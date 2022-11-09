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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лис, 2022 17:54
rjkz написав:
Хочу косвенно вернуться к теме кто кому украинец.
Было мнение, что люди, давно уехавшие, находятся в другом информационном пространстве. Это и правда и неправда одновременно. Мы живем в мире, который все глубже и глубже глобализируется. И это просто надо принять как факт.
Стандартна відмазка тих, хто звалив з України. Треба ж себе якось оправдувати... Класичний приклад дволикості, про яку я писав в гілці "Політичні дискусії".
Ні це не факт. ФАКТ - це те куди ви платите податки! В казну США чи казну України чи може в якусь глобальну казну
? Яка відповідь??? - Ось це ФАКТ.
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andrijk777
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Додано: Сер 09 лис, 2022 18:43
Gastarbaiter написав: akurt написав:
Это правда про вытяжки. В Анталии в ЖК премиум-класса именно так сделано: установлены внутри вытяжки 2 угольных фильтра - их меняют каждые 4 месяца.
Причем это описано прямо в Инструкции для пользователя.
Тут нужно учесть другую структуру питания людей и стиль жизни: никто не вываривает смалец из свинины, редко жарят рыбу на сковородке (запекают в рукаве в духовке), не делают вышкварки, часто завтракают/обедают/ужинают в кафе/ресторане, заказывают готовую еду с доставкой на дом.
Другой стиль жизни.
Я про то, что в квартирах заштукатуренный вентканал быстро обнаружат при регулярной проверке (везде ведь ходят проверяют: и в Украине, и в Польше, и в Германии, думаю, тоже). А то, что кухонные вытяжки не подключены к этим каналам - так это, считаю, правильно - нефиг весь стояк своей жареной рыбой заванивать. Так что это просто фильтры-жироулавливатели, как и должно быть в нормальных домах, где соседи друг друга уважают.
Ви в Европах були взагалі? Чи то ви про себе пишете? Смалєц, риба на сковородках...холєстерін давно перевіряли? Тим більше після Америки
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Wisznia2021
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Додано: Сер 09 лис, 2022 19:39
Wisznia2021 написав:
Ви в Европах були взагалі? Чи то ви про себе пишете? Смалєц, риба на сковородках...холєстерін давно перевіряли? Тим більше після Америки
Та то я так, жартую. Усім же відомо, що в європах усі їздять лише на нових мерседесах (до 3 років - потім на утилізацію/до України), їдять лише спаржу та салат у ресторанах мішлєн (у нових будинках взагалі підключення плити та духовки не передбачено, навіть мийка вже стає атавізмом), а ще в них собачки на вулицях не какають, а люди вночі не вмикають музику на увесь район. Не життя, а казка! Шкода, що я там не був. Але мені усе це сусід Васильович розповідав, коли з заробітків повернувся 3 роки тому.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 09 лис, 2022 20:30
Denik написав: rjkz написав:
Смотрел интервью с бывшим полковником армии США, ветеран нескольких воен, служил в ПЕнтагоне, сейчас избирается в Конгресс от какого-то штата. Заявил, что военную и финансовую помощь Украине надо ставить под жесткий контроль и ограничения.
Допомогу США не слід як недооцінювати так і переоцінювати. В +- нашій смузі десь 3/4-4/5 орків було закошмарено 80, 120, 122, 152 калібрами та скиданням з дронів. Звісно без допомоги США наші втрати були б більшими бо вони закривали якусь +- критичну потребу в певному класі озброєнь.
rjkz написав:
"Демократов волнует только граница Украины, а не с Мексикой" (имеется ввиду наплыв эмигрантов через южную границу".
Тоді б Китай повірив в рашистські воєнні технологій й напав би на Тайвань. І привіт гаряча Третя Світова )))
Надеюсь, вы понимаете, что процесс использования вооружения наследия совка конечен, а поставки вооружения стран НАТО - это и есть переход на вооружение стандартов НАТО. Я поэтому и говорю, что интеграция идет сумасшедшими темпами, хотят того страны НАТО или нет, в конечном счете им придется признать то, что произойдет к тому моменту по факту.
А история с Тайванем в любой момент как может разрешиться сама собой так и вспыхнуть в Третью мировую. И тогда СЩА будет не настолько как сейчас до Украины.
Если вдруг кто не вкурсе, на данный момент помощь США и военная и финансовая превыщает помощь всех остальных стран вместе взятых в 4 раза.
И пусть некоторые системы, для США устарели и фактически их через несколько лет пришлось-бы их утилизировать, для Украины это бесценная помощь в то время когда она нужна. И по авиации, что сейчас хоть как-то обсуждается? Ф-15 и Ф-16. Да простенькие как для США самолеты, но для Украины - это вооружение стандартов НАТО.
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rjkz
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Додано: Сер 09 лис, 2022 20:40
andrijk777 написав: rjkz написав:
Хочу косвенно вернуться к теме кто кому украинец.
Было мнение, что люди, давно уехавшие, находятся в другом информационном пространстве. Это и правда и неправда одновременно. Мы живем в мире, который все глубже и глубже глобализируется. И это просто надо принять как факт.
Стандартна відмазка тих, хто звалив з України. Треба ж себе якось оправдувати... Класичний приклад дволикості, про яку я писав в гілці "Політичні дискусії".
Ні це не факт. ФАКТ - це те куди ви платите податки! В казну США чи казну України чи може в якусь глобальну казну
? Яка відповідь??? - Ось це ФАКТ.
Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.
Как там на ветке Политдискуссий? По прежнему какахами кидаются? Или цивилизовались уже?
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rjkz
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