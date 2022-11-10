RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 217218219220>
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:54

  rjkz написав:Хочу косвенно вернуться к теме кто кому украинец.
Было мнение, что люди, давно уехавшие, находятся в другом информационном пространстве. Это и правда и неправда одновременно. Мы живем в мире, который все глубже и глубже глобализируется. И это просто надо принять как факт.

Стандартна відмазка тих, хто звалив з України. Треба ж себе якось оправдувати... Класичний приклад дволикості, про яку я писав в гілці "Політичні дискусії".
Ні це не факт. ФАКТ - це те куди ви платите податки! В казну США чи казну України чи може в якусь глобальну казну :D ? Яка відповідь??? - Ось це ФАКТ.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4192
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:43

  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:Это правда про вытяжки. В Анталии в ЖК премиум-класса именно так сделано: установлены внутри вытяжки 2 угольных фильтра - их меняют каждые 4 месяца.
Причем это описано прямо в Инструкции для пользователя.
Тут нужно учесть другую структуру питания людей и стиль жизни: никто не вываривает смалец из свинины, редко жарят рыбу на сковородке (запекают в рукаве в духовке), не делают вышкварки, часто завтракают/обедают/ужинают в кафе/ресторане, заказывают готовую еду с доставкой на дом.
Другой стиль жизни.

Я про то, что в квартирах заштукатуренный вентканал быстро обнаружат при регулярной проверке (везде ведь ходят проверяют: и в Украине, и в Польше, и в Германии, думаю, тоже). А то, что кухонные вытяжки не подключены к этим каналам - так это, считаю, правильно - нефиг весь стояк своей жареной рыбой заванивать. Так что это просто фильтры-жироулавливатели, как и должно быть в нормальных домах, где соседи друг друга уважают.

Ви в Европах були взагалі? Чи то ви про себе пишете? Смалєц, риба на сковородках...холєстерін давно перевіряли? Тим більше після Америки
Wisznia2021
 
Повідомлень: 170
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:39

  Wisznia2021 написав:Ви в Европах були взагалі? Чи то ви про себе пишете? Смалєц, риба на сковородках...холєстерін давно перевіряли? Тим більше після Америки

Та то я так, жартую. Усім же відомо, що в європах усі їздять лише на нових мерседесах (до 3 років - потім на утилізацію/до України), їдять лише спаржу та салат у ресторанах мішлєн (у нових будинках взагалі підключення плити та духовки не передбачено, навіть мийка вже стає атавізмом), а ще в них собачки на вулицях не какають, а люди вночі не вмикають музику на увесь район. Не життя, а казка! Шкода, що я там не був. Але мені усе це сусід Васильович розповідав, коли з заробітків повернувся 3 роки тому.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2242
З нами з: 26.02.18
Подякував: 607 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 20:30

  Denik написав:
  rjkz написав:Смотрел интервью с бывшим полковником армии США, ветеран нескольких воен, служил в ПЕнтагоне, сейчас избирается в Конгресс от какого-то штата. Заявил, что военную и финансовую помощь Украине надо ставить под жесткий контроль и ограничения.

Допомогу США не слід як недооцінювати так і переоцінювати. В +- нашій смузі десь 3/4-4/5 орків було закошмарено 80, 120, 122, 152 калібрами та скиданням з дронів. Звісно без допомоги США наші втрати були б більшими бо вони закривали якусь +- критичну потребу в певному класі озброєнь.
  rjkz написав:"Демократов волнует только граница Украины, а не с Мексикой" (имеется ввиду наплыв эмигрантов через южную границу".

Тоді б Китай повірив в рашистські воєнні технологій й напав би на Тайвань. І привіт гаряча Третя Світова )))


Надеюсь, вы понимаете, что процесс использования вооружения наследия совка конечен, а поставки вооружения стран НАТО - это и есть переход на вооружение стандартов НАТО. Я поэтому и говорю, что интеграция идет сумасшедшими темпами, хотят того страны НАТО или нет, в конечном счете им придется признать то, что произойдет к тому моменту по факту.
А история с Тайванем в любой момент как может разрешиться сама собой так и вспыхнуть в Третью мировую. И тогда СЩА будет не настолько как сейчас до Украины.
Если вдруг кто не вкурсе, на данный момент помощь США и военная и финансовая превыщает помощь всех остальных стран вместе взятых в 4 раза.
И пусть некоторые системы, для США устарели и фактически их через несколько лет пришлось-бы их утилизировать, для Украины это бесценная помощь в то время когда она нужна. И по авиации, что сейчас хоть как-то обсуждается? Ф-15 и Ф-16. Да простенькие как для США самолеты, но для Украины - это вооружение стандартов НАТО.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13952
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7268 раз.
Подякували: 4372 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 20:40

  andrijk777 написав:
  rjkz написав:Хочу косвенно вернуться к теме кто кому украинец.
Было мнение, что люди, давно уехавшие, находятся в другом информационном пространстве. Это и правда и неправда одновременно. Мы живем в мире, который все глубже и глубже глобализируется. И это просто надо принять как факт.

Стандартна відмазка тих, хто звалив з України. Треба ж себе якось оправдувати... Класичний приклад дволикості, про яку я писав в гілці "Політичні дискусії".
Ні це не факт. ФАКТ - це те куди ви платите податки! В казну США чи казну України чи може в якусь глобальну казну :D ? Яка відповідь??? - Ось це ФАКТ.


Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.
Как там на ветке Политдискуссий? По прежнему какахами кидаются? Или цивилизовались уже?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13952
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7268 раз.
Подякували: 4372 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:38

  rjkz написав:Если вдруг кто не вкурсе, на данный момент помощь США и военная и финансовая превыщает помощь всех остальных стран вместе взятых в 4 раза.

Я не в курсі.
"По моїм даним" наприклад Тайвань недавно одержав грантів і допомоги на 10 лярдів! це приблизно стільки, скільки Україна одержала від США за 8 місяців активної війни. + Байден ГАРАНТУВАВ захист Тайваню, але ніколи не гарантував захист України.
https://www.youtube.com/watch?v=BNHuy9DrGSY
З 18:47.
Я вже мовчу про казкові допомоги Афганістану чи Ізраїлю.
Але ви продовжуйте розказувати казки без фактів про "4 рази більшу допомогу".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4192
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 23:25

  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:Это правда про вытяжки. В Анталии в ЖК премиум-класса именно так сделано: установлены внутри вытяжки 2 угольных фильтра - их меняют каждые 4 месяца.
Причем это описано прямо в Инструкции для пользователя.
Тут нужно учесть другую структуру питания людей и стиль жизни: никто не вываривает смалец из свинины, редко жарят рыбу на сковородке (запекают в рукаве в духовке), не делают вышкварки, часто завтракают/обедают/ужинают в кафе/ресторане, заказывают готовую еду с доставкой на дом.
Другой стиль жизни.

Я про то, что в квартирах заштукатуренный вентканал быстро обнаружат при регулярной проверке (везде ведь ходят проверяют: и в Украине, и в Польше, и в Германии, думаю, тоже). А то, что кухонные вытяжки не подключены к этим каналам - так это, считаю, правильно - нефиг весь стояк своей жареной рыбой заванивать. Так что это просто фильтры-жироулавливатели, как и должно быть в нормальных домах, где соседи друг друга уважают.

Я живу в частном доме, витяжка, мабуть, на вулицю виведена?- не знаю. Ходять пару раз на рік - трубочисти- прикольні хлопці в білих шапочках та перчптках- перевіряють тягу' в камінах- господарі їх кудись ведуть, наверх. Але у вас якісь дуже дивні асоціації з їжею- я такого вже дуже давно не чула і таке навіть на думку не спадає. Якесь криве уявлення про модель харчування. Мабуть, в Америці жахів( фастфудів) переїли.
Wisznia2021
 
Повідомлень: 170
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 00:01

  rjkz написав:Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.

Присвоювати допомогу від 330-мільйонної країни собі це однозначно круто.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4192
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 00:11

  andrijk777 написав:
  rjkz написав:Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.

Присвоювати допомогу від 330-мільйонної країни собі це однозначно круто.


Вы спросили куда я плачу налоги. Я ответил.
Что не так?
Судя по тому что вы не в состоянии прочесть предложение так, чтобы не исказить смысл, судя по двум вашим последним ответам, у вас что-то со зрением. Попробуйте обратиться к окулисту.
Хотя, возможно, это нормально для ветки Политдисскуссий. Вы, вероятно, ошиблись дверью.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13952
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7268 раз.
Подякували: 4372 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 14:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Надеюсь, вы понимаете, что процесс использования вооружения наследия совка конечен, а поставки вооружения стран НАТО - это и есть переход на вооружение стандартов НАТО.


Битву за Херсон вирішило не озброєння НАТО, а те що українські Мавіки, ПД2, Лелеки, Фурії виявилися більш масовими і ефективними за підорські Мавіки та Орлани.
Велика подяка США за Хаймарси але б все одне Анонівський та міст через дамбу розбили б Точкою чи Вільхою.
Звісно подяка за Харми. Але ще раз підкреслю, 75-85% відсотків закошмарених орків - це 80, 82, 120, 122, 125, 152 + скидання з дронів...
Востаннє редагувалось Denik в Чет 10 лис, 2022 14:26, всього редагувалось 1 раз.
Denik
 
Повідомлень: 1726
З нами з: 23.02.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 217218219220>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.