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rjkz написав:Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.
В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП. Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.
rjkz написав:Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.
В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП. Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.
Як тут люблять "патріоти" рахувати чужі гроші та заглядати в чужий унітаз.
Це не рахування чужих грошей, це озвучення правди. В конкретних цифрах правда звучить краще ніж в загальних фразах типу "самая большая военная и финансовая помощь Украине"
Denik написав:В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП. Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.
Як тут люблять "патріоти" рахувати чужі гроші та заглядати в чужий унітаз.
Це не рахування чужих грошей, це озвучення правди. В конкретних цифрах правда звучить краще ніж в загальних фразах типу "самая большая военная и финансовая помощь Украине"
в оригіналі було
rjkz написав: на данный момент помощь США и военная и финансовая превыщает помощь всех остальных стран вместе взятых в 4 раза.
тільки дехто не змозі осмислити просте речення
Denik написав:
rjkz написав:Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.
В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП. Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.
Denik написав:В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП. Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.
Як тут люблять "патріоти" рахувати чужі гроші та заглядати в чужий унітаз.
Це не рахування чужих грошей, це озвучення правди. В конкретних цифрах правда звучить краще ніж в загальних фразах типу "самая большая военная и финансовая помощь Украине"
Ok, будем считать что вы правы. Добавьте к этой сумме несколько тысяч адресной помощи от меня лично и успокойтесь.
rjkz написав:Хочу косвенно вернуться к теме кто кому украинец. Было мнение, что люди, давно уехавшие, находятся в другом информационном пространстве. Это и правда и неправда одновременно. Мы живем в мире, который все глубже и глубже глобализируется. И это просто надо принять как факт. За исключением территорий типа раши, ирана, кндр и прочих недогосударств. Какие-то страны больше вовлечены в этот процесс, какие-то меньше. Украина... Как в той поговорке "Не было-бы счастья, да несчастье помогло". Вы понимаете о чем я. Интеграция в ЕС и НАТО сейчас идет "семимильными шагами", хотят они того или нет, будет принято решение о вступлении быстро или нет. Но интеграция, как часть глобализации идет на крайне высоком уровне интенсивности. Но есть и другая сторона. Как как на Украину влияют те или иные процессы так и Украина и украинцы, находящиеся за пределами Украины, сейчас имеют колоссальное влияние на мировые процессы. Сегодня очень важный день в США. Промежуточные выборы. Разрешите порекомендовать уважаемому форуму запись специального эфира редакции Голоса Америки (редакция основана в 1946 году как радиостанция Голос Америки Правительством США и по сей день финансируется Правительством США). От просмотра будет также польза тем, кто хочет немного погрузиться в информационное поле США. Прошу прощения, эфир на русском языке. Даже украиномовни ведущие тут пользуются русским языком, так как аудитория - выходцы из стран б.СССР. Это политика канала. Рекомендую просмотреть полностью, хоть и много времени, но к теме Украины возвращаются постоянно.
Республіканці не дотягнули 1 голос щоб отримати більшість. Менше тре було щолкати дзьобами про обмеження допомоги Україні.