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#<1 ... 217218219220 Додано: Чет 10 лис, 2022 18:21 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине. Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.

В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.

Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися. В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися. Denik Повідомлень: 1731 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1045 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лис, 2022 19:15 flyman написав: Denik написав: rjkz написав: Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине. Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.

В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.

Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися. В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.

Як тут люблять "патріоти" рахувати чужі гроші та заглядати в чужий унітаз. Як тут люблять "патріоти" рахувати чужі гроші та заглядати в чужий унітаз.

Це не рахування чужих грошей, це озвучення правди.

В конкретних цифрах правда звучить краще ніж в загальних фразах типу "самая большая военная и финансовая помощь Украине" Це не рахування чужих грошей, це озвучення правди.правда звучить краще ніж в загальних фразах типу "самая большая военная и финансовая помощь Украине" andrijk777

Повідомлень: 4202 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лис, 2022 19:22 andrijk777 написав: flyman написав: Denik написав: В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.

Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися. В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.

Як тут люблять "патріоти" рахувати чужі гроші та заглядати в чужий унітаз. Як тут люблять "патріоти" рахувати чужі гроші та заглядати в чужий унітаз.

Це не рахування чужих грошей, це озвучення правди.

В конкретних цифрах правда звучить краще ніж в загальних фразах типу "самая большая военная и финансовая помощь Украине" Це не рахування чужих грошей, це озвучення правди.правда звучить краще ніж в загальних фразах типу "самая большая военная и финансовая помощь Украине"

в оригіналі було

rjkz написав: на данный момент помощь США и военная и финансовая превыщает помощь всех остальных стран вместе взятых в 4 раза.

на данный момент помощь США и военная и финансовая превыщает помощь всех остальных стран вместе взятых в 4 раза.

тільки дехто не змозі осмислити просте речення

Denik написав: rjkz написав: Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине. Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.

В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.

Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися. В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.



а дехто рахує гроші в чужій кишені в оригіналі булотільки дехто не змозі осмислити просте реченняа дехто рахує гроші в чужій кишені flyman

Повідомлень: 29908 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2573 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лис, 2022 21:09 andrijk777 написав: flyman написав: Denik написав: В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.

Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися. В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.

Як тут люблять "патріоти" рахувати чужі гроші та заглядати в чужий унітаз. Як тут люблять "патріоти" рахувати чужі гроші та заглядати в чужий унітаз.

Це не рахування чужих грошей, це озвучення правди.

В конкретних цифрах правда звучить краще ніж в загальних фразах типу "самая большая военная и финансовая помощь Украине" Це не рахування чужих грошей, це озвучення правди.правда звучить краще ніж в загальних фразах типу "самая большая военная и финансовая помощь Украине"



Ok, будем считать что вы правы.

Добавьте к этой сумме несколько тысяч адресной помощи от меня лично и успокойтесь. Ok, будем считать что вы правы.Добавьте к этой сумме несколько тысяч адресной помощи от меня лично и успокойтесь. rjkz

Повідомлень: 13962 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7275 раз. Подякували: 4378 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:28 Re: Еміграція, заробітчанство https://news.liga.net/politics/news/kmi ... ograjdanam rjkz

Повідомлень: 13962 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7275 раз. Подякували: 4378 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:42 rjkz написав: https://news.liga.net/politics/news/kmis-vyyasnil-otnoshenie-ukraintsev-k-vyehavshim-za-granitsu-sograjdanam https://news.liga.net/politics/news/kmis-vyyasnil-otnoshenie-ukraintsev-k-vyehavshim-za-granitsu-sograjdanam

Осуждать имеют право - у нас демократия. Хотя опросы КМИС очень спорные - вот например

https://news.liga.net/politics/news/ukr ... v-es-opros

88% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе Евросоюза.

Но например правила дорожного движения знают и соблюдают процентов 10%. Осуждать имеют право - у нас демократия. Хотя опросы КМИС очень спорные - вот напримерНо например правила дорожного движения знают и соблюдают процентов BIGor

Повідомлень: 6875 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1072 раз. Подякували: 1464 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:56 BIGor написав: Хотя опросы КМИС очень спорные - вот например

https://news.liga.net/politics/news/ukr ... v-es-opros

88% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе Евросоюза.

Хотя опросы КМИС очень спорные - вот например

Я в шоці з цієї цифри(88%). Причому ще 6% - важко відповісти/відмова.

Підозрюю некоректність такого опитування. Ну не може 88% людей бути настільки оптимістами, я б навіть сказав мрійниками. Я в шоці з цієї цифри(88%). Причому ще 6% - важко відповісти/відмова.Підозрюю некоректність такого опитування. Ну не може 88% людей бути настільки оптимістами, я б навіть сказав мрійниками. andrijk777

Повідомлень: 4202 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 217218219220 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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