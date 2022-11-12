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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:20
rjkz написав:flyman
, да, это сыграло свою роль в Песильвании.
Но больше всего провалов у тех кандидатов, которых приезжал поддерживать Трамп.
Как-бы там ни было, мнение украинцев в США сыграло свою роль.
по моєму, ти ж це і писав,
що є традиції в багатьох штатах, і там передбачувано,
а є "колєблющися", і при на маргинальних рівнях різниці, якраз спрацював фактор України, всього один голос в Сенаті ... зате кажуть, кого підтримала Пелоссі, пройшли, майстерність б"є силу.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:53
BIGor написав:
Но например правила дорожного движения знают и соблюдают процентов 10%
.
В ЕС полно стран, где ездят "по понятиям", а не по ПДД.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 12:59
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Но например правила дорожного движения знают и соблюдают процентов 10%
.
В ЕС полно стран, где ездят "по понятиям", а не по ПДД.
Югославія? Де я був - всі їздять як треба. В Польщі взагалі якось "дико" - водії пропускають пішоходів. Після України це дуже незвично.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 13:20
То ви ще не були в США: пішоход (там іх називають дуже кумедним словом «pedestrian») ще за 15 м до пішохідного переходу - а всі авто зупиняються перед «зеброю» метрів за 10.
Дуже незручно, точніше ніяковієш і кланяєшся. Намагаєшся швидше перейти…
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Додано: Суб 12 лис, 2022 14:53
akurt написав:
То ви ще не були в США: пішоход (там іх називають дуже кумедним словом «pedestrian») ще за 15 м до пішохідного переходу - а всі авто зупиняються перед «зеброю» метрів за 10.
Дуже незручно, точніше ніяковієш і кланяєшся. Намагаєшся швидше перейти…
Як у Нью-Йорку відрізнити місцевих жителів від туристів? Дуже просто: туристи стоять і чекають зеленого сигналу світлофора, а місцеві завжди шурують на червоний.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 16:55
akurt написав:
То ви ще не були в США: пішоход (там іх називають дуже кумедним словом «pedestrian») ще за 15 м до пішохідного переходу - а всі авто зупиняються перед «зеброю» метрів за 10.
Дуже незручно, точніше ніяковієш і кланяєшся. Намагаєшся швидше перейти…
мене у Туреччині (Манавгат) ледь не збив турок... йшов по пішохідному-те бидло пролетіло навіть не зупиняючись...добре, що дружина помітила, що воно несеться навіть не думаючи гальмувати і вчасно відтягнула за руку
потім ходили як по мінному полю - оглядаючись довкола, ті дикуни не пропускають пішоходів ніби навмисне
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Додано: Суб 12 лис, 2022 17:05
BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Но например правила дорожного движения знают и соблюдают процентов 10%
.
В ЕС полно стран, где ездят "по понятиям", а не по ПДД.
Югославія? Де я був - всі їздять як треба. В Польщі взагалі якось "дико" - водії пропускають пішоходів. Після України це дуже незвично.
В Польщі переваги пішохода на переході не було ще років 5 тому, може щось змінилося
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Додано: Суб 12 лис, 2022 17:35
jump написав: akurt написав:
То ви ще не були в США: пішоход (там іх називають дуже кумедним словом «pedestrian») ще за 15 м до пішохідного переходу - а всі авто зупиняються перед «зеброю» метрів за 10.
Дуже незручно, точніше ніяковієш і кланяєшся. Намагаєшся швидше перейти…
мене у Туреччині (Манавгат) ледь не збив турок... йшов по пішохідному-те бидло пролетіло навіть не зупиняючись...добре, що дружина помітила, що воно несеться навіть не думаючи гальмувати і вчасно відтягнула за руку
потім ходили як по мінному полю - оглядаючись довкола, ті дикуни не пропускають пішоходів ніби навмисне
В Істамбулі ще більші дикуни:)
Особливо таксисти
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