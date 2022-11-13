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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 218219220221
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:20

  rjkz написав:flyman , да, это сыграло свою роль в Песильвании.
Но больше всего провалов у тех кандидатов, которых приезжал поддерживать Трамп.
Как-бы там ни было, мнение украинцев в США сыграло свою роль.

по моєму, ти ж це і писав,
що є традиції в багатьох штатах, і там передбачувано,
а є "колєблющися", і при на маргинальних рівнях різниці, якраз спрацював фактор України, всього один голос в Сенаті ... зате кажуть, кого підтримала Пелоссі, пройшли, майстерність б"є силу.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:53

  BIGor написав:Но например правила дорожного движения знают и соблюдают процентов 10%.

В ЕС полно стран, где ездят "по понятиям", а не по ПДД.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 12:59

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Но например правила дорожного движения знают и соблюдают процентов 10%.

В ЕС полно стран, где ездят "по понятиям", а не по ПДД.

Югославія? Де я був - всі їздять як треба. В Польщі взагалі якось "дико" - водії пропускають пішоходів. Після України це дуже незвично.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 13:20

То ви ще не були в США: пішоход (там іх називають дуже кумедним словом «pedestrian») ще за 15 м до пішохідного переходу - а всі авто зупиняються перед «зеброю» метрів за 10.
Дуже незручно, точніше ніяковієш і кланяєшся. Намагаєшся швидше перейти…
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 14:53

  akurt написав:То ви ще не були в США: пішоход (там іх називають дуже кумедним словом «pedestrian») ще за 15 м до пішохідного переходу - а всі авто зупиняються перед «зеброю» метрів за 10.
Дуже незручно, точніше ніяковієш і кланяєшся. Намагаєшся швидше перейти…

Як у Нью-Йорку відрізнити місцевих жителів від туристів? Дуже просто: туристи стоять і чекають зеленого сигналу світлофора, а місцеві завжди шурують на червоний.
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 16:55

  akurt написав:То ви ще не були в США: пішоход (там іх називають дуже кумедним словом «pedestrian») ще за 15 м до пішохідного переходу - а всі авто зупиняються перед «зеброю» метрів за 10.
Дуже незручно, точніше ніяковієш і кланяєшся. Намагаєшся швидше перейти…


мене у Туреччині (Манавгат) ледь не збив турок... йшов по пішохідному-те бидло пролетіло навіть не зупиняючись...добре, що дружина помітила, що воно несеться навіть не думаючи гальмувати і вчасно відтягнула за руку :shock:

потім ходили як по мінному полю - оглядаючись довкола, ті дикуни не пропускають пішоходів ніби навмисне :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 17:05

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Но например правила дорожного движения знают и соблюдают процентов 10%.

В ЕС полно стран, где ездят "по понятиям", а не по ПДД.

Югославія? Де я був - всі їздять як треба. В Польщі взагалі якось "дико" - водії пропускають пішоходів. Після України це дуже незвично.

В Польщі переваги пішохода на переході не було ще років 5 тому, може щось змінилося
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 17:35

Re: Еміграція, заробітчанство

jump написав:
  akurt написав:То ви ще не були в США: пішоход (там іх називають дуже кумедним словом «pedestrian») ще за 15 м до пішохідного переходу - а всі авто зупиняються перед «зеброю» метрів за 10.
Дуже незручно, точніше ніяковієш і кланяєшся. Намагаєшся швидше перейти…


мене у Туреччині (Манавгат) ледь не збив турок... йшов по пішохідному-те бидло пролетіло навіть не зупиняючись...добре, що дружина помітила, що воно несеться навіть не думаючи гальмувати і вчасно відтягнула за руку :shock:

потім ходили як по мінному полю - оглядаючись довкола, ті дикуни не пропускають пішоходів ніби навмисне :shock:
В Істамбулі ще більші дикуни:)
Особливо таксисти
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 22:00

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:В ЕС полно стран, где ездят "по понятиям", а не по ПДД.

Югославія? Де я був - всі їздять як треба. В Польщі взагалі якось "дико" - водії пропускають пішоходів. Після України це дуже незвично.

В основном в южных странах: Греция, Румыния, Италия, Болгария, Хорватия. Везде свои особенности, но южный темперамент всегда проявляется.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 13:24

  Faceless написав:В Істамбулі ще більші дикуни:)
Особливо таксисти


У всіх країнах свої особливості:
- В Україні прийнято їздити по центру міста зі швидкістю 140 та давити на смерть людей. Бити в пику кулаком пішохода, який зробив зауваження водію.
- В США майже на всіх перхрестях встановлено знаки STOP з ЧЬОТИРЬОХ сторін і першим після зупинки проїде виключно той, хто першим під"їхав до перехрестя - а другим той - хто під"їхав другим. І дуже цікаво дивится, як всі уважно дивляться одне на одного: хто перший, хто другий, хто третій... А не той, у кого Toyotya Land Cruiser 2022 року.
- В Польщі на червоне світло при пустих вулицях переходять тільки наші... Свого часу це мене дивувало...
- В Туреччині практично не зустірнеш знак 2.1 "Уступіть дорогу", його фунцію виконує знак 2.2 "STOP" (в турецькій версії "DUR"). Звикаєш, і навіть я - досить слухняний водій - НЕ зупиняюся, хіба що дивилюсь ліворуч на дорогу.
- В Туреччині ще 4 роки тому не було в ПДД вимоги для водія пропускати пішохода на пішоходному переході - "зебра" носила чисто декоративний характер розфарбовування на дорозі. Про що не знали туристи. Зараз внесено правило пропускати пішохода (здається, штраф більше 40$), але по інерції ще не завжди пропускають, або майже не пропускають.
Натомість дуже жорсткі штрафи за ремінь безпеки (близько 50$), розмови телефоном та перевищення швидкості.
З 1 січня 2023 штрафи за порушення ПДД карколомно збільшуються, до неймовірних сум.

Так само турків дивує те, що в Украіні можна НЕ ПЛАТИТИ штрафи взагалі (тут таке не є можливим - хутко сплачують - при несплаті штрафа на протязі 15 діб блокуються всі рахунки власника авто або порушника), і що можна депутату або сину власника ринку давити насмерть дітей безкарно...
Ніхто, і ніколи, і ніде не ставить авто на місце для авто інвалідів - навіть якщо всі інші місця щильно зайняті.

Три дні тому наша українка припаркувалася після знака 3.34 "Зупинку заборонено" - повела дитину "на англійську мову" - як звикла це робити в Україні. Де хочу в Києві - там і ставлю!
Через 1 годину звичайний охоронець установи на вулиці викликав евакуатор мерії, авто відвезли на штрафмайданчик.
Турків точно здивувало б те, що так прийнято в Україні: Де хочу, там і ставлю!
Пікантності ситуації додало те, що зі штрафмайданчика мерії віддадуть авто виключно власнику авто, а не його жінці, а власник зараз в Україні.
І він невиїзний (!).
Звісно: власник авто і не думав, залишаючи іншу країну, оформити на авто доручення на жінку: "Я не для того Лексус купував!" (там саме Лексус, модель я на запам"ятав).
Співробітників штарфмайданчика це теж здивувало...
Бігав позавчора по прйимальним Посольства Туреччини в Україні, намагаючись оформити Довіреність на жінку для того, щоби хоч забрати авто зі штрафмайданчика.
Наказав жінці НІКОЛИ НІКОЛИ НІКОЛИ не те, що не ставити авто після знака 3.34 (!!!), а взагалі не користуватися його (чоловіка) авто.
Пані запам"ятає надовго. І не буде порушувати.
Так що питання про те, де є "більші дикуни" досить цікаве.
akurt
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