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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 218219220221
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:20

  rjkz написав:flyman , да, это сыграло свою роль в Песильвании.
Но больше всего провалов у тех кандидатов, которых приезжал поддерживать Трамп.
Как-бы там ни было, мнение украинцев в США сыграло свою роль.

по моєму, ти ж це і писав,
що є традиції в багатьох штатах, і там передбачувано,
а є "колєблющися", і при на маргинальних рівнях різниці, якраз спрацював фактор України, всього один голос в Сенаті ... зате кажуть, кого підтримала Пелоссі, пройшли, майстерність б"є силу.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:53

  BIGor написав:Но например правила дорожного движения знают и соблюдают процентов 10%.

В ЕС полно стран, где ездят "по понятиям", а не по ПДД.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 12:59

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Но например правила дорожного движения знают и соблюдают процентов 10%.

В ЕС полно стран, где ездят "по понятиям", а не по ПДД.

Югославія? Де я був - всі їздять як треба. В Польщі взагалі якось "дико" - водії пропускають пішоходів. Після України це дуже незвично.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 13:20

То ви ще не були в США: пішоход (там іх називають дуже кумедним словом «pedestrian») ще за 15 м до пішохідного переходу - а всі авто зупиняються перед «зеброю» метрів за 10.
Дуже незручно, точніше ніяковієш і кланяєшся. Намагаєшся швидше перейти…
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 14:53

  akurt написав:То ви ще не були в США: пішоход (там іх називають дуже кумедним словом «pedestrian») ще за 15 м до пішохідного переходу - а всі авто зупиняються перед «зеброю» метрів за 10.
Дуже незручно, точніше ніяковієш і кланяєшся. Намагаєшся швидше перейти…

Як у Нью-Йорку відрізнити місцевих жителів від туристів? Дуже просто: туристи стоять і чекають зеленого сигналу світлофора, а місцеві завжди шурують на червоний.
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 16:55

  akurt написав:То ви ще не були в США: пішоход (там іх називають дуже кумедним словом «pedestrian») ще за 15 м до пішохідного переходу - а всі авто зупиняються перед «зеброю» метрів за 10.
Дуже незручно, точніше ніяковієш і кланяєшся. Намагаєшся швидше перейти…


мене у Туреччині (Манавгат) ледь не збив турок... йшов по пішохідному-те бидло пролетіло навіть не зупиняючись...добре, що дружина помітила, що воно несеться навіть не думаючи гальмувати і вчасно відтягнула за руку :shock:

потім ходили як по мінному полю - оглядаючись довкола, ті дикуни не пропускають пішоходів ніби навмисне :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 17:05

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Но например правила дорожного движения знают и соблюдают процентов 10%.

В ЕС полно стран, где ездят "по понятиям", а не по ПДД.

Югославія? Де я був - всі їздять як треба. В Польщі взагалі якось "дико" - водії пропускають пішоходів. Після України це дуже незвично.

В Польщі переваги пішохода на переході не було ще років 5 тому, може щось змінилося
flyman
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