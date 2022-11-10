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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 лис, 2022 18:21
rjkz написав:
Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.
В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.
Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів
. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.
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Denik
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Додано: Чет 10 лис, 2022 19:15
flyman написав: Denik написав: rjkz написав:
Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.
В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.
Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів
. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.
Як тут люблять "патріоти" рахувати чужі гроші та заглядати в чужий унітаз.
Це не рахування чужих грошей, це озвучення правди.
В конкретних цифрах
правда звучить краще ніж в загальних фразах типу "самая большая военная и финансовая помощь Украине"
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andrijk777
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Додано: Чет 10 лис, 2022 19:22
andrijk777 написав: flyman написав: Denik написав:
В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.
Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів
. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.
Як тут люблять "патріоти" рахувати чужі гроші та заглядати в чужий унітаз.
Це не рахування чужих грошей, це озвучення правди.
В конкретних цифрах
правда звучить краще ніж в загальних фразах типу "самая большая военная и финансовая помощь Украине"
в оригіналі було
rjkz написав:
на данный момент помощь США и военная и финансовая превыщает помощь всех остальных стран вместе взятых в 4 раза.
тільки дехто не змозі осмислити просте речення
Denik написав: rjkz написав:
Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.
В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.
Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів
. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.
а дехто рахує гроші в чужій кишені
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Додано: Чет 10 лис, 2022 19:38
andrijk777 написав:
Це не рахування чужих грошей, це озвучення правди.
В конкретних цифрах правда звучить краще ніж в загальних фразах типу "самая большая военная и финансовая помощь Украине"
Саме це і малося на увазі. 75-85% люлей педерація отримала від українських запасів озброєння та БПЛА.
При цьому Захід досі продовжує спонсорувати хуйла, купуючи нафту і нафтопродукти і не вжив ніяких дій по припинення фінансування у 2008 році, коли було порушення міжнародного права проти Грузії.
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Denik
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