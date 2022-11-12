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#<1 ... 218219220221 Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:20 rjkz написав: flyman , да, это сыграло свою роль в Песильвании.

Но больше всего провалов у тех кандидатов, которых приезжал поддерживать Трамп.

Как-бы там ни было, мнение украинцев в США сыграло свою роль. , да, это сыграло свою роль в Песильвании.Но больше всего провалов у тех кандидатов, которых приезжал поддерживать Трамп.Как-бы там ни было, мнение украинцев в США сыграло свою роль.

по моєму, ти ж це і писав,

що є традиції в багатьох штатах, і там передбачувано,

а є "колєблющися", і при на маргинальних рівнях різниці, якраз спрацював фактор України, всього один голос в Сенаті ... зате кажуть, кого підтримала Пелоссі, пройшли, майстерність б"є силу. по моєму, ти ж це і писав,що є традиції в багатьох штатах, і там передбачувано,а є "колєблющися", і при на маргинальних рівнях різниці, якраз спрацював фактор України, всього один голос в Сенаті ... зате кажуть, кого підтримала Пелоссі, пройшли, майстерність б"є силу. flyman

Повідомлень: 29932 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1443 раз. Подякували: 2574 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:53 BIGor написав: Но например правила дорожного движения знают и соблюдают процентов 10%. Но например правила дорожного движения знают и соблюдают процентов

В ЕС полно стран, где ездят "по понятиям", а не по ПДД. В ЕС полно стран, где ездят "по понятиям", а не по ПДД. Gastarbaiter Повідомлень: 2244 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 лис, 2022 12:59 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Но например правила дорожного движения знают и соблюдают процентов 10%. Но например правила дорожного движения знают и соблюдают процентов

В ЕС полно стран, где ездят "по понятиям", а не по ПДД. В ЕС полно стран, где ездят "по понятиям", а не по ПДД.

Югославія? Де я був - всі їздять як треба. В Польщі взагалі якось "дико" - водії пропускають пішоходів. Після України це дуже незвично. Югославія? Де я був - всі їздять як треба. В Польщі взагалі якось "дико" - водії пропускають пішоходів. Після України це дуже незвично. BIGor

Повідомлень: 6886 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1073 раз. Подякували: 1464 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 лис, 2022 13:20 То ви ще не були в США: пішоход (там іх називають дуже кумедним словом «pedestrian») ще за 15 м до пішохідного переходу - а всі авто зупиняються перед «зеброю» метрів за 10.

Дуже незручно, точніше ніяковієш і кланяєшся. Намагаєшся швидше перейти… akurt

Повідомлень: 7062 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2788 раз. Подякували: 944 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 лис, 2022 14:53 akurt написав: То ви ще не були в США: пішоход (там іх називають дуже кумедним словом «pedestrian») ще за 15 м до пішохідного переходу - а всі авто зупиняються перед «зеброю» метрів за 10.

Дуже незручно, точніше ніяковієш і кланяєшся. Намагаєшся швидше перейти… То ви ще не були в США: пішоход (там іх називають дуже кумедним словом «pedestrian») ще за 15 м до пішохідного переходу - а всі авто зупиняються перед «зеброю» метрів за 10.Дуже незручно, точніше ніяковієш і кланяєшся. Намагаєшся швидше перейти…

Як у Нью-Йорку відрізнити місцевих жителів від туристів? Дуже просто: туристи стоять і чекають зеленого сигналу світлофора, а місцеві завжди шурують на червоний. Як у Нью-Йорку відрізнити місцевих жителів від туристів? Дуже просто: туристи стоять і чекають зеленого сигналу світлофора, а місцеві завжди шурують на червоний. NetSerpent

Повідомлень: 690 З нами з: 24.05.09 Подякував: 246 раз. Подякували: 139 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 лис, 2022 16:55 akurt написав: То ви ще не були в США: пішоход (там іх називають дуже кумедним словом «pedestrian») ще за 15 м до пішохідного переходу - а всі авто зупиняються перед «зеброю» метрів за 10.

Дуже незручно, точніше ніяковієш і кланяєшся. Намагаєшся швидше перейти… То ви ще не були в США: пішоход (там іх називають дуже кумедним словом «pedestrian») ще за 15 м до пішохідного переходу - а всі авто зупиняються перед «зеброю» метрів за 10.Дуже незручно, точніше ніяковієш і кланяєшся. Намагаєшся швидше перейти…



мене у Туреччині (Манавгат) ледь не збив турок... йшов по пішохідному-те бидло пролетіло навіть не зупиняючись...добре, що дружина помітила, що воно несеться навіть не думаючи гальмувати і вчасно відтягнула за руку



потім ходили як по мінному полю - оглядаючись довкола, ті дикуни не пропускають пішоходів ніби навмисне мене у Туреччині (Манавгат) ледь не збив турок... йшов по пішохідному-те бидло пролетіло навіть не зупиняючись...добре, що дружина помітила, що воно несеться навіть не думаючи гальмувати і вчасно відтягнула за рукупотім ходили як по мінному полю - оглядаючись довкола, ті дикуни не пропускають пішоходів ніби навмисне jump Повідомлень: 3909 З нами з: 18.08.09 Подякував: 102 раз. Подякували: 901 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 лис, 2022 17:05 BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав: Но например правила дорожного движения знают и соблюдают процентов 10%. Но например правила дорожного движения знают и соблюдают процентов

В ЕС полно стран, где ездят "по понятиям", а не по ПДД. В ЕС полно стран, где ездят "по понятиям", а не по ПДД.

Югославія? Де я був - всі їздять як треба. В Польщі взагалі якось "дико" - водії пропускають пішоходів. Після України це дуже незвично. Югославія? Де я був - всі їздять як треба. В Польщі взагалі якось "дико" - водії пропускають пішоходів. Після України це дуже незвично.

В Польщі переваги пішохода на переході не було ще років 5 тому, може щось змінилося В Польщі переваги пішохода на переході не було ще років 5 тому, може щось змінилося flyman

Повідомлень: 29932 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1443 раз. Подякували: 2574 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 лис, 2022 17:35 Re: Еміграція, заробітчанство jump написав: akurt написав: То ви ще не були в США: пішоход (там іх називають дуже кумедним словом «pedestrian») ще за 15 м до пішохідного переходу - а всі авто зупиняються перед «зеброю» метрів за 10.

Дуже незручно, точніше ніяковієш і кланяєшся. Намагаєшся швидше перейти… То ви ще не були в США: пішоход (там іх називають дуже кумедним словом «pedestrian») ще за 15 м до пішохідного переходу - а всі авто зупиняються перед «зеброю» метрів за 10.Дуже незручно, точніше ніяковієш і кланяєшся. Намагаєшся швидше перейти…



мене у Туреччині (Манавгат) ледь не збив турок... йшов по пішохідному-те бидло пролетіло навіть не зупиняючись...добре, що дружина помітила, що воно несеться навіть не думаючи гальмувати і вчасно відтягнула за руку



потім ходили як по мінному полю - оглядаючись довкола, ті дикуни не пропускають пішоходів ніби навмисне мене у Туреччині (Манавгат) ледь не збив турок... йшов по пішохідному-те бидло пролетіло навіть не зупиняючись...добре, що дружина помітила, що воно несеться навіть не думаючи гальмувати і вчасно відтягнула за рукупотім ходили як по мінному полю - оглядаючись довкола, ті дикуни не пропускають пішоходів ніби навмисне В Істамбулі ще більші дикуни:)

Особливо таксисти В Істамбулі ще більші дикуни:)Особливо таксисти Faceless

Модератор Повідомлень: 32265 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7620 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 лис, 2022 22:00 BIGor написав: Gastarbaiter написав: В ЕС полно стран, где ездят "по понятиям", а не по ПДД. В ЕС полно стран, где ездят "по понятиям", а не по ПДД.

Югославія? Де я був - всі їздять як треба. В Польщі взагалі якось "дико" - водії пропускають пішоходів. Після України це дуже незвично. Югославія? Де я був - всі їздять як треба. В Польщі взагалі якось "дико" - водії пропускають пішоходів. Після України це дуже незвично.

В основном в южных странах: Греция, Румыния, Италия, Болгария, Хорватия. Везде свои особенности, но южный темперамент всегда проявляется. В основном в южных странах: Греция, Румыния, Италия, Болгария, Хорватия. Везде свои особенности, но южный темперамент всегда проявляется. Gastarbaiter Повідомлень: 2244 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 218219220221 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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