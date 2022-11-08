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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 215216217218
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 00:09

  rjkz написав:Еще раз Вам говорю, грибок на поверхностях помещений - это от неправильного подбора материалов или неправильного применения. В любом случае, это можно решить один раз и навсегда. Плесневеет потолок - купите краску и фунгицид, добавьте в краску по инструкции, удалите механически грибок на потолкн и покрасьте. Фунгицид не дает грибку размножаться.
Я столкунулся с этим в своей квартире в Киеве, которую красил дорогущей французской краской (которая потом исчезла и больше не появляласть на украинском рынке), но она не для ванных комнат. Потом сделал так как написал выше, потом так делал во всех арендных квартирах. И нигде грибок не появлялся.
Попробуйте.
Что такое влажность? Я живу несколько лет в 20 минутах неторопливым шагом от океана. Бывает такая влажность, что ты все время мокрый. Народ в летнее время врубает кондеи, зимой отопление фигачит - глаза из орбит вылазят. И то и другое снижает влажность.

Сравнивать климат с Украиной- не имеет смисла- настільки він інший. В Києві мати грибок- це від безалаберності, а тут- навіть не знаю... Але за пораду дякую, буду всім радити. В мене в Києві в квартирі, в якій ніколи не було грибка, одні квартиранти зуміли його виростити- взимку закриті наглухо всі вікна- двері і фігачать три комфорки на плиті, по вікнах конденсат аж стікає ручьями. Їм холодно...
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 00:17

  Bolt написав:У мну в цоколе в доме влажновато было, поставил осушитель воздуха Онлайн маслает Было около 75-80% влажности, сейчас 50.За сутки сливаю 4 л воды.

В нас в підвалі, де пралка+ сушка стоять, теж осушувач повітря вдень і вночі робить.
Wisznia2021
 
Повідомлень: 167
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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  #<1 ... 215216217218
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