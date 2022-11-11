rjkz написав:

Хочу косвенно вернуться к теме кто кому украинец.Было мнение, что люди, давно уехавшие, находятся в другом информационном пространстве. Это и правда и неправда одновременно. Мы живем в мире, который все глубже и глубже глобализируется. И это просто надо принять как факт.За исключением территорий типа раши, ирана, кндр и прочих недогосударств.Какие-то страны больше вовлечены в этот процесс, какие-то меньше.Украина...Как в той поговорке "Не было-бы счастья, да несчастье помогло".Вы понимаете о чем я. Интеграция в ЕС и НАТО сейчас идет "семимильными шагами", хотят они того или нет, будет принято решение о вступлении быстро или нет.Но интеграция, как часть глобализации идет на крайне высоком уровне интенсивности.Но есть и другая сторона.Как как на Украину влияют те или иные процессы так и Украина и украинцы, находящиеся за пределами Украины, сейчас имеют колоссальное влияние на мировые процессы.Сегодня очень важный день в США. Промежуточные выборы.Разрешите порекомендовать уважаемому форуму запись специального эфира редакцииГолоса Америки (редакция основана в 1946 году как радиостанция Голос Америки Правительством США и по сей день финансируется Правительством США).От просмотра будет также польза тем, кто хочет немного погрузиться в информационное поле США.Прошу прощения, эфир на русском языке. Даже украиномовни ведущие тут пользуются русским языком, так как аудитория - выходцы из стран б.СССР. Это политика канала.Рекомендую просмотреть полностью, хоть и много времени, но к теме Украины возвращаются постоянно.