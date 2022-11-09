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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лис, 2022 00:09
rjkz написав:
Еще раз Вам говорю, грибок на поверхностях помещений - это от неправильного подбора материалов или неправильного применения. В любом случае, это можно решить один раз и навсегда. Плесневеет потолок - купите краску и фунгицид, добавьте в краску по инструкции, удалите механически грибок на потолкн и покрасьте. Фунгицид не дает грибку размножаться.
Я столкунулся с этим в своей квартире в Киеве, которую красил дорогущей французской краской (которая потом исчезла и больше не появляласть на украинском рынке), но она не для ванных комнат. Потом сделал так как написал выше, потом так делал во всех арендных квартирах. И нигде грибок не появлялся.
Попробуйте.
Что такое влажность? Я живу несколько лет в 20 минутах неторопливым шагом от океана. Бывает такая влажность, что ты все время мокрый. Народ в летнее время врубает кондеи, зимой отопление фигачит - глаза из орбит вылазят. И то и другое снижает влажность.
Сравнивать климат с Украиной- не имеет смисла- настільки він інший. В Києві мати грибок- це від безалаберності, а тут- навіть не знаю... Але за пораду дякую, буду всім радити. В мене в Києві в квартирі, в якій ніколи не було грибка, одні квартиранти зуміли його виростити- взимку закриті наглухо всі вікна- двері і фігачать три комфорки на плиті, по вікнах конденсат аж стікає ручьями. Їм холодно...
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Додано: Сер 09 лис, 2022 00:17
Bolt написав:
У мну в цоколе в доме влажновато было, поставил осушитель воздуха Онлайн маслает Было около 75-80% влажности, сейчас 50.За сутки сливаю 4 л воды.
В нас в підвалі, де пралка+ сушка стоять, теж осушувач повітря вдень і вночі робить.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 02:14
Хочу косвенно вернуться к теме кто кому украинец.
Было мнение, что люди, давно уехавшие, находятся в другом информационном пространстве. Это и правда и неправда одновременно. Мы живем в мире, который все глубже и глубже глобализируется. И это просто надо принять как факт.
За исключением территорий типа раши, ирана, кндр и прочих недогосударств.
Какие-то страны больше вовлечены в этот процесс, какие-то меньше.
Украина...
Как в той поговорке "Не было-бы счастья, да несчастье помогло".
Вы понимаете о чем я. Интеграция в ЕС и НАТО сейчас идет "семимильными шагами", хотят они того или нет, будет принято решение о вступлении быстро или нет.
Но интеграция, как часть глобализации идет на крайне высоком уровне интенсивности.
Но есть и другая сторона.
Как как на Украину влияют те или иные процессы так и Украина и украинцы, находящиеся за пределами Украины, сейчас имеют колоссальное влияние на мировые процессы.
Сегодня очень важный день в США. Промежуточные выборы.
Разрешите порекомендовать уважаемому форуму запись специального эфира редакции
Голоса Америки (редакция основана в 1946 году как радиостанция Голос Америки Правительством США и по сей день финансируется Правительством США).
От просмотра будет также польза тем, кто хочет немного погрузиться в информационное поле США.
Прошу прощения, эфир на русском языке. Даже украиномовни ведущие тут пользуются русским языком, так как аудитория - выходцы из стран б.СССР. Это политика канала.
Рекомендую просмотреть полностью, хоть и много времени, но к теме Украины возвращаются постоянно.
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rjkz
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Додано: Сер 09 лис, 2022 08:29
Gastarbaiter написав: antey1969 написав:
В Германии распространен третий вариант:
Вентиляция зашита гипсокартоном и заштукатурена нафиг с целью энергосбережения. А вытяжка на кухне маслает через фильтр... та-дамм! и выбрасывает воздух в ту же самую кухню.
И что, при проверке вентиляции никаких вопросов не возникает? Мда, не та уже Германия, не та.
Это правда про вытяжки. В Анталии в ЖК премиум-класса именно так сделано: установлены внутри вытяжки 2 угольных фильтра - их меняют каждые 4 месяца.
Причем это описано прямо в Инструкции для пользователя.
Тут нужно учесть другую структуру питания людей и стиль жизни: никто не вываривает смалец из свинины, редко жарят рыбу на сковородке (запекают в рукаве в духовке), не делают вышкварки, часто завтракают/обедают/ужинают в кафе/ресторане, заказывают готовую еду с доставкой на дом.
Другой стиль жизни.
Вот очень верно:
rjkz написав:
И это я совсем молчу про американцев, в понятии которых еда дома - это заказанная из ресторана
. Многие не имеют ни малейшего представления как сварить или пожарть картошку.
Жена фурор произвела на курсах (там не было эмигрантов из бСССР), когда рассказала, что готовит на семью семью сама, включая супы, гарниры, мясные и рыбные блюда и салаты.
28 октября я вернулся из США - подтверждаю.
Самого удивляет: утром садятся в авто и едут минут 20 по Highway, чтобы в каком то кафе взять поджаренный сухарик с кусочком омлета. И кофе в бумажном стакане.
Вернуться домой. Позавтракать.
На мои изощрения утром включить кофемашину, порезать колечками колбаску "Польская" (6$ кольцо колбасы на 330 граммов), уложить на дно сковородки с оливковым маслом, залить это двумя-тремя яйцами (6$ упаковка на 12 яиц), накрыть крышкой и - пока поджаривается: порезать помидор, огурец и перец - выложить все на большую тарелку - рассматривались как прихоти умалишенного.
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akurt
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