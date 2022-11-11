RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 217218219220
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 18:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.

В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.
Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.
Denik
 
Повідомлень: 1734
З нами з: 23.02.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 19:15

  flyman написав:
  Denik написав:
  rjkz написав:Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.

В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.
Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.

Як тут люблять "патріоти" рахувати чужі гроші та заглядати в чужий унітаз.

Це не рахування чужих грошей, це озвучення правди.
В конкретних цифрах правда звучить краще ніж в загальних фразах типу "самая большая военная и финансовая помощь Украине"
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4203
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 19:22

  andrijk777 написав:
  flyman написав:
  Denik написав:В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.
Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.

Як тут люблять "патріоти" рахувати чужі гроші та заглядати в чужий унітаз.

Це не рахування чужих грошей, це озвучення правди.
В конкретних цифрах правда звучить краще ніж в загальних фразах типу "самая большая военная и финансовая помощь Украине"

в оригіналі було
  rjkz написав: на данный момент помощь США и военная и финансовая превыщает помощь всех остальных стран вместе взятых в 4 раза.

тільки дехто не змозі осмислити просте речення
  Denik написав:
  rjkz написав:Мне не надо отмазываться, я уже несколько лет как не налоговый резидент Украины, но на мои налоги оказывается самая большая военная и финансовая помощь Украине.

В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.
Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.


а дехто рахує гроші в чужій кишені
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29913
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2573 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:09

  andrijk777 написав:
  flyman написав:
  Denik написав:В США витрати на оборону 3.7% від ВВП, на допомогу Україні з них іде 3.4%. Тобто 0.126% від ВВП.
Це означає, що якщо Ви маєте дохід біля 100к гросс, то на допомогу Україні з цього виділилося 125 доларів. А точніше не на допомогу, а на закупівлю нових озброєнь для поповнення запасів на складах. Це не та сума, щоб нею хизуватися.

Як тут люблять "патріоти" рахувати чужі гроші та заглядати в чужий унітаз.

Це не рахування чужих грошей, це озвучення правди.
В конкретних цифрах правда звучить краще ніж в загальних фразах типу "самая большая военная и финансовая помощь Украине"


Ok, будем считать что вы правы.
Добавьте к этой сумме несколько тысяч адресной помощи от меня лично и успокойтесь.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13963
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7275 раз.
Подякували: 4378 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:28

Re: Еміграція, заробітчанство

https://news.liga.net/politics/news/kmi ... ograjdanam
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13963
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7275 раз.
Подякували: 4378 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:42

  rjkz написав:https://news.liga.net/politics/news/kmis-vyyasnil-otnoshenie-ukraintsev-k-vyehavshim-za-granitsu-sograjdanam

Осуждать имеют право - у нас демократия. Хотя опросы КМИС очень спорные - вот например
https://news.liga.net/politics/news/ukr ... v-es-opros
88% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе Евросоюза.

Но например правила дорожного движения знают и соблюдают процентов 10%.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6876
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1072 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:56

  BIGor написав:Хотя опросы КМИС очень спорные - вот например
https://news.liga.net/politics/news/ukr ... v-es-opros
88% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе Евросоюза.


Я в шоці з цієї цифри(88%). Причому ще 6% - важко відповісти/відмова.
Підозрюю некоректність такого опитування. Ну не може 88% людей бути настільки оптимістами, я б навіть сказав мрійниками.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4203
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:05

  rjkz написав:Хочу косвенно вернуться к теме кто кому украинец.
Было мнение, что люди, давно уехавшие, находятся в другом информационном пространстве. Это и правда и неправда одновременно. Мы живем в мире, который все глубже и глубже глобализируется. И это просто надо принять как факт.
За исключением территорий типа раши, ирана, кндр и прочих недогосударств.
Какие-то страны больше вовлечены в этот процесс, какие-то меньше.
Украина...
Как в той поговорке "Не было-бы счастья, да несчастье помогло".
Вы понимаете о чем я. Интеграция в ЕС и НАТО сейчас идет "семимильными шагами", хотят они того или нет, будет принято решение о вступлении быстро или нет.
Но интеграция, как часть глобализации идет на крайне высоком уровне интенсивности.
Но есть и другая сторона.
Как как на Украину влияют те или иные процессы так и Украина и украинцы, находящиеся за пределами Украины, сейчас имеют колоссальное влияние на мировые процессы.
Сегодня очень важный день в США. Промежуточные выборы.
Разрешите порекомендовать уважаемому форуму запись специального эфира редакции
Голоса Америки (редакция основана в 1946 году как радиостанция Голос Америки Правительством США и по сей день финансируется Правительством США).
От просмотра будет также польза тем, кто хочет немного погрузиться в информационное поле США.
Прошу прощения, эфир на русском языке. Даже украиномовни ведущие тут пользуются русским языком, так как аудитория - выходцы из стран б.СССР. Это политика канала.
Рекомендую просмотреть полностью, хоть и много времени, но к теме Украины возвращаются постоянно.

Республіканці не дотягнули 1 голос щоб отримати більшість.
Менше тре було щолкати дзьобами про обмеження допомоги Україні.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29913
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2573 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Если вдруг кто не вкурсе, на данный момент помощь США и военная и финансовая превыщает помощь всех остальных стран вместе взятых в 4 раза.

Это да, но остальное НАТО и не разоружало Украину, как это делали США в 90-х,
чтобы удружить другу Борису, и загнобить непонятных скрытых камуняк Кравчука и Кучму
fox767676
 
Повідомлень: 460
З нами з: 13.06.20
Подякував: 216 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:27

flyman , да, это сыграло свою роль в Песильвании.
Но больше всего провалов у тех кандидатов, которых приезжал поддерживать Трамп.
Как-бы там ни было, мнение украинцев в США сыграло свою роль.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13963
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7275 раз.
Подякували: 4378 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 217218219220
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slonomag і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (720)
11.11.2022 21:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.