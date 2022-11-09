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#<1 ... 216217218219 Додано: Сер 09 лис, 2022 17:54 rjkz написав: Хочу косвенно вернуться к теме кто кому украинец.

Было мнение, что люди, давно уехавшие, находятся в другом информационном пространстве. Это и правда и неправда одновременно. Мы живем в мире, который все глубже и глубже глобализируется. И это просто надо принять как факт.

Хочу косвенно вернуться к теме кто кому украинец.Было мнение, что люди, давно уехавшие, находятся в другом информационном пространстве. Это и правда и неправда одновременно. Мы живем в мире, который все глубже и глубже глобализируется. И это просто надо принять как факт.

Стандартна відмазка тих, хто звалив з України. Треба ж себе якось оправдувати... Класичний приклад дволикості, про яку я писав в гілці "Політичні дискусії".

Ні це не факт. ФАКТ - це те куди ви платите податки! В казну США чи казну України чи може в якусь глобальну казну ? Яка відповідь??? - Ось це ФАКТ. Стандартна відмазка тих, хто звалив з України. Треба ж себе якось оправдувати... Класичний приклад дволикості, про яку я писав в гілці "Політичні дискусії".Ні це не факт. ФАКТ - це те куди ви платите податки! В казну США чи казну України чи може в якусь глобальну казну? Яка відповідь??? - Ось це ФАКТ. andrijk777

Повідомлень: 4189 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лис, 2022 18:43 Gastarbaiter написав: akurt написав: Это правда про вытяжки. В Анталии в ЖК премиум-класса именно так сделано: установлены внутри вытяжки 2 угольных фильтра - их меняют каждые 4 месяца.

Причем это описано прямо в Инструкции для пользователя.

Тут нужно учесть другую структуру питания людей и стиль жизни: никто не вываривает смалец из свинины, редко жарят рыбу на сковородке (запекают в рукаве в духовке), не делают вышкварки, часто завтракают/обедают/ужинают в кафе/ресторане, заказывают готовую еду с доставкой на дом.

Другой стиль жизни. Это правда про вытяжки. В Анталии в ЖК премиум-класса именно так сделано: установлены внутри вытяжки 2 угольных фильтра - их меняют каждые 4 месяца.Причем это описано прямо в Инструкции для пользователя.Тут нужно учесть другую структуру питания людей и стиль жизни: никто не вываривает смалец из свинины, редко жарят рыбу на сковородке (запекают в рукаве в духовке), не делают вышкварки, часто завтракают/обедают/ужинают в кафе/ресторане, заказывают готовую еду с доставкой на дом.Другой стиль жизни.

Я про то, что в квартирах заштукатуренный вентканал быстро обнаружат при регулярной проверке (везде ведь ходят проверяют: и в Украине, и в Польше, и в Германии, думаю, тоже). А то, что кухонные вытяжки не подключены к этим каналам - так это, считаю, правильно - нефиг весь стояк своей жареной рыбой заванивать. Так что это просто фильтры-жироулавливатели, как и должно быть в нормальных домах, где соседи друг друга уважают. Я про то, что в квартирах заштукатуренный вентканал быстро обнаружат при регулярной проверке (везде ведь ходят проверяют: и в Украине, и в Польше, и в Германии, думаю, тоже). А то, что кухонные вытяжки не подключены к этим каналам - так это, считаю, правильно - нефиг весь стояк своей жареной рыбой заванивать. Так что это просто фильтры-жироулавливатели, как и должно быть в нормальных домах, где соседи друг друга уважают.

Ви в Европах були взагалі? Чи то ви про себе пишете? Смалєц, риба на сковородках...холєстерін давно перевіряли? Тим більше після Америки Ви в Европах були взагалі? Чи то ви про себе пишете? Смалєц, риба на сковородках...холєстерін давно перевіряли? Тим більше після Америки Wisznia2021 Повідомлень: 170 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лис, 2022 19:39 Wisznia2021 написав: Ви в Европах були взагалі? Чи то ви про себе пишете? Смалєц, риба на сковородках...холєстерін давно перевіряли? Тим більше після Америки Ви в Европах були взагалі? Чи то ви про себе пишете? Смалєц, риба на сковородках...холєстерін давно перевіряли? Тим більше після Америки

Та то я так, жартую. Усім же відомо, що в європах усі їздять лише на нових мерседесах (до 3 років - потім на утилізацію/до України), їдять лише спаржу та салат у ресторанах мішлєн (у нових будинках взагалі підключення плити та духовки не передбачено, навіть мийка вже стає атавізмом), а ще в них собачки на вулицях не какають, а люди вночі не вмикають музику на увесь район. Не життя, а казка! Шкода, що я там не був. Але мені усе це сусід Васильович розповідав, коли з заробітків повернувся 3 роки тому. Та то я так, жартую. Усім же відомо, що в європах усі їздять лише на нових мерседесах (до 3 років - потім на утилізацію/до України), їдять лише спаржу та салат у ресторанах мішлєн (у нових будинках взагалі підключення плити та духовки не передбачено, навіть мийка вже стає атавізмом), а ще в них собачки на вулицях не какають, а люди вночі не вмикають музику на увесь район. Не життя, а казка! Шкода, що я там не був. Але мені усе це сусід Васильович розповідав, коли з заробітків повернувся 3 роки тому. Gastarbaiter Повідомлень: 2242 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лис, 2022 20:30 Denik написав: rjkz написав: Смотрел интервью с бывшим полковником армии США, ветеран нескольких воен, служил в ПЕнтагоне, сейчас избирается в Конгресс от какого-то штата. Заявил, что военную и финансовую помощь Украине надо ставить под жесткий контроль и ограничения. Смотрел интервью с бывшим полковником армии США, ветеран нескольких воен, служил в ПЕнтагоне, сейчас избирается в Конгресс от какого-то штата. Заявил, что военную и финансовую помощь Украине надо ставить под жесткий контроль и ограничения.

Допомогу США не слід як недооцінювати так і переоцінювати. В +- нашій смузі десь 3/4-4/5 орків було закошмарено 80, 120, 122, 152 калібрами та скиданням з дронів. Звісно без допомоги США наші втрати були б більшими бо вони закривали якусь +- критичну потребу в певному класі озброєнь.

rjkz написав: "Демократов волнует только граница Украины, а не с Мексикой" (имеется ввиду наплыв эмигрантов через южную границу". "Демократов волнует только граница Украины, а не с Мексикой" (имеется ввиду наплыв эмигрантов через южную границу".

Тоді б Китай повірив в рашистські воєнні технологій й напав би на Тайвань. І привіт гаряча Третя Світова ))) Допомогу США не слід як недооцінювати так і переоцінювати. В +- нашій смузі десь 3/4-4/5 орків було закошмарено 80, 120, 122, 152 калібрами та скиданням з дронів. Звісно без допомоги США наші втрати були б більшими бо вони закривали якусь +- критичну потребу в певному класі озброєнь.Тоді б Китай повірив в рашистські воєнні технологій й напав би на Тайвань. І привіт гаряча Третя Світова )))



Надеюсь, вы понимаете, что процесс использования вооружения наследия совка конечен, а поставки вооружения стран НАТО - это и есть переход на вооружение стандартов НАТО. Я поэтому и говорю, что интеграция идет сумасшедшими темпами, хотят того страны НАТО или нет, в конечном счете им придется признать то, что произойдет к тому моменту по факту.

А история с Тайванем в любой момент как может разрешиться сама собой так и вспыхнуть в Третью мировую. И тогда СЩА будет не настолько как сейчас до Украины.

Если вдруг кто не вкурсе, на данный момент помощь США и военная и финансовая превыщает помощь всех остальных стран вместе взятых в 4 раза.

И пусть некоторые системы, для США устарели и фактически их через несколько лет пришлось-бы их утилизировать, для Украины это бесценная помощь в то время когда она нужна. И по авиации, что сейчас хоть как-то обсуждается? Ф-15 и Ф-16. Да простенькие как для США самолеты, но для Украины - это вооружение стандартов НАТО. Надеюсь, вы понимаете, что процесс использования вооружения наследия совка конечен, а поставки вооружения стран НАТО - это и есть переход на вооружение стандартов НАТО. Я поэтому и говорю, что интеграция идет сумасшедшими темпами, хотят того страны НАТО или нет, в конечном счете им придется признать то, что произойдет к тому моменту по факту.А история с Тайванем в любой момент как может разрешиться сама собой так и вспыхнуть в Третью мировую. И тогда СЩА будет не настолько как сейчас до Украины.Если вдруг кто не вкурсе, на данный момент помощь США и военная и финансовая превыщает помощь всех остальных стран вместе взятых в 4 раза.И пусть некоторые системы, для США устарели и фактически их через несколько лет пришлось-бы их утилизировать, для Украины это бесценная помощь в то время когда она нужна. И по авиации, что сейчас хоть как-то обсуждается? Ф-15 и Ф-16. Да простенькие как для США самолеты, но для Украины - это вооружение стандартов НАТО. rjkz

Повідомлень: 13951 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7268 раз. Подякували: 4368 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лис, 2022 20:40 andrijk777 написав: rjkz написав: Хочу косвенно вернуться к теме кто кому украинец.

Было мнение, что люди, давно уехавшие, находятся в другом информационном пространстве. Это и правда и неправда одновременно. Мы живем в мире, который все глубже и глубже глобализируется. И это просто надо принять как факт.

Хочу косвенно вернуться к теме кто кому украинец.Было мнение, что люди, давно уехавшие, находятся в другом информационном пространстве. Это и правда и неправда одновременно. Мы живем в мире, который все глубже и глубже глобализируется. И это просто надо принять как факт.

Стандартна відмазка тих, хто звалив з України. Треба ж себе якось оправдувати... Класичний приклад дволикості, про яку я писав в гілці "Політичні дискусії".

Ні це не факт. ФАКТ - це те куди ви платите податки! В казну США чи казну України чи може в якусь глобальну казну ? Яка відповідь??? - Ось це ФАКТ. Стандартна відмазка тих, хто звалив з України. Треба ж себе якось оправдувати... Класичний приклад дволикості, про яку я писав в гілці "Політичні дискусії".Ні це не факт. ФАКТ - це те куди ви платите податки! В казну США чи казну України чи може в якусь глобальну казну? Яка відповідь??? - Ось це ФАКТ.



Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.

Как там на ветке Политдискуссий? По прежнему какахами кидаются? Или цивилизовались уже? Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.Как там на ветке Политдискуссий? По прежнему какахами кидаются? Или цивилизовались уже? rjkz

Повідомлень: 13951 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7268 раз. Подякували: 4368 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лис, 2022 22:38 rjkz написав: Если вдруг кто не вкурсе, на данный момент помощь США и военная и финансовая превыщает помощь всех остальных стран вместе взятых в 4 раза.

Если вдруг кто не вкурсе, на данный момент помощь США и военная и финансовая превыщает помощь всех остальных стран вместе взятых в 4 раза.

Я не в курсі.

"По моїм даним" наприклад Тайвань недавно одержав грантів і допомоги на 10 лярдів! це приблизно стільки, скільки Україна одержала від США за 8 місяців активної війни. + Байден ГАРАНТУВАВ захист Тайваню, але ніколи не гарантував захист України.

https://www.youtube.com/watch?v=BNHuy9DrGSY

З 18:47.

Я вже мовчу про казкові допомоги Афганістану чи Ізраїлю.

Але ви продовжуйте розказувати казки без фактів про "4 рази більшу допомогу". Я не в курсі."По моїм даним" наприклад Тайвань недавно одержав грантів і допомоги на 10 лярдів! це приблизно стільки, скільки Україна одержала від США за 8 місяців активної війни. + Байден ГАРАНТУВАВ захист Тайваню, але ніколи не гарантував захист України.З 18:47.Я вже мовчу про казкові допомоги Афганістану чи Ізраїлю.Але ви продовжуйте розказувати казки без фактів про "4 рази більшу допомогу". andrijk777

Повідомлень: 4189 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лис, 2022 23:25 Gastarbaiter написав: akurt написав: Это правда про вытяжки. В Анталии в ЖК премиум-класса именно так сделано: установлены внутри вытяжки 2 угольных фильтра - их меняют каждые 4 месяца.

Причем это описано прямо в Инструкции для пользователя.

Тут нужно учесть другую структуру питания людей и стиль жизни: никто не вываривает смалец из свинины, редко жарят рыбу на сковородке (запекают в рукаве в духовке), не делают вышкварки, часто завтракают/обедают/ужинают в кафе/ресторане, заказывают готовую еду с доставкой на дом.

Другой стиль жизни. Это правда про вытяжки. В Анталии в ЖК премиум-класса именно так сделано: установлены внутри вытяжки 2 угольных фильтра - их меняют каждые 4 месяца.Причем это описано прямо в Инструкции для пользователя.Тут нужно учесть другую структуру питания людей и стиль жизни: никто не вываривает смалец из свинины, редко жарят рыбу на сковородке (запекают в рукаве в духовке), не делают вышкварки, часто завтракают/обедают/ужинают в кафе/ресторане, заказывают готовую еду с доставкой на дом.Другой стиль жизни.

Я про то, что в квартирах заштукатуренный вентканал быстро обнаружат при регулярной проверке (везде ведь ходят проверяют: и в Украине, и в Польше, и в Германии, думаю, тоже). А то, что кухонные вытяжки не подключены к этим каналам - так это, считаю, правильно - нефиг весь стояк своей жареной рыбой заванивать. Так что это просто фильтры-жироулавливатели, как и должно быть в нормальных домах, где соседи друг друга уважают. Я про то, что в квартирах заштукатуренный вентканал быстро обнаружат при регулярной проверке (везде ведь ходят проверяют: и в Украине, и в Польше, и в Германии, думаю, тоже). А то, что кухонные вытяжки не подключены к этим каналам - так это, считаю, правильно - нефиг весь стояк своей жареной рыбой заванивать. Так что это просто фильтры-жироулавливатели, как и должно быть в нормальных домах, где соседи друг друга уважают.

Я живу в частном доме, витяжка, мабуть, на вулицю виведена?- не знаю. Ходять пару раз на рік - трубочисти- прикольні хлопці в білих шапочках та перчптках- перевіряють тягу' в камінах- господарі їх кудись ведуть, наверх. Але у вас якісь дуже дивні асоціації з їжею- я такого вже дуже давно не чула і таке навіть на думку не спадає. Якесь криве уявлення про модель харчування. Мабуть, в Америці жахів( фастфудів) переїли. Я живу в частном доме, витяжка, мабуть, на вулицю виведена?- не знаю. Ходять пару раз на рік - трубочисти- прикольні хлопці в білих шапочках та перчптках- перевіряють тягу' в камінах- господарі їх кудись ведуть, наверх. Але у вас якісь дуже дивні асоціації з їжею- я такого вже дуже давно не чула і таке навіть на думку не спадає. Якесь криве уявлення про модель харчування. Мабуть, в Америці жахів( фастфудів) переїли. Wisznia2021 Повідомлень: 170 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лис, 2022 00:01 rjkz написав: Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.

Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.

Присвоювати допомогу від 330-мільйонної країни собі це однозначно круто. Присвоювати допомогу від 330-мільйонної країни собі це однозначно круто. andrijk777

Повідомлень: 4189 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лис, 2022 00:11 andrijk777 написав: rjkz написав: Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.

Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.

Присвоювати допомогу від 330-мільйонної країни собі це однозначно круто. Присвоювати допомогу від 330-мільйонної країни собі це однозначно круто.



Вы спросили куда я плачу налоги. Я ответил.

Что не так?

Судя по тому что вы не в состоянии прочесть предложение так, чтобы не исказить смысл, судя по двум вашим последним ответам, у вас что-то со зрением. Попробуйте обратиться к окулисту.

Хотя, возможно, это нормально для ветки Политдисскуссий. Вы, вероятно, ошиблись дверью. Вы спросили куда я плачу налоги. Я ответил.Что не так?Судя по тому что вы не в состоянии прочесть предложение так, чтобы не исказить смысл, судя по двум вашим последним ответам, у вас что-то со зрением. Попробуйте обратиться к окулисту.Хотя, возможно, это нормально для ветки Политдисскуссий. Вы, вероятно, ошиблись дверью. rjkz

Повідомлень: 13951 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7268 раз. Подякували: 4368 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лис, 2022 01:07 Re: Еміграція, заробітчанство Нема чому дивуватись. Ця тема викликає дуже неприємні почуття (м'яко кажучі). Гілка хітрожопих уклоністів.

PS Сьогодні чоловік сестри моєї дружини (яка зараз з нами у Відні), отримав повістку airmax78 Повідомлень: 41227 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5096 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 216217218219 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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