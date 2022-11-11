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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 217218219220
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 18:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.

В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.
Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 19:15

  flyman написав:
  Denik написав:
  rjkz написав:Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.

В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.
Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.

Як тут люблять "патріоти" рахувати чужі гроші та заглядати в чужий унітаз.

Це не рахування чужих грошей, це озвучення правди.
В конкретних цифрах правда звучить краще ніж в загальних фразах типу "самая большая военная и финансовая помощь Украине"
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 19:22

  andrijk777 написав:
  flyman написав:
  Denik написав:В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.
Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.

Як тут люблять "патріоти" рахувати чужі гроші та заглядати в чужий унітаз.

Це не рахування чужих грошей, це озвучення правди.
В конкретних цифрах правда звучить краще ніж в загальних фразах типу "самая большая военная и финансовая помощь Украине"

в оригіналі було
  rjkz написав: на данный момент помощь США и военная и финансовая превыщает помощь всех остальных стран вместе взятых в 4 раза.

тільки дехто не змозі осмислити просте речення
  Denik написав:
  rjkz написав:Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.

В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.
Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.


а дехто рахує гроші в чужій кишені
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:09

  andrijk777 написав:
  flyman написав:
  Denik написав:В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.
Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.

Як тут люблять "патріоти" рахувати чужі гроші та заглядати в чужий унітаз.

Це не рахування чужих грошей, це озвучення правди.
В конкретних цифрах правда звучить краще ніж в загальних фразах типу "самая большая военная и финансовая помощь Украине"


Ok, будем считать что вы правы.
Добавьте к этой сумме несколько тысяч адресной помощи от меня лично и успокойтесь.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:28

Re: Еміграція, заробітчанство

https://news.liga.net/politics/news/kmi ... ograjdanam
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:42

  rjkz написав:https://news.liga.net/politics/news/kmis-vyyasnil-otnoshenie-ukraintsev-k-vyehavshim-za-granitsu-sograjdanam

Осуждать имеют право - у нас демократия. Хотя опросы КМИС очень спорные - вот например
https://news.liga.net/politics/news/ukr ... v-es-opros
88% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе Евросоюза.

Но например правила дорожного движения знают и соблюдают процентов 10%.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:56

  BIGor написав:Хотя опросы КМИС очень спорные - вот например
https://news.liga.net/politics/news/ukr ... v-es-opros
88% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе Евросоюза.


Я в шоці з цієї цифри(88%). Причому ще 6% - важко відповісти/відмова.
Підозрюю некоректність такого опитування. Ну не може 88% людей бути настільки оптимістами, я б навіть сказав мрійниками.
andrijk777
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