка - это очень простая задачка. Для меня загадка, почему Вы, в Германии, столкнулись с грибком. Это если речь идет о грибке на стенах, потолках и тд.Ибо качество строительной химии в Германии = не одно из лучших, а САМОЕ лучшее в мире. И в качестве противогрибкового средства в нее идет добавка, называется фунгицид. ЕЕ можно отдельно купить, по крайней мере в Ёпе она свободно продавалась, стоит копейки.Грибок, когда он уже есть, удаляется механически, то есть, его надо стереть/защлифовать и тп. А потом или обработать поверхность фунгицидом или покрасить, добавив в краску фунгицид. Я в своих личных ремонтах добавлял фунгицид дополнительно во все материалы, которые использовались в мокрых зонах.Как вариант, люди, у которых грибок, живут в дешевом ренте и лендлорд не только не парился правильным применением материалов, но и привлечением специалистов, которые все знают как делать.Повторюсь, НЕМЕЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ В МИРЕ.Надо только грамотно ее применять. Она позволяет решать АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ задачи.Даже самые фантастические.Хотя проблема грибка - это очень простая задачка.



Будівельний грибок виникає лише на вологих поверхнях!

При наявності вентиляції жодного грибка не може бути, немає умов. Будівельний грибок виникає лише на вологих поверхнях!При наявності вентиляції жодного грибка не може бути, немає умов.



Фунгицид не дает появляться и размножаться грибку. И пофиг на вентиляцию и влажные поверхности.

Я его и в фугу добавлял в краску и даже шпаклевку в мокрых зонах.

Ладно, жто тема другой ветки. Фунгицид не дает появляться и размножаться грибку. И пофиг на вентиляцию и влажные поверхности.Я его и в фугу добавлял в краску и даже шпаклевку в мокрых зонах.Ладно, жто тема другой ветки. rjkz

Повідомлень: 13944 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7267 раз. Подякували: 4368 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 19:34 antey1969 написав: В Германии распространен третий вариант:

Вентиляция зашита гипсокартоном и заштукатурена нафиг с целью энергосбережения. А вытяжка на кухне маслает через фильтр... та-дамм! и выбрасывает воздух в ту же самую кухню. В Германии распространен третий вариант:Вентиляция зашита гипсокартоном и заштукатурена нафиг с целью энергосбережения. А вытяжка на кухне маслает через фильтр... та-дамм! и выбрасывает воздух в ту же самую кухню.

И что, при проверке вентиляции никаких вопросов не возникает? Мда, не та уже Германия, не та. И что, при проверке вентиляции никаких вопросов не возникает? Мда, не та уже Германия, не та. Gastarbaiter Повідомлень: 2240 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лис, 2022 19:39 Wisznia2021 написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав: Сьогодні обговорювали з українцями дуже болючу тему для всієї Європи, думаю,- ну для Німеччини, Іспанії, Італії, Греції - так точно. Грибок. Українці побачили в своїх будинках, де живуть, і щось вже почали здогадуватись. Але поки що - стадія отріцанія- типу, ми будемо жалуваться. Кому жалуваться? Дуже висока вологість, економія опалення, може, будинки побудовані " з гомна і палок"- хто зна? Але це - реально проблема, якої ми в Україні, якщо нормальними господарями були, то і не знали. Так і хочеться кожен раз повторювати: " ми дуже класно в Україні жили", але не цінували того: корупцію лелеяли, податки не платили, олігархів годували. Сьогодні обговорювали з українцями дуже болючу тему для всієї Європи, думаю,- ну для Німеччини, Іспанії, Італії, Греції - так точно. Грибок. Українці побачили в своїх будинках, де живуть, і щось вже почали здогадуватись. Але поки що - стадія отріцанія- типу, ми будемо жалуваться. Кому жалуваться? Дуже висока вологість, економія опалення, може, будинки побудовані " з гомна і палок"- хто зна? Але це - реально проблема, якої ми в Україні, якщо нормальними господарями були, то і не знали. Так і хочеться кожен раз повторювати: " ми дуже класно в Україні жили", але не цінували того: корупцію лелеяли, податки не платили, олігархів годували.



Для меня загадка, почему Вы, в Германии, столкнулись с грибком. Это если речь идет о грибке на стенах, потолках и тд.

Ибо качество строительной химии в Германии = не одно из лучших, а САМОЕ лучшее в мире. И в качестве противогрибкового средства в нее идет добавка, называется фунгицид. ЕЕ можно отдельно купить, по крайней мере в Ёпе она свободно продавалась, стоит копейки.

Грибок, когда он уже есть, удаляется механически, то есть, его надо стереть/защлифовать и тп. А потом или обработать поверхность фунгицидом или покрасить, добавив в краску фунгицид. Я в своих личных ремонтах добавлял фунгицид дополнительно во все материалы, которые использовались в мокрых зонах.

Как вариант, люди, у которых грибок, живут в дешевом ренте и лендлорд не только не парился правильным применением материалов, но и привлечением специалистов, которые все знают как делать.

Повторюсь, НЕМЕЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ В МИРЕ.

Надо только грамотно ее применять. Она позволяет решать АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ задачи.

Даже самые фантастические.Хотя проблема грибка - это очень простая задачка. Для меня загадка, почему Вы, в Германии, столкнулись с грибком. Это если речь идет о грибке на стенах, потолках и тд.Ибо качество строительной химии в Германии = не одно из лучших, а САМОЕ лучшее в мире. И в качестве противогрибкового средства в нее идет добавка, называется фунгицид. ЕЕ можно отдельно купить, по крайней мере в Ёпе она свободно продавалась, стоит копейки.Грибок, когда он уже есть, удаляется механически, то есть, его надо стереть/защлифовать и тп. А потом или обработать поверхность фунгицидом или покрасить, добавив в краску фунгицид. Я в своих личных ремонтах добавлял фунгицид дополнительно во все материалы, которые использовались в мокрых зонах.Как вариант, люди, у которых грибок, живут в дешевом ренте и лендлорд не только не парился правильным применением материалов, но и привлечением специалистов, которые все знают как делать.Повторюсь, НЕМЕЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ В МИРЕ.Надо только грамотно ее применять. Она позволяет решать АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ задачи.Даже самые фантастические.Хотя проблема грибка - это очень простая задачка.

Видимо, проблема в климате, а химия помогает лишь на врем'я. Очень сиро, я первий раз в жизни видела уровень влажности( на приборе)- 100. А норма до 60. Просто в турпоездках и в оренде не( всегда) замечаем єто. Даже ви. Хотя мне об єтом лет 11 назад говорила баришня( украинка) на рецепции в отеле в Испании. Я тогда пропустила єто мимо. А потом поняла, что- таки проблема. И єто я на юге Германии. Что говорить про Гамбург и иже с ним. Але, думаю, не зовсім правильно " виводити" грибок- це можна зробити один раз. Треба прибрати причину його появи. Розібратися і прибрати. В мене в Києві в договорах оренди прописано, що після купання залишати двері в ванну на деякий час відкритими, дверцятв від пралки теж відкритими. Але розумію, що це робиться тільки перед моїм відвідуванням. Видимо, проблема в климате, а химия помогает лишь на врем'я. Очень сиро, я первий раз в жизни видела уровень влажности( на приборе)- 100. А норма до 60. Просто в турпоездках и в оренде не( всегда) замечаем єто. Даже ви. Хотя мне об єтом лет 11 назад говорила баришня( украинка) на рецепции в отеле в Испании. Я тогда пропустила єто мимо. А потом поняла, что- таки проблема. И єто я на юге Германии. Что говорить про Гамбург и иже с ним. Але, думаю, не зовсім правильно " виводити" грибок- це можна зробити один раз. Треба прибрати причину його появи. Розібратися і прибрати. В мене в Києві в договорах оренди прописано, що після купання залишати двері в ванну на деякий час відкритими, дверцятв від пралки теж відкритими. Але розумію, що це робиться тільки перед моїм відвідуванням.



Еще раз Вам говорю, грибок на поверхностях помещений - это от неправильного подбора материалов или неправильного применения. В любом случае, это можно решить один раз и навсегда. Плесневеет потолок - купите краску и фунгицид, добавьте в краску по инструкции, удалите механически грибок на потолкн и покрасьте. Фунгицид не дает грибку размножаться.

Я столкунулся с этим в своей квартире в Киеве, которую красил дорогущей французской краской (которая потом исчезла и больше не появляласть на украинском рынке), но она не для ванных комнат. Потом сделал так как написал выше, потом так делал во всех арендных квартирах. И нигде грибок не появлялся.

Попробуйте.

Что такое влажность? Я живу несколько лет в 20 минутах неторопливым шагом от океана. Бывает такая влажность, что ты все время мокрый. Народ в летнее время врубает кондеи, зимой отопление фигачит - глаза из орбит вылазят. И то и другое снижает влажность. Еще раз Вам говорю, грибок на поверхностях помещений - это от неправильного подбора материалов или неправильного применения. В любом случае, это можно решить один раз и навсегда. Плесневеет потолок - купите краску и фунгицид, добавьте в краску по инструкции, удалите механически грибок на потолкн и покрасьте. Фунгицид не дает грибку размножаться.Я столкунулся с этим в своей квартире в Киеве, которую красил дорогущей французской краской (которая потом исчезла и больше не появляласть на украинском рынке), но она не для ванных комнат. Потом сделал так как написал выше, потом так делал во всех арендных квартирах. И нигде грибок не появлялся.Попробуйте.Что такое влажность? Я живу несколько лет в 20 минутах неторопливым шагом от океана. Бывает такая влажность, что ты все время мокрый. Народ в летнее время врубает кондеи, зимой отопление фигачит - глаза из орбит вылазят. И то и другое снижает влажность. rjkz

Повідомлень: 13944 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7267 раз. Подякували: 4368 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 214215216217 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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