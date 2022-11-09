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#<1 ... 215216217218 Додано: Сер 09 лис, 2022 00:09 rjkz написав: Еще раз Вам говорю, грибок на поверхностях помещений - это от неправильного подбора материалов или неправильного применения. В любом случае, это можно решить один раз и навсегда. Плесневеет потолок - купите краску и фунгицид, добавьте в краску по инструкции, удалите механически грибок на потолкн и покрасьте. Фунгицид не дает грибку размножаться.

Я столкунулся с этим в своей квартире в Киеве, которую красил дорогущей французской краской (которая потом исчезла и больше не появляласть на украинском рынке), но она не для ванных комнат. Потом сделал так как написал выше, потом так делал во всех арендных квартирах. И нигде грибок не появлялся.

Попробуйте.

Что такое влажность? Я живу несколько лет в 20 минутах неторопливым шагом от океана. Бывает такая влажность, что ты все время мокрый. Народ в летнее время врубает кондеи, зимой отопление фигачит - глаза из орбит вылазят. И то и другое снижает влажность. Еще раз Вам говорю, грибок на поверхностях помещений - это от неправильного подбора материалов или неправильного применения. В любом случае, это можно решить один раз и навсегда. Плесневеет потолок - купите краску и фунгицид, добавьте в краску по инструкции, удалите механически грибок на потолкн и покрасьте. Фунгицид не дает грибку размножаться.Я столкунулся с этим в своей квартире в Киеве, которую красил дорогущей французской краской (которая потом исчезла и больше не появляласть на украинском рынке), но она не для ванных комнат. Потом сделал так как написал выше, потом так делал во всех арендных квартирах. И нигде грибок не появлялся.Попробуйте.Что такое влажность? Я живу несколько лет в 20 минутах неторопливым шагом от океана. Бывает такая влажность, что ты все время мокрый. Народ в летнее время врубает кондеи, зимой отопление фигачит - глаза из орбит вылазят. И то и другое снижает влажность.

Сравнивать климат с Украиной- не имеет смисла- настільки він інший. В Києві мати грибок- це від безалаберності, а тут- навіть не знаю... Але за пораду дякую, буду всім радити. В мене в Києві в квартирі, в якій ніколи не було грибка, одні квартиранти зуміли його виростити- взимку закриті наглухо всі вікна- двері і фігачать три комфорки на плиті, по вікнах конденсат аж стікає ручьями. Їм холодно... Сравнивать климат с Украиной- не имеет смисла- настільки він інший. В Києві мати грибок- це від безалаберності, а тут- навіть не знаю... Але за пораду дякую, буду всім радити. В мене в Києві в квартирі, в якій ніколи не було грибка, одні квартиранти зуміли його виростити- взимку закриті наглухо всі вікна- двері і фігачать три комфорки на плиті, по вікнах конденсат аж стікає ручьями. Їм холодно... Wisznia2021 Повідомлень: 167 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лис, 2022 00:17 Bolt написав: У мну в цоколе в доме влажновато было, поставил осушитель воздуха Онлайн маслает Было около 75-80% влажности, сейчас 50.За сутки сливаю 4 л воды. У мну в цоколе в доме влажновато было, поставил осушитель воздуха Онлайн маслает Было около 75-80% влажности, сейчас 50.За сутки сливаю 4 л воды.

В нас в підвалі, де пралка+ сушка стоять, теж осушувач повітря вдень і вночі робить. В нас в підвалі, де пралка+ сушка стоять, теж осушувач повітря вдень і вночі робить. Wisznia2021 Повідомлень: 167 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лис, 2022 02:14 Re: Еміграція, заробітчанство Хочу косвенно вернуться к теме кто кому украинец.

Было мнение, что люди, давно уехавшие, находятся в другом информационном пространстве. Это и правда и неправда одновременно. Мы живем в мире, который все глубже и глубже глобализируется. И это просто надо принять как факт.

За исключением территорий типа раши, ирана, кндр и прочих недогосударств.

Какие-то страны больше вовлечены в этот процесс, какие-то меньше.

Украина...

Как в той поговорке "Не было-бы счастья, да несчастье помогло".

Вы понимаете о чем я. Интеграция в ЕС и НАТО сейчас идет "семимильными шагами", хотят они того или нет, будет принято решение о вступлении быстро или нет.

Но интеграция, как часть глобализации идет на крайне высоком уровне интенсивности.

Но есть и другая сторона.

Как как на Украину влияют те или иные процессы так и Украина и украинцы, находящиеся за пределами Украины, сейчас имеют колоссальное влияние на мировые процессы.

Сегодня очень важный день в США. Промежуточные выборы.

Разрешите порекомендовать уважаемому форуму запись специального эфира редакции

Голоса Америки (редакция основана в 1946 году как радиостанция Голос Америки Правительством США и по сей день финансируется Правительством США).

От просмотра будет также польза тем, кто хочет немного погрузиться в информационное поле США.

Прошу прощения, эфир на русском языке. Даже украиномовни ведущие тут пользуются русским языком, так как аудитория - выходцы из стран б.СССР. Это политика канала.

Рекомендую просмотреть полностью, хоть и много времени, но к теме Украины возвращаются постоянно.

rjkz

Повідомлень: 13946 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7268 раз. Подякували: 4368 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лис, 2022 08:29 Gastarbaiter написав: antey1969 написав: В Германии распространен третий вариант:

Вентиляция зашита гипсокартоном и заштукатурена нафиг с целью энергосбережения. А вытяжка на кухне маслает через фильтр... та-дамм! и выбрасывает воздух в ту же самую кухню. В Германии распространен третий вариант:Вентиляция зашита гипсокартоном и заштукатурена нафиг с целью энергосбережения. А вытяжка на кухне маслает через фильтр... та-дамм! и выбрасывает воздух в ту же самую кухню.

И что, при проверке вентиляции никаких вопросов не возникает? Мда, не та уже Германия, не та. И что, при проверке вентиляции никаких вопросов не возникает? Мда, не та уже Германия, не та.

Это правда про вытяжки. В Анталии в ЖК премиум-класса именно так сделано: установлены внутри вытяжки 2 угольных фильтра - их меняют каждые 4 месяца.

Причем это описано прямо в Инструкции для пользователя.

Тут нужно учесть другую структуру питания людей и стиль жизни: никто не вываривает смалец из свинины, редко жарят рыбу на сковородке (запекают в рукаве в духовке), не делают вышкварки, часто завтракают/обедают/ужинают в кафе/ресторане, заказывают готовую еду с доставкой на дом.

Другой стиль жизни.

Вот очень верно:

rjkz написав: И это я совсем молчу про американцев, в понятии которых еда дома - это заказанная из ресторана. Многие не имеют ни малейшего представления как сварить или пожарть картошку. Жена фурор произвела на курсах (там не было эмигрантов из бСССР), когда рассказала, что готовит на семью семью сама, включая супы, гарниры, мясные и рыбные блюда и салаты.

И это я совсем молчу про американцев, в понятии которых. МногиеЖена фурор произвела на курсах (там не было эмигрантов из бСССР), когда рассказала, что готовит на семью семью сама, включая супы, гарниры, мясные и рыбные блюда и салаты.

28 октября я вернулся из США - подтверждаю.

Самого удивляет: утром садятся в авто и едут минут 20 по Highway, чтобы в каком то кафе взять поджаренный сухарик с кусочком омлета. И кофе в бумажном стакане.

Вернуться домой. Позавтракать.

На мои изощрения утром включить кофемашину, порезать колечками колбаску "Польская" (6$ кольцо колбасы на 330 граммов), уложить на дно сковородки с оливковым маслом, залить это двумя-тремя яйцами (6$ упаковка на 12 яиц), накрыть крышкой и - пока поджаривается: порезать помидор, огурец и перец - выложить все на большую тарелку - рассматривались как прихоти умалишенного. Это правда про вытяжки. В Анталии в ЖК премиум-класса именно так сделано: установлены внутри вытяжки 2 угольных фильтра - их меняют каждые 4 месяца.Причем это описано прямо в Инструкции для пользователя.Тут нужно учесть другую структуру питания людей и стиль жизни: никто не вываривает смалец из свинины, редко жарят рыбу на сковородке (запекают в рукаве в духовке), не делают вышкварки, часто завтракают/обедают/ужинают в кафе/ресторане, заказывают готовую еду с доставкой на дом.Другой стиль жизни.Вот очень верно:28 октября я вернулся из США - подтверждаю.Самого удивляет: утром садятся в авто и едут минут 20 по Highway, чтобы в каком то кафе взять поджаренный сухарик с кусочком омлета. И кофе в бумажном стакане.Вернуться домой. Позавтракать.На мои изощрения утром включить кофемашину, порезать колечками колбаску "Польская" (6$ кольцо колбасы на 330 граммов), уложить на дно сковородки с оливковым маслом, залить это двумя-тремя яйцами (6$ упаковка на 12 яиц), накрыть крышкой и - пока поджаривается: порезать помидор, огурец и перец - выложить все на большую тарелку - рассматривались как прихоти умалишенного. akurt

Повідомлень: 7056 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2787 раз. Подякували: 944 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лис, 2022 11:39 akurt написав: Это правда про вытяжки. В Анталии в ЖК премиум-класса именно так сделано: установлены внутри вытяжки 2 угольных фильтра - их меняют каждые 4 месяца.

Причем это описано прямо в Инструкции для пользователя.

Тут нужно учесть другую структуру питания людей и стиль жизни: никто не вываривает смалец из свинины, редко жарят рыбу на сковородке (запекают в рукаве в духовке), не делают вышкварки, часто завтракают/обедают/ужинают в кафе/ресторане, заказывают готовую еду с доставкой на дом.

Другой стиль жизни. Это правда про вытяжки. В Анталии в ЖК премиум-класса именно так сделано: установлены внутри вытяжки 2 угольных фильтра - их меняют каждые 4 месяца.Причем это описано прямо в Инструкции для пользователя.Тут нужно учесть другую структуру питания людей и стиль жизни: никто не вываривает смалец из свинины, редко жарят рыбу на сковородке (запекают в рукаве в духовке), не делают вышкварки, часто завтракают/обедают/ужинают в кафе/ресторане, заказывают готовую еду с доставкой на дом.Другой стиль жизни.

Я про то, что в квартирах заштукатуренный вентканал быстро обнаружат при регулярной проверке (везде ведь ходят проверяют: и в Украине, и в Польше, и в Германии, думаю, тоже). А то, что кухонные вытяжки не подключены к этим каналам - так это, считаю, правильно - нефиг весь стояк своей жареной рыбой заванивать. Так что это просто фильтры-жироулавливатели, как и должно быть в нормальных домах, где соседи друг друга уважают. Я про то, что в квартирах заштукатуренный вентканал быстро обнаружат при регулярной проверке (везде ведь ходят проверяют: и в Украине, и в Польше, и в Германии, думаю, тоже). А то, что кухонные вытяжки не подключены к этим каналам - так это, считаю, правильно - нефиг весь стояк своей жареной рыбой заванивать. Так что это просто фильтры-жироулавливатели, как и должно быть в нормальных домах, где соседи друг друга уважают. Gastarbaiter Повідомлень: 2241 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лис, 2022 12:56 rjkz

Ошибочное мнение.

Киселев ТВ, превалирующий на экранах, даст один эффект.

Национальный телемарафон даст другую картинку.

Евроньюз душит нон-стоп проблемами экологии

И т. д.

80%+ населения очень внушаемы. И превалирующий на территории контент почти всегда формирует общественное мнение. antey1969 1

Повідомлень: 11543 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1576 раз. Подякували: 3450 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 215216217218 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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