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rjkz написав:Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.
В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП. Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.
rjkz написав:Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.
В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП. Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.
Як тут люблять "патріоти" рахувати чужі гроші та заглядати в чужий унітаз.
Це не рахування чужих грошей, це озвучення правди. В конкретних цифрах правда звучить краще ніж в загальних фразах типу "самая большая военная и финансовая помощь Украине"
Denik написав:В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП. Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.
Як тут люблять "патріоти" рахувати чужі гроші та заглядати в чужий унітаз.
Це не рахування чужих грошей, це озвучення правди. В конкретних цифрах правда звучить краще ніж в загальних фразах типу "самая большая военная и финансовая помощь Украине"
в оригіналі було
rjkz написав: на данный момент помощь США и военная и финансовая превыщает помощь всех остальных стран вместе взятых в 4 раза.
тільки дехто не змозі осмислити просте речення
Denik написав:
rjkz написав:Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.
В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП. Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.
Denik написав:В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП. Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.
Як тут люблять "патріоти" рахувати чужі гроші та заглядати в чужий унітаз.
Це не рахування чужих грошей, це озвучення правди. В конкретних цифрах правда звучить краще ніж в загальних фразах типу "самая большая военная и финансовая помощь Украине"
Ok, будем считать что вы правы. Добавьте к этой сумме несколько тысяч адресной помощи от меня лично и успокойтесь.