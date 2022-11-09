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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 216217218219
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:54

  rjkz написав:Хочу косвенно вернуться к теме кто кому украинец.
Было мнение, что люди, давно уехавшие, находятся в другом информационном пространстве. Это и правда и неправда одновременно. Мы живем в мире, который все глубже и глубже глобализируется. И это просто надо принять как факт.

Стандартна відмазка тих, хто звалив з України. Треба ж себе якось оправдувати... Класичний приклад дволикості, про яку я писав в гілці "Політичні дискусії".
Ні це не факт. ФАКТ - це те куди ви платите податки! В казну США чи казну України чи може в якусь глобальну казну :D ? Яка відповідь??? - Ось це ФАКТ.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:43

  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:Это правда про вытяжки. В Анталии в ЖК премиум-класса именно так сделано: установлены внутри вытяжки 2 угольных фильтра - их меняют каждые 4 месяца.
Причем это описано прямо в Инструкции для пользователя.
Тут нужно учесть другую структуру питания людей и стиль жизни: никто не вываривает смалец из свинины, редко жарят рыбу на сковородке (запекают в рукаве в духовке), не делают вышкварки, часто завтракают/обедают/ужинают в кафе/ресторане, заказывают готовую еду с доставкой на дом.
Другой стиль жизни.

Я про то, что в квартирах заштукатуренный вентканал быстро обнаружат при регулярной проверке (везде ведь ходят проверяют: и в Украине, и в Польше, и в Германии, думаю, тоже). А то, что кухонные вытяжки не подключены к этим каналам - так это, считаю, правильно - нефиг весь стояк своей жареной рыбой заванивать. Так что это просто фильтры-жироулавливатели, как и должно быть в нормальных домах, где соседи друг друга уважают.

Ви в Европах були взагалі? Чи то ви про себе пишете? Смалєц, риба на сковородках...холєстерін давно перевіряли? Тим більше після Америки
Wisznia2021
 
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