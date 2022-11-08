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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лис, 2022 18:36
rjkz написав: Wisznia2021 написав:
Сьогодні обговорювали з українцями дуже болючу тему для всієї Європи, думаю,- ну для Німеччини, Іспанії, Італії, Греції - так точно. Грибок. Українці побачили в своїх будинках, де живуть, і щось вже почали здогадуватись. Але поки що - стадія отріцанія- типу, ми будемо жалуваться. Кому жалуваться? Дуже висока вологість, економія опалення, може, будинки побудовані " з гомна і палок"- хто зна? Але це - реально проблема, якої ми в Україні, якщо нормальними господарями були, то і не знали. Так і хочеться кожен раз повторювати: " ми дуже класно в Україні жили", але не цінували того: корупцію лелеяли, податки не платили, олігархів годували.
Для меня загадка, почему Вы, в Германии, столкнулись с грибком. Это если речь идет о грибке на стенах, потолках и тд.
Ибо качество строительной химии в Германии = не одно из лучших, а САМОЕ лучшее в мире. И в качестве противогрибкового средства в нее идет добавка, называется фунгицид. ЕЕ можно отдельно купить, по крайней мере в Ёпе она свободно продавалась, стоит копейки.
Грибок, когда он уже есть, удаляется механически, то есть, его надо стереть/защлифовать и тп. А потом или обработать поверхность фунгицидом или покрасить, добавив в краску фунгицид. Я в своих личных ремонтах добавлял фунгицид дополнительно во все материалы, которые использовались в мокрых зонах.
Как вариант, люди, у которых грибок, живут в дешевом ренте и лендлорд не только не парился правильным применением материалов, но и привлечением специалистов, которые все знают как делать.
Повторюсь, НЕМЕЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ В МИРЕ.
Надо только грамотно ее применять. Она позволяет решать АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ задачи.
Даже самые фантастические.Хотя проблема грибка - это очень простая задачка.
Видимо, проблема в климате, а химия помогает лишь на врем'я. Очень сиро, я первий раз в жизни видела уровень влажности( на приборе)- 100. А норма до 60. Просто в турпоездках и в оренде не( всегда) замечаем єто. Даже ви. Хотя мне об єтом лет 11 назад говорила баришня( украинка) на рецепции в отеле в Испании. Я тогда пропустила єто мимо. А потом поняла, что- таки проблема. И єто я на юге Германии. Что говорить про Гамбург и иже с ним. Але, думаю, не зовсім правильно " виводити" грибок- це можна зробити один раз. Треба прибрати причину його появи. Розібратися і прибрати. В мене в Києві в договорах оренди прописано, що після купання залишати двері в ванну на деякий час відкритими, дверцятв від пралки теж відкритими. Але розумію, що це робиться тільки перед моїм відвідуванням.
Востаннє редагувалось Wisznia2021
в Вів 08 лис, 2022 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 18:42
Frant написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав:
Сьогодні обговорювали з українцями дуже болючу тему для всієї Європи, думаю,- ну для Німеччини, Іспанії, Італії, Греції - так точно. Грибок. Українці побачили в своїх будинках, де живуть, і щось вже почали здогадуватись. Але поки що - стадія отріцанія- типу, ми будемо жалуваться. Кому жалуваться? Дуже висока вологість, економія опалення, може, будинки побудовані " з гомна і палок"- хто зна? Але це - реально проблема, якої ми в Україні, якщо нормальними господарями були, то і не знали. Так і хочеться кожен раз повторювати: " ми дуже класно в Україні жили", але не цінували того: корупцію лелеяли, податки не платили, олігархів годували.
Для меня загадка, почему Вы, в Германии, столкнулись с грибком. Это если речь идет о грибке на стенах, потолках и тд.
Ибо качество строительной химии в Германии = не одно из лучших, а САМОЕ лучшее в мире. И в качестве противогрибкового средства в нее идет добавка, называется фунгицид. ЕЕ можно отдельно купить, по крайней мере в Ёпе она свободно продавалась, стоит копейки.
Грибок, когда он уже есть, удаляется механически, то есть, его надо стереть/защлифовать и тп. А потом или обработать поверхность фунгицидом или покрасить, добавив в краску фунгицид. Я в своих личных ремонтах добавлял фунгицид дополнительно во все материалы, которые использовались в мокрых зонах.
Как вариант, люди, у которых грибок, живут в дешевом ренте и лендлорд не только не парился правильным применением материалов, но и привлечением специалистов, которые все знают как делать.
Повторюсь, НЕМЕЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ В МИРЕ.
Надо только грамотно ее применять. Она позволяет решать АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ задачи.
Даже самые фантастические.Хотя проблема грибка - это очень простая задачка.
Будівельний грибок виникає лише на вологих поверхнях!
При наявності вентиляції жодного грибка не може бути, немає умов.
В договорах оренди прописують ( не всі) кількість і довжину провітрювання квартири в день. Навіть так. Але наші не розуміють, як взимку можна відкрити вікно і зробити сквозняк.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 18:42
У мну в цоколе в доме влажновато было, поставил осушитель воздуха Онлайн маслает Было около 75-80% влажности, сейчас 50.За сутки сливаю 4 л воды.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 18:45
Wisznia2021 написав: rjkz написав:
Для меня загадка, почему Вы, в Германии, столкнулись с грибком. Это если речь идет о грибке на стенах, потолках и тд.
Ибо качество строительной химии в Германии = не одно из лучших, а САМОЕ лучшее в мире. И в качестве противогрибкового средства в нее идет добавка, называется фунгицид. ЕЕ можно отдельно купить, по крайней мере в Ёпе она свободно продавалась, стоит копейки.
Грибок, когда он уже есть, удаляется механически, то есть, его надо стереть/защлифовать и тп. А потом или обработать поверхность фунгицидом или покрасить, добавив в краску фунгицид. Я в своих личных ремонтах добавлял фунгицид дополнительно во все материалы, которые использовались в мокрых зонах.
Как вариант, люди, у которых грибок, живут в дешевом ренте и лендлорд не только не парился правильным применением материалов, но и привлечением специалистов, которые все знают как делать.
Повторюсь, НЕМЕЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ В МИРЕ.
Надо только грамотно ее применять. Она позволяет решать АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ задачи.
Даже самые фантастические.Хотя проблема грибка - это очень простая задачка.
Видимо, проблема в климате, а химия помогает лишь на врем'я. Очень сиро, я первий раз в жизни видела уровень влажности( на приборе)- 100. А норма до 60. Просто в турпоездках и в оренде не( всегда) замечаем єто. Даже ви. Хотя мне об єтом лет 11 назад говорила баришня( украинка) на рецепции в отеле в Испании. Я тогда пропустила єто мимо. А потом поняла, что- таки проблема. И єто я на юге Германии. Что говорить про Гамбург и иже с ним
Чтобы влажность в доме была 100% нужно одно из двух:
1) отсутствие отопления - т.е. температура внутри такая же, как и снаружи
2) отсутствие вентиляции - т.е. варка супа в кастрюле без крышки, душ горячей водой с герметично закрытыми окнами и дверями и накоплением влаги в помещении.
Какой ваш вариант?
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Додано: Вів 08 лис, 2022 19:23
anduzenko написав:
Чтобы влажность в доме была 100% нужно одно из двух:
1) отсутствие отопления - т.е. температура внутри такая же, как и снаружи
2) отсутствие вентиляции - т.е. варка супа в кастрюле без крышки, душ горячей водой с герметично закрытыми окнами и дверями и накоплением влаги в помещении.
Какой ваш вариант?
В Германии распространен третий вариант:
Вентиляция зашита гипсокартоном и заштукатурена нафиг с целью энергосбережения. А вытяжка на кухне маслает через фильтр... та-дамм! и выбрасывает воздух в ту же самую кухню.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 19:23
Frant написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав:
Сьогодні обговорювали з українцями дуже болючу тему для всієї Європи, думаю,- ну для Німеччини, Іспанії, Італії, Греції - так точно. Грибок. Українці побачили в своїх будинках, де живуть, і щось вже почали здогадуватись. Але поки що - стадія отріцанія- типу, ми будемо жалуваться. Кому жалуваться? Дуже висока вологість, економія опалення, може, будинки побудовані " з гомна і палок"- хто зна? Але це - реально проблема, якої ми в Україні, якщо нормальними господарями були, то і не знали. Так і хочеться кожен раз повторювати: " ми дуже класно в Україні жили", але не цінували того: корупцію лелеяли, податки не платили, олігархів годували.
Для меня загадка, почему Вы, в Германии, столкнулись с грибком. Это если речь идет о грибке на стенах, потолках и тд.
Ибо качество строительной химии в Германии = не одно из лучших, а САМОЕ лучшее в мире. И в качестве противогрибкового средства в нее идет добавка, называется фунгицид. ЕЕ можно отдельно купить, по крайней мере в Ёпе она свободно продавалась, стоит копейки.
Грибок, когда он уже есть, удаляется механически, то есть, его надо стереть/защлифовать и тп. А потом или обработать поверхность фунгицидом или покрасить, добавив в краску фунгицид. Я в своих личных ремонтах добавлял фунгицид дополнительно во все материалы, которые использовались в мокрых зонах.
Как вариант, люди, у которых грибок, живут в дешевом ренте и лендлорд не только не парился правильным применением материалов, но и привлечением специалистов, которые все знают как делать.
Повторюсь, НЕМЕЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ В МИРЕ.
Надо только грамотно ее применять. Она позволяет решать АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ задачи.
Даже самые фантастические.Хотя проблема грибка - это очень простая задачка.
Будівельний грибок виникає лише на вологих поверхнях!
При наявності вентиляції жодного грибка не може бути, немає умов.
Фунгицид не дает появляться и размножаться грибку. И пофиг на вентиляцию и влажные поверхности.
Я его и в фугу добавлял в краску и даже шпаклевку в мокрых зонах.
Ладно, жто тема другой ветки.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 19:34
antey1969 написав:
В Германии распространен третий вариант:
Вентиляция зашита гипсокартоном и заштукатурена нафиг с целью энергосбережения. А вытяжка на кухне маслает через фильтр... та-дамм! и выбрасывает воздух в ту же самую кухню.
И что, при проверке вентиляции никаких вопросов не возникает? Мда, не та уже Германия, не та.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 19:39
Wisznia2021 написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав:
Сьогодні обговорювали з українцями дуже болючу тему для всієї Європи, думаю,- ну для Німеччини, Іспанії, Італії, Греції - так точно. Грибок. Українці побачили в своїх будинках, де живуть, і щось вже почали здогадуватись. Але поки що - стадія отріцанія- типу, ми будемо жалуваться. Кому жалуваться? Дуже висока вологість, економія опалення, може, будинки побудовані " з гомна і палок"- хто зна? Але це - реально проблема, якої ми в Україні, якщо нормальними господарями були, то і не знали. Так і хочеться кожен раз повторювати: " ми дуже класно в Україні жили", але не цінували того: корупцію лелеяли, податки не платили, олігархів годували.
Для меня загадка, почему Вы, в Германии, столкнулись с грибком. Это если речь идет о грибке на стенах, потолках и тд.
Ибо качество строительной химии в Германии = не одно из лучших, а САМОЕ лучшее в мире. И в качестве противогрибкового средства в нее идет добавка, называется фунгицид. ЕЕ можно отдельно купить, по крайней мере в Ёпе она свободно продавалась, стоит копейки.
Грибок, когда он уже есть, удаляется механически, то есть, его надо стереть/защлифовать и тп. А потом или обработать поверхность фунгицидом или покрасить, добавив в краску фунгицид. Я в своих личных ремонтах добавлял фунгицид дополнительно во все материалы, которые использовались в мокрых зонах.
Как вариант, люди, у которых грибок, живут в дешевом ренте и лендлорд не только не парился правильным применением материалов, но и привлечением специалистов, которые все знают как делать.
Повторюсь, НЕМЕЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ В МИРЕ.
Надо только грамотно ее применять. Она позволяет решать АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ задачи.
Даже самые фантастические.Хотя проблема грибка - это очень простая задачка.
Видимо, проблема в климате, а химия помогает лишь на врем'я. Очень сиро, я первий раз в жизни видела уровень влажности( на приборе)- 100. А норма до 60. Просто в турпоездках и в оренде не( всегда) замечаем єто. Даже ви. Хотя мне об єтом лет 11 назад говорила баришня( украинка) на рецепции в отеле в Испании. Я тогда пропустила єто мимо. А потом поняла, что- таки проблема. И єто я на юге Германии. Что говорить про Гамбург и иже с ним. Але, думаю, не зовсім правильно " виводити" грибок- це можна зробити один раз. Треба прибрати причину його появи. Розібратися і прибрати. В мене в Києві в договорах оренди прописано, що після купання залишати двері в ванну на деякий час відкритими, дверцятв від пралки теж відкритими. Але розумію, що це робиться тільки перед моїм відвідуванням.
Еще раз Вам говорю, грибок на поверхностях помещений - это от неправильного подбора материалов или неправильного применения. В любом случае, это можно решить один раз и навсегда. Плесневеет потолок - купите краску и фунгицид, добавьте в краску по инструкции, удалите механически грибок на потолкн и покрасьте. Фунгицид не дает грибку размножаться.
Я столкунулся с этим в своей квартире в Киеве, которую красил дорогущей французской краской (которая потом исчезла и больше не появляласть на украинском рынке), но она не для ванных комнат. Потом сделал так как написал выше, потом так делал во всех арендных квартирах. И нигде грибок не появлялся.
Попробуйте.
Что такое влажность? Я живу несколько лет в 20 минутах неторопливым шагом от океана. Бывает такая влажность, что ты все время мокрый. Народ в летнее время врубает кондеи, зимой отопление фигачит - глаза из орбит вылазят. И то и другое снижает влажность.
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