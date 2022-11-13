akurt написав: Faceless написав:
В Істамбулі ще більші дикуни:)
Особливо таксисти
У всіх країнах свої особливості:
- В Україні прийнято їздити по центру міста зі швидкістю 140 та давити на смерть людей. Бити в пику кулаком пішохода, який зробив зауваження водію.
- В США майже на всіх перхрестях встановлено знаки STOP з ЧЬОТИРЬОХ сторін і першим після зупинки проїде виключно той, хто першим під"їхав до перехрестя - а другим той - хто під"їхав другим. І дуже цікаво дивится, як всі уважно дивляться одне на одного
: хто перший, хто другий, хто третій... А не той, у кого Toyotya Land Cruiser
2022 року.
- В Польщі на червоне світло при пустих вулицях переходять тільки наші... Свого часу це мене дивувало...
- В Туреччині практично не зустірнеш знак 2.1 "Уступіть дорогу
", його фунцію виконує знак 2.2 "STOP" (в турецькій версії "DUR"). Звикаєш, і навіть я - досить слухняний водій - НЕ зупиняюся, хіба що дивилюсь ліворуч на дорогу.
- В Туреччині ще 4 роки тому не було в ПДД вимоги для водія пропускати пішохода на пішоходному переході - "зебра" носила чисто декоративний характер розфарбовування на дорозі. Про що не знали туристи.
Зараз внесено правило пропускати пішохода (здається, штраф більше 40$), але по інерції ще не завжди пропускають, або майже не пропускають.
Натомість дуже жорсткі штрафи за ремінь безпеки (близько 50$), розмови телефоном та перевищення швидкості.
З 1 січня 2023 штрафи за порушення ПДД карколомно збільшуються, до неймовірних сум.
Так само турків дивує те, що в Украіні можна НЕ ПЛАТИТИ штрафи взагалі (тут таке не є можливим - хутко сплачують - при несплаті штрафа на протязі 15 діб блокуються всі рахунки власника авто або порушника), і що можна депутату або сину власника ринку давити насмерть дітей безкарно...
Ніхто, і ніколи, і ніде не ставить авто на місце для авто інвалідів - навіть якщо всі інші місця щильно зайняті.
Три дні тому наша українка припаркувалася після знака 3.34 "Зупинку заборонено
" - повела дитину "на англійську мову" - як звикла це робити в Україні. Де хочу в Києві - там і ставлю!
Через 1 годину звичайний охоронець установи на вулиці викликав евакуатор мерії, авто відвезли на штрафмайданчик.
Турків точно здивувало б те, що так прийнято в Україні: Де хочу, там і ставлю!
Пікантності ситуації додало те, що зі штрафмайданчика мерії віддадуть авто виключно власнику авто
, а не його жінці, а власник зараз в Україні.
І він невиїзний (!).
Звісно: власник авто і не думав, залишаючи іншу країну, оформити на авто доручення на жінку: "Я не для того Лексус купував!"
(там саме Лексус, модель я на запам"ятав).
Співробітників штрафмайданчика це теж здивувало...
Бігав власник позавчора по приймальним Посольства Туреччини в Україні, намагаючись оформити Довіреність на жінку для того, щоби хоч забрати авто зі штрафмайданчика.
Наказав жінці НІКОЛИ НІКОЛИ НІКОЛИ не те, що не ставити авто після знака 3.34 (!!!), а взагалі не користуватися його (чоловіка) авто.
Пані запам"ятає надовго. І не буде порушувати.
Так що питання про те, де є "більші дикуни
" досить цікаве.